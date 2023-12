Amerikaanse kerninflatie neemt duidelijk verder af

Waar de meeste Europese beurzen toch wat vermoeidheidsverschijnselen lijken te vertonen, blijft Wall Street in opperbeste stemming. En waarom ook niet, een belangrijk inflatiecijfer uit de VS vandaag - de PCE-kerninflatie - liep sterker dan verwacht terug over november en dat is betekent nieuws op het rentevlak.

The Fed's preferred measure of inflation (Core PCE) moved down to 3.2% in November, the lowest since March 2021. The Fed Funds Rate is now more than 2% above Core PCE, the most restrictive monetary policy we've seen since October 2007. pic.twitter.com/82HItfT9cl — Charlie Bilello (@charliebilello) December 22, 2023

De focus van de markt zal in toenemende mate verschuiven van inflatie naar andere relevante zaken zoals economische groei, overheidstekorten en natuurlijk de bedrijfsresultaten.

Damrak

Geen koersfeestje op het Damrak vandaag, deels als gevolg van de stevige koersdaling van Prosus (zie verder lager). De rest van de in de AEX opgenomen fondsen kwamen amper van hun plek. De boeken van veel institutionals zijn al gesloten.

Marginale koersbewegingen, veelal in een marge van nog geen 0,5% zonder nieuws van betekenis, oftewel hoofdzakelijk dagruis waar verder weinig over toe te lichten valt. En dat laten we ditmaal dan ook maar achterwege.

De 800-puntengrens is weer wat verder uit zicht, maar beleggers mogen per saldo niet mopperen dit jaar, individuele zeperds daargelaten.

De AEX liet het de laatste dag voor Kerst liggen en sloot afgerond 0,6% lager om te eindigen op een stand van 785,45 punten.

Top drie stijgers/dalers

ArcelorMittal

Staalgigant ArcelorMittal heeft plannen om US Steel over te nemen, laten varen. Dat leidde tot een kleine opluchtingsrally. Tegelijkertijd zijn de marktomstandigheden in de staalsector verre van optimaal en het concern zal last krijgen van toenemende concurrentie uit China:

Concurrentie uit China neemt toe IEX Premium https://t.co/ibHHB3in6q via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 22, 2023

General Electric

Ooit was General Electric qua beurswaarde het grootste bedrijf ter wereld. Nu is daar na verschillende herstructureringen en afsplitsingen weinig meer van over. De Britse superbelegger Chris Hohn stapte evengoed groot in. De vraag is of dat ook voor beleggers verstandig is:

Scherpere focus GE door opsplitsing IEX Premium https://t.co/dtxJsvcy1W via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 22, 2023

Knaus Tabbert

Knaus Tabbert is misschien bekender onder kampeerders dan onder beleggers, maar het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt. Met ruim 6% op basis van de huidige koers is de camperbouwer uit Jandelsbrunn nu al een goede dividendbetaler, maar het dividendrendement zal de komende jaren snel tot boven de 10% oplopen. Een uitgebreide kennismaking;

Knaus Tabbert gaat dividend komende jaren fors opschroeven IEX Premium https://t.co/80bpcVqzrr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 22, 2023

Recessie

Het verschil in economische prestatie tussen de eurozone en de VS is goed zichtbaar op de bedrijfsobligatiemarkt, meer in het bijzonder de zogeheten 'junk bonds'. Een zeer risicovol marktsegment waar de gemiddelde particuliere belegger zich maar beter niet aan kan wagen, hoe lucratief rentepercentages tot wel 20% ook lijken. Een en ander levert echter wel zeer nuttige informatie voor beleggers op:

Economie eurozone stevent af op zwaar weer IEX Premium https://t.co/hF46Y9tlkU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 22, 2023

IEX BeleggersPodCast

De week wordt traditiegetrouw afgesloten met de IEX BeleggersPodCast. Er gebeurt van alles op de financiële markten, zeker op individueel fondsniveau en deze week werden onder meer besproken: Argen-X, Adyen, OCI, Basic Fit, Just Eat Takeaway en natuurlijk Prosus. Uiteraard kwam ook de rente, de Fed en de ECB onvermijdelijk voorbij, evenals wat meer achtergrondinformatie rond biotech- en Chinese aandelen. De podcast is hier te vinden:

IEX BeleggersPodcast: OCI Argenx de Nederlandse tienjaarsrente Adyen Basic Fit IEXnl https://t.co/0Ft01mrZxg via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 22, 2023

Wall Street

De jongste macrocijfers uit de VS speelden de bulls in de kaart. Zo namen de nieuwe duurzame orders op maandbasis sterker toe dan verwacht en daalde de kerninflatie meer dan verwacht. Al met al genoeg om positief van start te gaan in de VS.

En bijna Kerst of niet, er was volop bedrijfsnieuws. Zo liet farmareus Bristol Meyers Squibb (+ 2,7%) weten dat het voor $14 miljard Karuna Therapeutics (+ 47%) inlijft, kreeg sportkledingfabrikant Nike (- 10,5%) een stevige pandoering van beleggers op een ronduit zwakke outlook en lagen goudmijnaandelen gevraagd.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones fractioneel hoger terwijl de S&P 500 en de Nasdaq nog 0,3% mochten bijschrijven.

Rentes

Een slaapverwekkende markt vandaag voor obligatiehandelaren. Daar viel voor de meesten geen droog brood aan te verdienen: er was amper beweging te bespeuren in aanloop naar Kerst.

