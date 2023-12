AEX moet terrein prijsgeven en OCI is de absolute ster van de show

De AEX (-0,5%) verliest vandaag een half procentje en laat daarmee in technische termen een pullback zien.

Onze hoofdindex is overigens niet de enige die vandaag op adem moet komen van de afgelopen weken. De meeste overige grote Europese aandelenmarkten bewegen namelijk onder of vlak rondom de slotstanden van vrijdag.

Richting het middaguur mocht de AEX tweemaal ruiken aan de slotstand van vorige week vrijdag (793). Lang duurde dat echter niet, want in de loop van de middag zakte de index weg en kwam uiteindelijk ook niet meer in de buurt van de 793 punten. Ook de AMX (-0,1%) en AScX (-1,0%) buigen het hoofd, ondanks een megaprestatie van midkapper OCI. Daarover later meer.

Wall Street, waar overnamenieuws de gemoederen bezig houdt, gaat vandaag wel hoger van start. U.S. Steel wordt overgenomen door het Japanse Nippon Steel. Adobe neemt juist niets over, want de aankoop van Figma is afgeblazen en Adobe moet een ontbindingsvergoeding betalen van omgerekend €920 miljoen.

Adobe had welgeteld 15 maanden nodig om te beslissen om Figma wel of niet over te kopen, wat op de redactie visioenen oproept van vergeefse pogingen om de contracten te downloaden met Acrobat Reader.

Adobe abandons $20B acquisition of Figma. As a termination fee, Adobe must pay Figma $1B in cash. "Adobe and Figma strongly disagree with the recent regulatory findings, but we believe it is in our respective best interests to move forward independently" — Adobe pic.twitter.com/5cZbLG8Fpw — Aadit Sheth (@aaditsh) December 18, 2023

Wie heeft het laatste woord?

Ondanks de daling van vandaag, blijft de AEX dicht in de buurt van de 800-puntengrens. Dit is vooral dankzij Fed-voorzitter Powell die vorige week aangaf dat een verruiming van het beleid op de agenda staat. Dat de koersen niet nog verder opliepen, was te wijten aan een grieperige Christine Lagarde. Volgens haar is de inflatie nog niet verslagen en moeten we 'de dekking nog even hoog houden'.

Dit weekend kwam daar John Williams, Fed-President van New York, bij om ons vertellen dat er bij de Fed nog helemaal nog niet wordt gesproken over renteverlagingen. Zijn we blij gemaakt met een dode mus? Zie het fragment hieronder. Klik anders hier als de video niet goed inlaadt.

Dan nu over naar de macrocijfers. Vorige week waren er meer dan genoeg en dat is deze week niet anders. Om te beginnen zijn er Europese inflatiecijfers, die nog wel eens voor verrassingen kunnen zorgen. Op donderdag zijn er Nederlandse werkloosheidscijfers.

Ook de VS heeft genoeg te vertellen. Zo krijgen we nog PCE-(Personal Consumption Expenditure)-cijfers, vastgoedcijfers en economische groeidata over het derde kwartaal. Op bedrijfsvlak is het windstil. FedEx cijfert op dinsdag en op donderdag is Nike aan de beurt.

OCI is in bloedvorm

Chemieconcern OCI steelt dus de show vandaag. De koers stijgt na de achtbaanrit van eind vorige week weer fors en staat ruim 20% hoger op het nieuws dat het zijn indirecte belang in een groot kunstmestbedrijf in Iowa verkoopt. Het Egyptische bedrijf met een notering aan het Damrak ontvangt $3,6 miljard voor de activiteiten van het Amerikaanse conglomeraat Koch.

Dat is zo’n $700 miljoen meer dan waar de analisten van Degroof Petercam op rekenden. Dat resulteerde in een verhoogd koersdoel en een koopadvies. Het is de tweede grote verkoop in luttele dagen tijd. Vrijdag maakte OCI bekend zijn belang in gezamenlijke onderneming Fertiglobe te verkopen aan medeaandeelhouder Adnoc, het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi.

Ook voor die verkoop ontvangt OCI een bedrag van $3,6 miljard. Het concern wil het bedrag gebruiken voor een herstructurering van de schulden en een mogelijke uitkering aan de aandeelhouders.

OCI to sell IFCO stake to Koch Ag & Energy Solutions for $3.6 bln, shares jump https://t.co/eejOicwRZL pic.twitter.com/SSoWqjgv8w — Reuters Business (@ReutersBiz) December 18, 2023

Pfizer

De Amerikaanse farmareus heeft een teleurstellende outlook voor 2024 gepresenteerd. Zowel de omzet als de winst per aandeel zullen flink lager uitvallen dan de marktverwachting, vooral door de tegenvallende vraag naar corona-gerelateerde producten. Bovendien kampt het concern met een rechtszaak van de staat Texas over de coronaprikken, die mogelijk grote gevolgen heeft.

Vinden onze analisten het aandeel Pfizer, ondanks de problemen waarin het concern zit, nog steeds koopwaardig? Lees het in onderstaande analyse van Martin Crum.

Slecht nieuws komt vaak in drieen - Zo ook bij Pfizer [IEX Premium] https://t.co/PiQlnrFT07 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 18, 2023

AB InBev

AB InBev heeft te maken met een verlies van marktaandeel in de VS, waar Bud Light is ingehaald door het Mexicaanse Modelo Especial. Dit komt door de groeiende voorkeur voor Mexicaanse dranken en een mislukte reclamecampagne.

