Outlook 2024: Malheur Chinese aandelen houdt aan

China gaat met zwakke rapportcijfers over naar het nieuwe jaar. Maar eerst een terugblik. De economische groei in China ligt dit jaar rond de 3,5%. Dat is de laagste groei sinds de 70-er jaren. Tien jaar geleden groeide de Chinese economie jaarlijks met maar liefst 12 procent.

Ook de Chinese beurs verkeert al enige tijd in malaise. Dit jaar verloor de Chinese Shanghai Composite index ruim 5,5%. Op het hoogtepunt in 2015 noteerde de Shanghai Composite index even bijna op 5.200 punten, nu staan we daar bijna 45% onder.

Malheur Chinese aandelen is nog niet voorbij

De Hang Seng index is dit jaar bijna 16% gezakt. Op het hoogtepunt begin 2018 noteerde de Shanghai Composite index rond 33.330 punten, daar staan we thans zo'n 50% onder. De malheur op de Chinese aandelenbeurzen is nog niet voorbij.

De problemen waar China mee te kampen heeft zijn heel divers: de naweeën van Covid, een vastgoedcrisis, handelsoorlogen, deflatie, inzakkende buitenlandse handel en gebrek aan vertrouwen.

De technische signalen spreken voor zich:

China Shanghai Composite index beweegt in een dalende trend. De index noteert onder de neerwaarts gerichte 200-dagenlijn. De eerste steun rond 2.646,80 (bodem van 20 maart 2020) is zo´n 9% verwijderd

Wellicht is er later in 20224 bodemvorming. Ten eerste is de verkoopdruk al heel lang bezig. Ten tweede naderen oude bodems.

Chinese aandelen nog niet interessant

De Chinese aandelenbeurs verkeert, technisch bezien, nog steeds in een downtrend. Ik heb er het afgelopen jaar meerdere malen aandacht aan besteed. Deze keer beoordeel ik de technische plaatjes van de Hang Seng-index, China Shanghai Composite en de MSCI China ETF. Ik bekijk ook de individuele aandelen Prosus, Alibaba en Baidu. En omdat een eventuele belegging in China ook een valutarisico in zich herbergt, sluit ik deze blog af met een analyse van de euro ten opzichte van de Chinese Yuan.

Technisch bezien is de verkoopdruk op de Chinese aandelenbeurs nog niet verdampt. Aan het begin van het nieuwe beursjaar wijzen lagere koerstoppen op hoge risico's. Wellicht dat er in de loop van 2024 een bodem mogelijk wordt. Hiervoor zijn technische bezien twee redenen. Ten eerste is de downtrend al een paar jaar aan de gang. Ten tweede naderen de belangrijkste indices hun steunniveaus rond oude bodems.

Hang Seng-index blijft in malaisestemming

De Hang Seng-index verkeert technisch in een malaisestemming, getuige het patroon met dalende toppen. De weerstand ligt op 18.174,69 (top van 17 november), de volgende op 20.361,03 punten (top van 4 augustus).

Er nadert wel een belangrijk steunniveau. De oude bodem van 4 november 2022 biedt een sterke steun op 14.597,31 punten. Het is nog veel te vroeg om van een koop- of instapniveau te spreken, maar wellicht kan hier wat stabilisatie optreden.

De dalende 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie.

Malheur China Shanghai Composite index nog niet voorbij

De dalende trend van de China Shanghai Composite index is intact. Dit bevestigt de verkoopdruk boven de markt. De Chinese beurs stuit op weerstand rond 3.089,77 (top van 24 november).

Er wordt wel een belangrijke steunzone genaderd rond de bodems van 2020 en 2022. Wellicht kan hier wat stabilisatie optreden. De eerste steun ligt op 2863,65) bodem april 2022, de volgende ligt rond 2.646,80 punten (bodem van 20 maart 2020). Het is nog veel te vroeg om van een koopniveau te spreken, maar mogelijk kan hier stabilisatie optreden.

De dalende 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie.

MSCI China ETF blijft zwak

De trend van de MSCI China ETF (ISIN: IE00BHBFDF83) blijft neerwaarts gericht. Het patroon met lagere toppen signaleert verkoopdruk.

Eerste steun rond €11,70 (bodem van 20 maart 2020) nadert snel. Neerwaarts koersdoel ligt pas rond steun 9,83 (bodem van 28 december 2018). Blijf voorzichtig, want verkopers zijn nog steeds niet uitgeraasd.

Dus ook begin 2024 is deze tracker nog niet interessant. Weerstand wacht rond €14,65 (top van 4 augustus). De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn bevestigt een zwakke technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de MSCI China ETF achterblijft bij de rest van de markt.

Prosus test cruciale steun

Het aandeel Prosus, genoteerd op de Nederlandse beurs, bespreek ik omdat het belangen heeft in China. Prosus verzwakt. De steun op 25,49 (bodem van 27 oktober) staat onder druk.

We adviseren deze steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie. Na een doorbraak wordt 18,38 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand ligt op 31,68 (top van 17 november). Prosus heeft het moeilijk zolang er lagere toppen worden gevormd. Verkoopdruk in Prosus neemt toe. De 200-dagenlijn laat wel een neutraal verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en geeft aan dat Prosus achterblijft bij de rest van de markt.

Alibaba heeft nog geen grond onder de voeten

Alibaba Group Holding duikt weg, nu steun rond HK$77,77 (bodem van 2 juni) het begeven heeft. Zolang er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we bij Alibaba voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt. Er is naar beneden ruimte richting steun 58,01 (bodem van 28 oktober 2022). Ook Alibaba is begin 2024 nog niet interessant.

De weerstand bevindt zich op 87,83 (top van 17 november). De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien, terwijl de koers eronder is gezakt. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat Alibaba Group Holding achterblijft bij de rest van de markt.

Baidu krult neerwaarts

Baidu beweegt binnen een gematigd dalende trend. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Er hangt aanbod boven de markt, maar extreem is dat niet. De dalende trend geeft overigens wel aan dat voorzichtigheid geboden blijft. Ook begin 2024 is Baidu nog niet interessant.

We zien steun rond 103,32 (bodem van 3 november). Pas boven weerstand 126,23 (top van 1 december) verbetert het technische plaatje van Baidu. De 200-dagenlijn van Baidu laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator van Baidu staat nog neerwaarts gericht. Dat duidt op underperformance ten opzichte van de rest van de markt.

Euro versus de Chinese yuan

De EUR/CNY vormt rond CNY 7,64 (low van 6 oktober) een hogere bodem binnen de stijgende trend. We handhaven een positieve visie zolang de steun CNY 7,64 intact blijft. Eerste weerstand ligt rond CNY 8,26 (top van 31 juli 2020), de volgende rond CNY 8,10 (top van 21 juli).

De stijgende 200-dagenlijn, terwijl deze de dips weet op te vangen, bevestigt een positieve technische conditie.