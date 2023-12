Naast traditionele beleggingskansen is een directe lening aan een mkb-ondernemer een aantrekkelijk en lucratief alternatief. Maar wat houdt zo’n lening precies in? En hoe profiteer je daarvan als belegger? In dit artikel vertellen we je meer over dit beleggingsconcept en laten we zien hoe United Growth hierbij een belangrijke rol speelt.

Investeren in een directe lening aan mkb-ondernemers

Naast traditionele beleggingskansen is een directe lening aan een mkb-ondernemer een aantrekkelijk en lucratief alternatief. Maar wat houdt zo’n lening precies in? En hoe profiteer je daarvan als belegger? In dit artikel vertellen we je meer over dit beleggingsconcept en laten we zien hoe United Growth hierbij een belangrijke rol speelt.

Hoe werkt het lenen van geld aan een mkb-ondernemer?

Wanneer je als investeerder geld leent aan een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf ben jij in feite een alternatieve financieringsbron voor de betreffende ondernemer. Deze manier van financieren is heel laagdrempelig en werkt eenvoudig:

Je plaatst via United Growth als bemiddelaar een vrijblijvende en kosteloze zoekopdracht. United Growth zoekt een geschikte mkb-ondernemer voor je die behoefte heeft aan een bedrijfsfinanciering. Daarvoor geef je vooraf je voorkeuren op en de mate waarin je risico wil lopen United Growth laat je zien welke diverse mogelijkheden er zijn om te investeren. Hierbij ontvang je een uitgebreide toelichting over de gevraagde financiering en het bedrijf. Zo maak je een goede afweging over de gevraagde financiering. Zodra je een kandidaat hebt geselecteerd, leen je direct geld aan deze ondernemer. In ruil daarvoor ontvang je maandelijks rente voor het geleende bedrag en aan het eind van de looptijd krijg je het totale bedrag terugbetaald.

Wat zijn de voordelen van geld lenen aan een mkb-ondernemer via United Growth?

Het lenen van geld aan een ondernemer biedt je als ondernemer een aantal grote voordelen:

1. Hypothecaire zekerheid

Als investeerder loop je natuurlijk het risico dat je je geld niet krijgt terugbetaald. United Growth heeft daar een oplossing voor, want veel leningen worden ondersteund met hypothecaire zekerheid. Dit betekent dat er vastgoed gekoppeld is als onderpand aan de lening. Daarmee heb je als investeerder extra zekerheid dat je jouw lening na verloop van tijd terugontvangt.

2. Maandelijkse betaling van rente en aflossing

Als belegger weet je dat rendement soms even op zich laat wachten, maar met een directe lening via United Growth zie je direct het resultaat van jouw investering. Je ontvangt namelijk maandelijks rente en aflossing van jouw lening. Zo ben jij verzekerd van een periodieke cashflow en heb je een helder overzicht van jouw investering.

3. Onafhankelijke beoordeling van een leningsaanvraag

Bij elke investering is het natuurlijk van belang dat de kredietwaardigheid van de ondernemer en een goede onderbouwing van het financieringsdoel helder zijn geformuleerd. United Growth zorgt altijd voor een onafhankelijke beoordeling van elke leningsaanvraag zodat jij als investeerder een duidelijk beeld krijgt van de risico’s en de voordelen. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen om te investeren.

Tot slot

Als je wil beleggen, biedt een investering in de vorm van een directe lening aan een mkb-ondernemer je veel unieke voordelen. Met de kennis en ervaring van United Growth als bemiddelaar profiteer je bovendien van een aantrekkelijk rendement op jouw investering terwijl je tegelijkertijd de groei van een lokaal bedrijf steunt. Zo ontstaat er een win-winsituatie voor alle partijen.

Investeren met United Growth

Aankoop of bestaande lening herfinancieren

Bedrijfspand, verhuurd vastgoed of percelen grond

Een LTV van maximaal 75%

Een rentetarief tussen de 5,5% en 8%

Een looptijd van 6 maanden tot 10 jaar

Maandelijkse uitbetaling van rente en aflossing

Aanvullende zekerheid dankzij maandelijkse betaling van rente en aflossing

Meer weten? Maak een gratis zoekprofiel aan en ontdek wat een investering jou oplevert.