Tienjaarsrente Nederland 2,26% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 1,96% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,47% (- basispunten)

Tienjaarsrente Italië 3,54% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VS 3,89% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VK 3,53% (- basispunten)

Brede markt

De handel stelt in aanloop naar de feestdagen niet zo gek veel meer voor. De meeste professionele partijen hebben de boeken al gesloten. Wel interessant op individueel fondsniveau was een stevig herstel bij het Belgische Argen-X (+ 12,8%).

Verder komt de VIX weer enigszins tot leven, maar wel vanaf een laag niveau, lijkt goud opnieuw een poging te wagen definitief los te komen van de $2.000-grens, oogt de olieprijs allerminst fris en staat er (eindelijk) 1,10 op het bord bij de euro/dollar.

Het Damrak

DSM-Firmenich (- 0,3%) kreeg een lager koersdoel van een zakenbank, maar blijft volgens diezelfde bank koopwaardig.

(- 0,3%) kreeg een lager koersdoel van een zakenbank, maar blijft volgens diezelfde bank koopwaardig. Philips (+ 1,1%) stond recent vooral en opnieuw negatief in het nieuws, maar de koers van het aandeel lijkt zich daar bar weinig van aan te trekken.

(+ 1,1%) stond recent vooral en opnieuw negatief in het nieuws, maar de koers van het aandeel lijkt zich daar bar weinig van aan te trekken. Prosus (- 13,4%) werd - uiteraard - meegesleurd in de stevige koersval van Tencent in Azië vannacht.

(- 13,4%) werd - uiteraard - meegesleurd in de stevige koersval van Tencent in Azië vannacht. Basic Fit (+ 2,7%) vergroot in een klap zijn positie op de Spaanse fitnessmarkt aanzienlijk en de markt reageerde dan ook positief.

(+ 2,7%) vergroot in een klap zijn positie op de Spaanse fitnessmarkt aanzienlijk en de markt reageerde dan ook positief. Just Eat Takeaway (- 0,4%) behoort dit jaar tot de absolute underperformers op het Damrak, ondanks positief sectornieuws, een duidelijk hogere guidance en een fors aandeleninkoopprogramma.

(- 0,4%) behoort dit jaar tot de absolute underperformers op het Damrak, ondanks positief sectornieuws, een duidelijk hogere guidance en een fors aandeleninkoopprogramma. Van Lanschot (+ 0,7%) is recent stevig gedaald, maar een en ander hing samen met - opnieuw - een royale kapitaalteruggave aan aandeelhouders.

(+ 0,7%) is recent stevig gedaald, maar een en ander hing samen met - opnieuw - een royale kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Accsys (- %) is na een beperkte koersopleving weer terug bij af en heeft begin volgend jaar de nodige knopen door te hakken.

(- %) is na een beperkte koersopleving weer terug bij af en heeft begin volgend jaar de nodige knopen door te hakken. Ebusco (- 1,7%) heeft de hooggespannen verwachtingen bij lange na niet weten waar te maken tot op heden.

(- 1,7%) heeft de hooggespannen verwachtingen bij lange na niet weten waar te maken tot op heden. Kendrion (+ 1,9%) laat koersmatig sinds kort enige opleving zien, ondanks dat een professionele investeerder zijn belang (verder) aan het afbouwen is. Meer bij IEX Premium.

Even opletten

Het is even opletten voor beleggers aankomende week. Zo is Euronext eerste én tweede Kerstdag gesloten, Wall Street is alléén eerste Kerstdag dicht, terwijl in China er op beide dagen 'gewoon' gehandeld wordt.

Agenda 27 december

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Betere tijden voor windenergie VS in het verschiet:

US offshore wind poised for success next year after turbulent 2023 https://t.co/cH2ygdOz6F pic.twitter.com/hrWC4nrjEq — Reuters (@Reuters) December 22, 2023

Duitse consument is tamelijk pessimistisch gestemd:

Good Morning from #Germany where the consumer climate pointed to a gloomy start to 2024. The GfK Consumer Climate index is expected to rise to -25.1 points in Jan 2024 from -27.6 points the month before. Amid the potential improvement, GfK's Bürkl cautioned that latest reading is… pic.twitter.com/h9segwhry3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 22, 2023

Bristol Meyers Squibb gaat op het overnamepad:

Karuna Therapeutics surges 47% after Bristol Myers Squibb announces $14 billion deal https://t.co/N6oSYoWZwK — CNBC (@CNBC) December 22, 2023

Warren Buffett nog niet uitgeshopt in Occidental Petroleum:

Warren Buffett boosts his bet on Occidental Petroleum’s stock to $15 billion https://t.co/7g95RQoB7B — MarketWatch (@MarketWatch) December 22, 2023

Verschil in performance tussen Amerikaanse en Chinese techaandelen schrijnend:

Fed's favorite inflation gauge shows prices rose at 3.2% annual rate in November, less than expected https://t.co/OvDm4YcLw8 — CNBC (@CNBC) December 22, 2023 iex — Charlie Bilello (@charliebilello) December 22, 2023

Inflatie VS neemt verder af:

Fed's favorite inflation gauge shows prices rose at 3.2% annual rate in November, less than expected https://t.co/OvDm4YcLw8 — CNBC (@CNBC) December 22, 2023



Wij wensen beleggers namens het gehele IEX-team een fijne Kerst toe.