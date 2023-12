Voorbeurs: kruipend naar de 800

Terwijl Azië en Amerika overwegend groen kleurden gisteravond en vannacht, moeten Europese beurzen hun uiterste best doen om er alhier een positieve opening uit te persen.

De 800 punten lonkt nog steeds voor de AEX - en wat is er nou helemaal voor nodig om die aan te tikken - maar het gaat in de donkere dagen voor kerst allemaal met heel kleine stapjes.

Het goede nieuws is dat de stemming positief blijft. Er is nauwelijks nieuws, maar de markt lijkt op dit moment toch vooral gedreven te worden door de verwachting (of hoop) van lagere rentes in 2024. Fed-bestuurder Barkin waarschuwde gisteren dat de Fed nog niet klaar was met de inflatie, maar de markt besloot niet verder te lezen na zijn erkenning dat er "goede vooruitgang" wordt geboekt.

Hoe staan de markten erbij?

Europese futures laten plusjes zien, maar het heeft weinig om het lijf

Hogere koersen in Azié, na duivische centrale bank-besluiten uit Japan. Alleen China (ex Hongkong) laat rode cijfers zien.

Nette plussen in Amerika, waar de Dow Jones op recordstand sloot (37557,92) en de S&P 500 een nieuw record voor het grijpen heeft.

De dollar sterkte iets aan overnight, maar ligt vrij steady op $1,0958 (EURUSD)

Olie (WTI) is sinds de Rode Zee-spanningen wat opgelopen, maar zakte vannacht ietsje terug

Goud ligt vlak op $2.041, Bitcoin zit in de lift op $42.589

Er is nauwelijk bedrijvennieuws, al meldt Cabka nieuwe financiering en Galapagos een nieuwe studie. Collega-biotech Argen-X komt in Brussel met aanmerkelijk minder positief nieuws.

Over Brussel gesproken: de gesprekken tussen Frankrijk en Duitsland over nieuwe begrotingsregels in Europa hebben nog geen tastbaar resultaat opgeleverd, maar beide landen denken er nog steeds uit te komen en hun voorstel te presenteren voor alle 27 ministers van financiën samenkomen deze week.

France And Germany Expect EU Deal On Fiscal Rules On Wednesday

Het geopolitieke verhaal van dit moment speelt zich af in de Rode Zee. Maersk laat zijn schepen al omvaren rond Kaap de Goede Hoop (zo'n 10.000 kilometer langer) en de westerse marines trachten nu enige orde in de chaos te scheppen.

US Warships Head To Red Sea, But Shipping Firms Remain On Edge

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

19 dec Fed-bestuurder Barkin: te vroeg om over renteverlagingen te praten

De agenda voor vandaag

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - November (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - December (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Micron Technology - Cijfers eerste kwartaal

En dan nog even dit

Geen 'urgency' om rente te verlagen

Fed’s Bostic: Fed Cannot Wait To Get To 2% To Reduce Rates Or It Will "Overshoot;" That Is The Strategy Behind Rate Cuts

- There "Is Not Going To Be Urgency" To Back Away From Restrictive Policy Stance

- Repeats, Projecting 2 Rate Cuts Next Year In Second Half Of 2024 — LiveSquawk (@LiveSquawk) December 19, 2023

Vijf goede voornemens van beleggingsexpert Josh Brown:

Josh Brown shares his 5 New Year's Resolutions for Investors.

De beste artikelen van 2023 die niet in de Financial Times stonden, volgens de Financial Times:

Best of Further Reading 2023: FT staff pick their favourite non-FT articles of the year

Bye bye AJ, dank voor je unieke morning calls. Het waren 22 fantastische (beurs)jaren.