Slotcall: AEX wéér ietsje hoger, maar wat gaat het langzaam

De Amsterdamse small- en midcapindex zien er vandaag weer beter uit dan de AEX en geven het overall beeld van de Amsterdamse beurs nog wat kleur.

Maar de uitslagen zijn klein en de hoofdindices slepen zich in deze laatste handelsdagen voor kerst puntje voor puntje over het bord. Dankzij een mini-eindsprintje zet de AEX een klein plusje neer: +0,2% op 794,00.

En de rentes? Die dalen verder. De Nederlandse tienjaars, in oktober nog boven de 3%, staat inmiddels onder 2,3%. In Amerika gaan er ook weer 4 basispunten af en de Duitse tienjaars dook vandaag onder de 2%.

German 10-Year Yield Falls Below 2% for First Time Since March https://t.co/RYgbCTxyN3 — Bloomberg (@business) December 20, 2023

Het gevaar bestaat dat de markten nu wel heel makkelijk uitgaan van renteverlagingen in 2024, en daarmee wel erg enthousiast op de muziek vooruitlopen. Ook bij de Fed zelf levert dat wat verwarring op.

Since their meeting last week, Fed officials have been flummoxed that investors expect even faster and deeper cuts. The result: Confusion over when and how quickly the Fed might cut.



“The Fed shouldn’t have been surprised by the market running with it.” https://t.co/Tth5I2NzXe — Nick Timiraos (@NickTimiraos) December 20, 2023

Verder is er, zoals gewoonlijk in deze tijd, niet al te veel belangrijk nieuws waar de markt op kan bewegen. Het consumentenvertrouwen in zowel de VS als de eurozone viel beter uit dan verwacht, maar met alle hoop op renteverlagingen gevestigd is dat niet per se goed nieuws.

Supply chain-problemen

Wel is er uiteraard de situatie in de Rode Zee, waar steeds meer reders ervoor kiezen om hun schepen de lange en dure omweg rond Kaap de Goede Hoop te laten varen. Het kaartje (bron: NOS) zegt genoeg: dat is een behoorlijk inefficiënte manier om van Azië naar Europa te komen.

Dat levert een reële kans op nieuwe verstoringen in de supply chain op, schrijft Martin Crum vandaag. De vervoerskosten in de olie- en containersector stijgen en de koersen van reders als Maersk en Hapag-Lloyd lopen op. Ook de olieprijs stijgt, maar al met al blijft dat nog wel binen de perken.

Flop van FedEx

Nog meer vervoer: pakjesgigant FedEx stelde gisteren behoorlijk teleur met zijn halfjaarbericht. Vandaag noteert het aandeel 11% lager op Wall Street, dankzij onder andere een winstdaling van maar liefst 60% bij de expressdienst. "Dat belooft mogelijk meer negatief nieuws rond het Kerstseizoen en wellicht langer als de verschuiving naar goedkoper vervoer over de weg doorzet, zo wordt gevreesd," zegt analist Peter Schutte. Zijn hele analyse leest u hier:

Zwakke pakketvolumes drukt fors op express divisie FedEx IEX Premium https://t.co/cF6PrT3vVC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 20, 2023

De brede markt

In heel Europa zijn de uitslagen minimaal, soms hoger, soms lager

Uitzondering is Londen, waar de inflatie lager uitvalt dan verwacht: +1,0%

Ook in Amerika gaat het met kleine stapjes, maar vooralsnog wel groen

Rentes blijven dalen, zie hierboven

Eurodollar daalt licht (-0,3%) tot $1,0956

De olieprijs stijgt weer iets maar blijft ondanks de Rode Zee-problemen onder de $75 noteren (WTI)

Goud moet ietsje terug, maar blijft ruim bopen de $2.000, bitcoin stijgt verder (+3,2%)

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Shell (+1,0%) hoort bij de AEX-toppers. ING is te spreken over Shells Sparta-project en de olieprijs helpt uiteraard ook een handje

DSM-Firmenich (+1,8%) doet het nog iets beter en is bezig aan een kleine herstelrally na een rampzalig halfjaar

De afdeling defensief ligt relatief goed, met Ahold, KPN en Heineken hoog in het linkerrijtje

En dan is de afdeling offensief doorgaans onderin te vinden: Prosus (-1,1%), Adyen (-1,2%), Besi (-1,2%) en ASMI (-1,4%) zijn de zwaktste broeders in de AEX

In de Midkap beleeft Alfen (+4,5%) zijn eigen eindejaarsrally

OCI blijft na het recente verkoopfestival momentum houden

Gisteren nog ex-dividend, vandaag heeft Van Lanschot Kempen geen excuus: -1,6%

Sif Holding is sinds gisteren weer meer dan een tientje waard

Azerion, is hekkensluiter van 2023 op het Damrak, en levert vandaag ook maar weer een procentje in

De agenda voor morgen

Toch nog een paar aardige macro's, zeker voor Fed-watchers.

06:30 Werkloosheid - November (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

22:00 Nike - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

"Graaiflatie" is woord van het jaar. Maar was er ook echt sprake van?

"Als samenvatting van 2023 is het woord van het jaar is 'graaiflatie' goed gekozen. Hysterische ophef, bespelen van de onderbuik, overdreven aandacht voor schijnproblemen, het wordt allemaal netjes gedekt..." https://t.co/58og69SsER — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) December 20, 2023

De spectaculairste grafieken van 2023 in één clipje

From SVB to Adani to ChatGPT: Here’s a look at the biggest ?? data ?? moments of 2023 pic.twitter.com/pF5C9vprTo — Bloomberg Opinion (@opinion) December 20, 2023

Gelukkig maar...

ECB Nagel: Interest Rate Hikes Are Yielding Results - Full Speech https://t.co/M3KWFbRnWj — LiveSquawk (@LiveSquawk) December 20, 2023

Tokio neemt afscheid van Toshiba

WATCH: Toshiba was delisted after 74 years on the Tokyo Stock Exchange, following a decade of upheaval and scandal that brought down one of Japan's biggest brands and ushered in a buyout and an uncertain future https://t.co/lCJyyip3lf pic.twitter.com/WvWH9Jamzs — Reuters Business (@ReutersBiz) December 20, 2023

Zwitsers huis Pictet verwacht "stabiele, maar weinig spectaculaire rendementen" in 2024

2024 zal geen topjaar worden met een tragere economische groei en inflatie die boven de doelstelling blijft. De correlatie tussen beleggingscategorieën die we de laatste tijd hebben gezien - waarbij aandelen en obligaties gelijk opgingen - zal afnemen. https://t.co/T772pAwSgX — Pictet Asset Management Nederland (@PictetAM_NL) December 20, 2023

Een analyse van beursjaar 2023 voor de TikTok-generatie: "In a year of insane surprises, how did things end up mostly okay?"