Vastgoed: terugblik op 2023

De vastgoedsector heeft in 2023 een opvallende comeback gemaakt. De Euro Stoxx Real Estate sectorindex, die het koersverloop van de Europese vastgoedmarkt volgt, is sinds de top op 158 punten in februari eerst ruim 30% in koers gedaald. In het herstel daarna is de beurswaarde met bijna 40% toegenomen.

Bij individuele fondsen zijn de schokken soms nog groter, zoals bij Unibail-Rodamco-Westfield. Dit vastgoedfonds daalde eerst zo'n 38%, om vervolgens ruim 65% te herstellen tot thans €66,30.

Technisch heeft vastgoed het al jaren niet makkelijk. Vooral door de opkomst van online winkelen was er veel leegstand. Ook het coronavirus met winkelsluitingen en faillissementen, en meer recent hoge rentes, hebben tot forse koersdalingen in de vastgoedmarkten geleid. Maar zoals gezegd heeft vastgoed dit jaar een flinke comeback gemaakt. De trenddraai is ingezet nadat beleggers begonnen te speculeren op een versoepelend beleid van centrale banken.

Een goede reden om terug te kijken op de beleggingscategorie vastgoed in 2023.

Ik dit artikel bekijk ik de Euro Stoxx Real Estate sectorindex, Unibail-Rodamco-Westfield, Wereldhave, logistiek-vastgoedfonds WDP (Warehouses De Pauw), Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned, het Duitse vastgoedfonds Vonovia, het Franse vastgoedfonds Klépierre en het Belgische vastgoedbedrijf Cofinimmo.

De Europese vastgoedsector heeft in 2023 een draai gemaakt

De Euro Stoxx Real Estate sectorindex volgt het koersverloop van de Europese vastgoedmarkt. Deze sector heeft het de afgelopen jaar een U-bocht gemaakt.

De Euro Stoxx sector Real Estate is de afgelopen maanden technisch flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de Europese vastgoedsector nu ook boven de toppen van afgelopen zomer gesloten. Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt richting weerstand 171,37 punten (top van 19 augustus 2022). Steun ligt rond 108,17 punten (bodem van 27 oktober).

In de Europese vastgoedsector krult de 200-dagenlijn omhoog. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.

De opwaartse draai van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat het Europese vastgoed beter begint te presteren dan andere sectoren.





Unibail-Rodamco-Westfield maakt U-bocht

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield richt zich voornamelijk op de retailsector. Het bedrijf bezit winkelcentra in Europa en de Verenigde staten.

Bij Unibail-Rodamco-Westfield is de kou uit de lucht. Het heeft zowel de dalende trend als oude weerstand €63,07 (gevormd op 3 februari) gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Eerder is ook al de top van juli rond €53 gebroken.

Unibail-Rodamco-Westfield kan nu oplopen richting weerstand €73,09 (gevormd op 20 mei 2022). Steun ligt rond €42,06 (bodem van 2 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult opwaarts. Dit signaleert een verbeterende technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat Unibail-Rodamco-Westfield weer beter presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Unibail-Rodamco-Westfield met dat van het marktgemiddelde.

Wereldhave aarzelt

Wereldhave, dat investeert in Nederlandse winkelcentra, laat een neutraal technisch beeld zien.

In de recente daling zoekt Wereldhave de steun op €13,27 (bodem van 30 juni) op. Rond €13,27 vormt zich een mogelijke serie hogere bodems boven die van eind 2022 rond €12,03. Aan de bovenkant is er weerstand rond €18,69 (top van 22 april 2022).

Bij Wereldhave beweegt het 200-daags voortschrijdende gemiddelde zijwaarts. Dit signaleert neutrale technische omstandigheden. De opwaartse draai van de B.O.B.-indicator aarzelt wat; dit suggereert dat Wereldhave iets achterblijft ten opzichte van de rest van de markt.

WDP laat dalende trend achter zich

Logistiek-vastgoedfonds WDP richt zich op de ontwikkeling en verhuur van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Het aandeel heeft een paar zwakke jaren achter de rug, maar ligt er thans technisch bezien iets minder negatief bij.

WDP heeft de dalende trend gebroken, hetgeen enige verbetering betekent. Er ligt weerstand op €28,32 (gevormd op 21 juli). De steun ligt rond €22,16 (bodem van 27 oktober).

De 200-dagenlijn laat een voorzichtige opwaartse draai zien. Dit geeft een iets minder negatieve technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) maakt een hockeystickcurve, wat aangeeft dat WDP wat minder achterblijft bij de rest van de markt.

Vastned

Vastned laat een iets minder zwak koersverloop zien, vergeleken met begin 2023. De verkoopdruk verdampt langzaam uit de markt.

Vastned is hard opgeveerd vanaf steun €17,04 (bodem van 27 oktober). Het breekt langzaam uit de neerwaartse tendens, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand €21,40 (top van 16 juni) noodzakelijk.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde draait de neerwaartse trend langzaam om. Dit signaleert een iets minder zwakke technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vlakt wat af; de prestaties ten opzichte van de markt beginnen te verbeteren.

Klépierre

Bij het Franse Vastgoedfonds Klépierre houden kopers en verkopers elkaar in balans. Al heel 2023 is er sprake van een nagenoeg horizontaal koersverloop.

Klepierre flirt nu met een weerstandszone tussen €24,67 en €25,28. De steun ligt rond €21,44 (bodem van 27 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een vlakke trend zien. Dit wijst op een neutrale technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Klépierre minder goed presteert dan andere vastgoedfondsen.

Cofinimmo

Het Belgische vastgoedbedrijf Cofinimmo trekt iets aan. Het fonds, dat zich focust op de Belgische kantorenmarkt, heeft een groot deel van 2023 een dalend koersverloop gekend.

Nu Cofinimmo weer boven een oude koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. De neerwaartse trend wordt bovendien bijna verlaten. Enkel boven weerstand €72,95 (top van 1 september) klaart het beeld op. De steun ligt rond €53,55 (bodem van 20 oktober).

De 200-dagenlijn laat nog een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De B.O.B. is zwak, wat suggereert dat Cofinimmo slechter presteert dan de markt.



Vonovia verbetert

Het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia SE, een van de grootste woningverhuurders in Europa, heeft een draai gemaakt. Na een zeer slechte start van 2023 is het fonds technisch gezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts werd doorbroken, zet Vonovia nu de eerste weerstand op €28,72 (top van 17 januari) onder druk.

De stijgende trend van Vonovia heeft aan de bovenkant weerstand rond €33,16 (top van 5 augustus 2022). Het technische plaatje blijft positief zolang het patroon van hogere toppen en bodems wordt voortgezet. Steun bevindt zich rond €19,66 (bodem van 27 oktober).

Bij Vonovia SE laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een opwaartse draai zien Dit signaleert een verbetering van de technische omstandigheden. De opwaarts krullende B.O.B.-indicator indiceert dat het fonds beter begint te presteren dan de markt. Bovendien tekenen zich op €16,24 en €19,18 (bodem van 25 augustus) hogere bodems af.

Bij Vonovia SE laat de 200-dagenlijn een opwaartse draai zien. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer. De opwaartse krul van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Vonovia SE de rest van de markt inhaalt.