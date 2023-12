Slotcall: AEX stap-voor-stap naar 800, rentes weer verder omlaag

Is het nog ver? Nee, de 800-grens is echt binnen handbereik - nog geen procentje - maar de AEX maakt er aan het eind van het jaar een sport van om met heel kleine stapjes die kant op te bewegen.

Vandaag schrijven we weer een nette, maar weinig spannende +0,4% bij, op een eindstand van 792,48.

De echte actie zit, zoals zo vaak dit jaar, op de rentemarkt, waar de basispunten er weer afvliegen. Vooral in Zuid-Europa gaat het hard.

Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell de markt vorige week trakteerde op een dovish surprise, hebben beleggers de roze rentebril niet meer afgezet. Ondertussen proberen centrale bankiers, misschien een beetje geschrokken door de opgeluchte stemming, de feestvreugde weer een beetje te tempoeren.

Nee, zei Christine Lagarde, er is zéker nog niet gesproken over renteverlagingen in de ECB-directie. En zowel Fed- als ECB-bestuurders verschijnen nu voor de microfoon met waarschuwingen dat de strijd tegen de (kern)inflatie echt nog niet gestreden is, en dat er niet lichtvaardig met lagere rentes gaat worden gestunt in 2024. Omlaag krijgen ze de markt er niet echt mee.

??ECB'S KAZAKS: RATES NEED TO STAY AT CURRENT LEVEL FOR SOME TIME



??ECB'S KAZAKS: EURO-AREA CORE INFLATION STILL HIGH IN NOVEMBER



??ECB'S KAZAKS: DISINFLATION UNLIKELY TO BE SMOOTH AND FLAT — *Walter Bloomberg (@DeItaone) December 19, 2023

OCI na de achtbaanrit

OCI-beleggers maakten een achtbaanrit mee de afgelopen dagen. Allemaal naar aanleiding van een aankondiging van overnamegesprekken, de verkoop van een 50%-belang in Fertiglobe en gisteren de verkoop van de Amerikaanse kunstmesttak voor $3,6 miljard.

Bij analist Peter Schutte kwam rook uit de rekenmachine, maar nu die is opgetrokken, is zijn oordeel duidelijk: OCI zal vanaf volgend jaar een ander bedrijf zijn en heeft met de opbrengst op zak ruimte om schulden af te lossen, te investeren in de groene methanol- en ammoniak-activiteiten en dividend uit te keren. Maar wat is OCI er zelf mee van plan?

OCI verkoopt Amerikaanse kunstmesttak tegen mooie prijs https://t.co/IwNUVTCzES — IEX.nl (@IEXnl) December 19, 2023

Hoger koersdoel Adyen

Nog zo'n bedrijf waar de rook na een achtbaanrit aan het optrekken is, is Adyen. De doffe koersdreun van augustus is het betaalbedrijf nog niet te boven, maar vanaf de bodem is het al weer aardig opgeklommen.

De markt heeft intussen realistischer projecties opgesteld voor Adyen en ook IEX-analist Martin Crum ziet weer ruimte voor een koersdoelverhoging, nu de toekomst van Adyen weer wat beter voorspelbaar is geworden.

De brede markt

AMX en AScX doen het met +0,8% en +0,9% beter dan de AEX vandaag

In Europa is de AEX een brave middenmoter

De rentes dalen stevig, zie hierboven

De dollar gleed in de middag iets weg, EURUSD nu op $1,0976

De olieprijs (WTI) loopt weer wat op en zit een weekje in de lift

Goud inmiddels redelijk comfortabel boven de $2.000 (+0,8%), bitcoin zakt weer wat terug richting $42.000

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Philips is het twee-na-beste fonds in de AEX dit jaar (op gepaste afstand van ASMI en Besi) en gaat vandaag weer lekker. Geen opvallend positief nieuws, het forum houdt het op windowdressing en/of short covering

Prosus (+3,0%) ligt goed; niet op basis van Tencent, maar wel dankzij het rentesentiment

De ECB waarschuwt voor de bankenbelasting; ABN Amro (-0,8%) en ING (-0,3%) krijgen er allesbehalve vleugels van

Opvallend hoe ver de uitgeefzusters Relx (+0,6%) en Wolters Kluwer (-0,5%) uit elkaar liggen

De chippers zitten vandaag in de buik van het peloton

Sif Holding (+3,6%) heeft sinds eind november de wind weer in de wieken

Heuse AI-fantasie bij TomTom (+3,5%) , na een mooie deal met Microsoft. Komende vrijdag in IEX Expert vertelt CEO Harold Goddijn meer over de AI-plannen en andere vooruitzichten voor TomTom

OCI zet het goede momentum van gisteren - en de achtbaanrit van vorige week - nog even voort

Van Lanschot Kempen gaat €2,00 ex-dividend vandaag, waarmee 6,7% van de 7,5%-daling is verklaard

De agenda

Al wat ons rest in de dagen voor kerst zijn een handvol macrocijfers. En zowaar nog een techbedrijf met een gebroken boekjaar.

06:30 NL consumentenvertrouwen dec

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

16:00 VS consumentenvertrouwen CB dec

16:00 VS bestaande-woningverkopen nov

22:00 Micron Q1-cijfers

En dan nog even dit

Attentie, supply chain watchers. Maersk gaat 10.000 kilometer omvaren.

Shipping giant Maersk begins rerouting ships due to Red Sea turmoil https://t.co/RowcqXZth1 — CNBC (@CNBC) December 19, 2023

Minder aanbod van Bunds in 2024

Good Morning from #Germany where the federal govt is set to trim federal debt sales next year following the German top court's 'debt brake' ruling. Berlin plans to issue ~€440bn in debt. That compares with a record volume of ~€500bn in 2023. https://t.co/ASkViR5qiV pic.twitter.com/ux0m35MjHq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 19, 2023

Apple Watches uit de schappen vlak voor kerst?

Apple has been forced to halt sales of its Series 9 and Ultra 2 smartwatches in the US. It comes amid a patent dispute over technology that allows the watches to measure blood oxygen levels. Read more: https://t.co/gHqHqm5jc8 pic.twitter.com/BGAkVHw3pH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2023