De bierbrouwer probeert zijn aandeelhouders tevreden te houden met een aandeleninkoopprogramma van €1 miljard. Of dat genoeg is voor een koopadvies, leest u in de analyse van Ivo Breukink.

AB InBev: concurrentie uit het zuiden [IEX Premium] https://t.co/THBvFPeQay via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 18, 2023

8 kansrijke mid- en smallcapaandelen voor 2024

De financiële markten hebben de afgelopen weken een flinke rally laten zien, dankzij de dalende rentes in Europa en de VS. De ECB houdt zich nog op de vlakte over renteverlagingen, maar de Fed lijkt er al klaar voor te zijn. De economie van de eurozone zit echter in een dip en de inflatie neemt af.

In onderstaand verhaal van analist Martin Crum leest u waarom de lagere rente gunstig is voor de waardering van aandelen en welke sectoren daar het meest van kunnen profiteren. Ook krijgt u 8 concrete tips voor interessante mid- en smallcaps die vorig jaar achterbleven en in 2024 kunnen herstellen.

Er liggen voor beleggers tal van kansen bij de wat kleinere aandelen [IEX Premium] https://t.co/0FioINJM9h via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 18, 2023

Top 3 stijgers en dalers

OCI (+20,9%) steekt er vandaag met kop en schouders bovenuit. Staalconcern ArcelorMittal (+5,5%) is opgelucht dat een potentieel geldverslindende overname van U.S. Steel van tafel is. Ook smallcap-index nieuwkomer Renewi behoort tot de stijgers vandaag. Techinvesteerder Prosus (-4,0%) moet juist terrein prijsgeven, wat niet gek is gezien de koersdaling van Tencent. Ook bussenbouwer Ebusco (-3,9%) maakt een flinke pas op de plaats.



Bron: IEX.nl

Rentes

De rentes stijgen vandaag over de gehele linie. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier dikt welgeteld 6 basispunten aan tot 2,4%.

Brede markt

Bitcoin zakt opnieuw wat weg en noteert $41,385. Ook zilver heeft zijn dag niet en verliest 0,4%. Anderzijds wint goud 0,2% en blijft daarmee net boven de $2000-grens. Ook olie mag enkele procenten bijschrijven, evenals de euro, die wat terrein wint ten opzichte van de dollar (EUR/USD nu op 1,0923). CBOE VIX (volatiliteit) blijft kwakkelen tussen de 12 en 13 punten, wat duidt op een ontspannen sfeer onder beleggers.

Het Damrak

Adyen (-1,6%) doet nog een stap terug na een sterke, lange opwaartse rally.

(-1,6%) doet nog een stap terug na een sterke, lange opwaartse rally. DSM-Firmenich (+1,5%) smaakt naar meer, ondanks een lichte koersdoelverlaging van Barclays.

(+1,5%) smaakt naar meer, ondanks een lichte koersdoelverlaging van Barclays. ING (-0,2%) sluit in het rood, zelfs nadat Goldman Sachs een groter belang meldt in de bank.

(-0,2%) sluit in het rood, zelfs nadat Goldman Sachs een groter belang meldt in de bank. Prosus (-4,0%) daalt omdat zijn deelneming Tencent hetzelfde doet.

(-4,0%) daalt omdat zijn deelneming Tencent hetzelfde doet. Shell (+1,0%) kijkt reikhalzend naar de sterk oplopende olieprijs.

(+1,0%) kijkt reikhalzend naar de sterk oplopende olieprijs. Unilever (-0,3%)verkoopt de Zwitsal-divisie aan Elida Beauty.

(-0,3%)verkoopt de Zwitsal-divisie aan Elida Beauty. CTP (+0,4%) verhuurt extra meters in Roemenië.

(+0,4%) verhuurt extra meters in Roemenië. Ebusco (-3,9%) plant een aandeelhoudersvergadering voor kapitaalverhoging.

(-3,9%) plant een aandeelhoudersvergadering voor kapitaalverhoging. Renewi (+3,6%) opende deze handelsdag met een knal op de gong en eindigt met een dagwinst van een dikke drie procent.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda: dinsdag 19 december

01:00 - Rentebesluit BoJ

Voorbeurs - notering ex-dividend Van Lanschot-Kempen

11:00 - Inflatie - November def. (EU)

13:00 - FedEx - Cijfers tweede kwartaal (VS)

14:30 - Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

En dan nog even dit

De olieprijs loopt weer op. Wat zit er nog in het vat voor de komende tijd?

Oil Prices Climb as Red Sea Attacks Disrupt Shipments by BP and Others https://t.co/K1iWwQ3rwG — Barron's (@barronsonline) December 18, 2023

Bank of Japan staat voor een aantal cruciale dagen

The yen retreated on Monday, but held near its recent highs, as the Bank of Japan (BOJ) kicked off a two-day meeting that could be crucial. pic.twitter.com/UJlsRwZnRr — PiQ (@PiQSuite) December 18, 2023

De pullback van bitcoin zorgelijk? Niet volgens David Gokhshtein

Bitcoin pulled back. This is healthy. People are either taking profits or losses before 12/31.

You’re welcome. — David Gokhshtein (@davidgokhshtein) December 18, 2023

Hier loopt het anders ook geen storm