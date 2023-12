Wall Street pakte gisteren de draad van de Kerstrally weer op

De Amerikaanse beurzen stegen gisteren eensgezind met ongeveer 1%. Ergens opvallend, want de macrocijfers die uit de VS kwamen waren overwegend zeker niet positief.

Dalende leading indicators, een verslechterde Philly Fed-index en een neerwaarts bijgestelde economische groei over het derde kwartaal, beleggers vonden het wel prima. Uiteindelijk alleen maar cijfers die een afkoelende economie bevestigen en dus komen renteverlagingen in beeld.

Dissonant vormde sportkledingfabrikant Nike dat nabeurs met een zwakke outlook kwam en nabeurs met zo'n 12% werd afgeserveerd. Daar tegenover werd Micron wel beloond: het aandeel steeg gisteren met zo'n 8%. De analyse van de Beleggersdesk kan hier worden gevonden.

Beleggers met aandelen Prosus in portefeuille wacht een pittige dag: in China ging Tencent hard (14%) onderuit als gevolg van nieuwe restricties opgelegd door de Chinese overheid. Verder op het Damrak aandacht voor Basic Fit dat van plan is in Spanje in een keer 47 fitnessscholen over te nemen.

De AEX opent vandaag lager: -0,5%.

De stand van zaken:

Openingsindicatie Europese futures is vlak tot licht lager

Azië vlak, maar scherpe sell off in Hong Kong techaandelen

VIX leeft iets op met een stand rond de 13,5 maar blijft laag

Amerikaanse dollar stabiel rond de 1,10 versus de euro

Tienjaarsrentes neigen wederom licht lager

Olieprijs laat enig herstel zien rond de $75 (WTI) en Brent ($80)

Goud komt maar niet echt los van de $2.000-grens

Bitcoin kost alweer ruim $44k

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:08 Japanse inflatie in november omlaag

07:12 Nederlandse koopwoningen iets goedkoper

07:17 Krimp Nederlandse economie nog iets groter dan gedacht

07:18 Europese beurzen openen iets lager

07:25 Aziatische beurzen noteren overwegend vlak, maar Tencent scherp lager

07:42 Basic-Fit wil 47 Spaanse fitnessclubs overnemen van RSG

08:00 AEX richting neutrale start

08:06 Tencent fors onderuit na nieuwe regels voor online gaming in China



De agenda

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - November (NL)

00:30 Inflatie - November (Jap)

06:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - November (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

En dan nog even dit

Harde koersdaling Tencent in beeld:

Tencent gaat onderuit omdat China maatregelen aankondigt tegen overmatig gamen. pic.twitter.com/QK1jE9ZVjS — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 22, 2023

Renteverlaging Fed komt snel dichterbij:

The probability of a Fed rate cut in March 2024 has jumped up to 83%. A month ago the odds were only 29%. pic.twitter.com/TdvdILpJyt — Charlie Bilello (@charliebilello) December 21, 2023

Topman van Shell blijft sterke focus op aandeelhouderswaarde houden:

Shell has begun cutting jobs beyond previously announced reductions in its low-carbon division as CEO Wael Sawan seeks to trim costs and bring them more in line with US rivals https://t.co/pm98GUkzhg — Bloomberg Markets (@markets) December 21, 2023

Mist Apple de AI-boot?:

Apple has been largely left out of the wave of excitement about generative AI that has swept through Silicon Valley https://t.co/y6JGp4V4Dr pic.twitter.com/tfj94IMYFM — Financial Times (@FT) December 21, 2023

Huizenmarkt VS volledig uit het lood geslagen:

Only 16% US homes for sale in 2023 were affordable based on median incomes, the lowest share on record.



("affordable" = mortgage payment less than 30% of median income in that area) pic.twitter.com/VCoZAjP5ux — Charlie Bilello (@charliebilello) December 21, 2023

Harde wind geeft Duitse elektriciteits-output een flinke boost:

Good Morning from Germany where wind power output hits a record as a storm covering northern Europe boosts generation from turbines. Production from turbines reached 53,013 megawatts. That eclipsed prev peak of 50,802 megawatts set in Jan. https://t.co/WAMj0VdGQi pic.twitter.com/Od5RHtB85m — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 21, 2023

Nike de gebeten hond op Wall Street:

WATCH: Nike trimmed its annual sales forecast blaming cautious consumer spending, a weaker online business and more promotions, and said it plans to cut supplies of key product lines to manage costs, sending its shares down 11% https://t.co/5gAc3rosJK pic.twitter.com/bu6NV2Auvn — Reuters Business (@ReutersBiz) December 22, 2023

Komt er een rally in bankaandelen?:

Falling US Treasury yields are prompting a handful of large investors to load up on a perennially unloved corner of the stock market — banks https://t.co/6BnmMzp7dq — Bloomberg Markets (@markets) December 22, 2023

Succes vandaag en alvast fijne Kerstdagen