AEX opent lager na glijpartijen in VS en Azië

Wie snakte naar eindelijk een beetje beweging op de beurs in de stille dagen voor kerst, komt vandaag enigszins aan zijn trekken, zij het wel in negatieve richting. De AEX-indicatie voor de opening is 0,6% lager.

Zowel Wall Street als Azië glibberden vannacht en gisteravond onderuit. Zonder heel directe aanleiding; de meest gehoorde verklaring op de wires is 'winstnemingen'.

Het zal; zolang niemand een reden opgeeft bij zijn transacties en er geen belangrijk nieuws is, blijft het een beetje gissen, maar feit is dat de Powell-rally die we sinds vorige week zagen even is uitgedoofd. En van winst nemen is nog niemand armer geworden, luidt een bekende beurstegeltjeswijsheid.

Amerikaanse aandelen stonden eind oktober op 17 maal de verwachte winst, nu op 20. Dat is hard gegaan, heel hard. pic.twitter.com/c7d41sywIX — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 20, 2023

Nog wel een vreemd geval gisteravond. Op X - voorheen Twitter - was op zeker moment de hashtag '#stockmarketcrash' trending, terwijl de markten op Wall Street nog gewoon met kleine plusjes noteerden. Maar kort daarna gleden diezelfde markten onderuit.

Het was zeker geen crash, zo uitzonderlijk is een daling van 1,5% nu ook weer niet, maar opzienbarend was het wel.

It is worrisome for our times that #stockmarketcrash began to trend on Twitter and an hour later, the markets went down (not a lot, but enough to wonder if this is manipulation). https://t.co/OrnzDeCDso pic.twitter.com/S0qw9eE3Xh — (((Howard Forman))) (@thehowie) December 20, 2023

Goed, hoe staan de markten er nu bij?

De Europese futures staan duidelijk lager, rond de 0,5-0,6%.

In Azië daalt de Nikkei 1,6%, met Toyota (-4%) als grootste boosdoener, na het nieuws dat bij dochter Daihatsu de hele productie wordt gestaakt wegens gesjoemel met veiligheidseisen. Andere Aziatische beurzen staan ook lager, op de vaak-contraire beurs van Shanghai na.

Op Wall Street dus markt breed minnen: -1,5% voor zowel S&P 500 als Nasdaq.

De rentes houden hun neerwaartse richting vooralsnog gewoon vast.

Euro-dollar ligt vlak op $1,0945.

Idem voor de olieprijs (WTI), die op en rond de $74 blijft hangen.

Ook goud en bitcoin houden zich relatief rustig.

Er zijn lokaal wat nieuwtjes: Fugro en Sif melden allebei nieuws dat betrekking heeft op de windenergiemarkt, Corbion heeft een nieuwe faciliteit in Thailand en Alumexx heeft een accountant.

Op de agenda staat niet veel vandaag, maar gezien het grote rentevraagstuk voor 2024 zorgen de Amerikaanse macro-cijfers van half drie vanmiddag nog wel voor een beetje spanning. Zie de agenda hieronder.

Agenda

Fed-watchers kunnen de horloges op half drie zetten.

06:30 Werkloosheid - November (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

22:00 Nike - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

De helft, dat is al aardig wat:

Sales of electric cars in the European Union accounted for almost half of all new passenger car registrations between January and November this year, data released by the European Automobile Manufacturers Association showed

Read more: https://t.co/OEDFMNAVO7 pic.twitter.com/FjdE9uRMrY — Reuters Business (@ReutersBiz) December 20, 2023

In een 'higher for longer'-rentescenario:

US banks could get slammed with another $160 billion in losses as commercial real estate risks its biggest crash since 2008 https://t.co/aMYSo2KWni — Markets Insider (@MktsInsider) December 20, 2023

Apple's augmented reality skibril komt eraan:

NEW: Apple Vision Pro manufacturing has reached an advanced stage with a launch planned by February. Details on production, the timeline and how it’ll be Apple’s most complex retail sales process ever. https://t.co/0mdi7qOCtb — Mark Gurman (@markgurman) December 20, 2023

Twee mediareuzen zijn aan het flirten:

BREAKING: Warner Bros. Discovery and Paramount Global in early merger talks https://t.co/DE3jwQ6Y3r — CNBC Now (@CNBCnow) December 20, 2023

Oh-oh, daar gaan we weer. In plaats van Dogecoin en dergelijke schieten nu Bonk, Dogwifhat en Coq Inu door het dak. De cryptokids blijven een voorliefde voor malle dierennamen houden.