Het is en blijft een risk on markt

Het was de afgelopen week vooral een week van long zittende vermogensbeheerders die de media opzochten om hun visie en/of ongenoegen kenbaar te maken. An sich goede timing, de handel is notoir dun in december en het huidige bullish sentiment helpt ook een handje mee.

Allereerst meldde afgelopen maandag Teslin zich op het front waarbij het een lans brak voor small- en midkaps in zijn algemeenheid, en meer in het bijzonder over de eigen investeringen zoals TKH, Kendrion en Ebusco.

Gisteren sloot de vlam in de pan bij Corbion: InCap heeft een brandbrief gestuurd naar het management van de kwakkelende midkapper en dringt aan op snelle actie. De fondsbeheerder houdt zelf een belang van 10% in Corbion en ziet met lede ogen de duikvlucht van het aandeel aan.

Vandaag was het dan de beurt aan Onepoint dat zijn belang in Franse automatiseerder Atos heeft uitgebreid van 9,9% tot nu 11,4%. De ontevreden grootaandeelhouder wil een zetel in de board en liet ondertussen ook weten dat het aandelen in Atos zal blijven (bij-)kopen.

Of het nu zo verstandig is de markt te laten weten dat Onepoint actief aan de koopzijde blijft opereren in Atos, is maar de vraag. Echter, feit is wel dat de koers van het Franse concern hard (+ 15%) steeg op het nieuws.

Damrak

Het sentiment is en blijft opperbest, zowel op het Damrak als elders in Europa en de VS. Vraag is daarbij wel of de financiële markten hun (rente-)kruit inmiddels niet al volledig hebben verschoten, maar dat is van later zorg.

Feit is dat in snel tempo de AEX de 800-puntengrens in zicht komt en dat de opmars - gestart rond 1 november - nog weinig aan snelheid heeft ingeboet. Centrale banken zullen hun rentes verlagen in 2024. De enige discussie is met hoeveel de rentes omlaag gaan en in welk tempo. De obligatiemarkt heeft alvast een wel zeer ruim voorschot genomen op een serie renteverlagingen.

Ondertussen hoefden beleggers zich bepaald niet te vervelen vandaag op het Damrak. Veel aandelen met stevige koersuitslagen, zowel omhoog als omlaag. Wij noemen onder andere Avantium, Brunel, OCI en Just Eat Takeaway als aandelen met bovengemiddelde koersbewegingen (zie verder lager).

De AEX sloot op ruim 793 punten, toch nog een leuk dagwinstje van 0,4%.

Top drie stijgers/dalers

ASML

Wat valt er nog te vertellen over hightechbedrijf ASML? Het antwoord is: genoeg. Er speelt van alles rond het concern en beleggers doen er goed aan het aandeel op de voet te volgen. Dat doet de IEX Beleggersdesk ook voor Premium abonnees:

OCI

Een ware roller coaster beweging bij OCI deze week. Het aandeel is in luttele tijd eerst zo'n 27% meer waard geworden, om nadien ook weer bijna net zo hard te dalen. Uiteraard komt die beweging niet uit de lucht vallen. De IEX Beleggersdesk duikt voor beleggers wederom in het aandeel en komt tot een duidelijke conclusie:

Opsplitsing of verkoop OCI lijkt te naderen IEX Premium https://t.co/5xntWHN4Ne via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 15, 2023

Corbion

Zo hard als het hierboven vermelde OCI is Corbion niet gestegen, maar op weekbasis prijkt er wel een stevige plus van zo'n 12% op het koersenbord. Oorzaak is een grootaandeelhouder die aandringt op rigoureuze stappen. Welke stappen dat eventueel zijn en of er voor beleggers rendement valt te behalen, leest u in een analyse van de Beleggersdesk:

Een grote strategische herorientatie vindt al plaats bij Corbion IEX Premium https://t.co/mcm5zT9GdR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 15, 2023

IEX Beleggerspodcast

De laatste dag van de week en dat betekent als altijd ook weer een nieuwe IEX Beleggerspodcast. Ditmaal met als speciale gast Corné van Zeijl, samen met Peter Paul de Vries. Fondsen die besproken worden in de podcast zijn onder andere Ebusco, Just Eat Takeaway, Exor en Prosus. Verder werd onder andere stilgestaan bij het Kerstcadeautje van de Fed, de rentes, de bredere markt en wordt er alvast vooruitgeblikt naar 2024:

IEX BeleggersPodcast met Corne van Zeijl: Ik ben een betere minister van Financien IEXnl https://t.co/9uJgyCKVj2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 15, 2023



Beleggers die eens - zonder enige verdere verplichting - kennis willen maken met IEX Expert, kunnen een gratis nummer toegezonden krijgen. Stuur daarvoor een email naar info@iex.nl met uw adresgegevens en actiecode IEX24.



Wall Street

Een wat weifelende opening in de VS deze vrijdag. Beleggers leken de kat uit de boom te kijken na het koersfeestje van eerder deze week. Dat gold niet voor chipfabrikant Intel (+ 4%) die een groot event in New York hield, waarbij het concern beleggers trachtte te overtuigen dat ook Intel flink kan profiteren van de AI-boom. Daarnaast liet farmareus Pfizer (+ 2,5%) enig koersherstel zien na een forse afstraffing eerder deze week.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones en de S&P 500 vrijwel onveranderd terwijl de Nasdaq er nog een winstje uit wist te persen van 0,4%.

Rentes

De basispunten vlogen er opnieuw af deze vrijdag. Het gaat erg hard zo en de verwachte renteverlagingen door de centrale banken komend jaar lijken goeddeels tot geheel ingeprijsd.

Tienjaarsrente Nederland 2,32% (min 12 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,03% (min 10 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,54% (min 12 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 3,72% (min 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,91% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,72% (min 7 basispunten)

Brede markt

De bredere markt liet aardig wat beweging zien, nog los van de groene beursdag voor de meeste Europese beurzen. Vermeldenswaardig is op individueel aandelenniveau in Europa in ieder geval Atos (zie verder bovenaan).

Laten we beginnen met de VIX die wederom sterk daalt en dat is onwelkom nieuws voor veel financials. De huidige stand van amper 12,5 is een multi year low. Dat geldt dan weer niet voor goud, dat al maandenlang rond de $2.000 blijft noteren. Echt hiervan loskomen wil vooralsnog maar niet lukken en dat zal de gold bugs zeker geen plezier doen.

De olieprijs heeft het ook al enige tijd zwaar, goed voor de inflatie, maar dit zou kunnen duiden op economisch zwaar weer in de nabije toekomst. Bitcoin is voor de liefhebber, terwijl de euro/dollar per saldo ook niet zo gek veel doet, voor wie even afstand neemt van de dagruis:



Het Damrak

Besi (+ 2,3%) lijkt nog maar een kant op te kunnen en zet vrijwel dagelijks nieuwe all time highs neer.

(+ 2,3%) lijkt nog maar een kant op te kunnen en zet vrijwel dagelijks nieuwe all time highs neer. Philips (- 0,6%) stond wat onder druk vandaag op een goedgemutst Damrak, een directe aanleiding daartoe kon zo snel niet gevonden worden.

(- 0,6%) stond wat onder druk vandaag op een goedgemutst Damrak, een directe aanleiding daartoe kon zo snel niet gevonden worden. Shell (- 0,4%) kijkt met lede ogen toe hoe de olieprijs maar niet lijkt te willen opveren en dat kost het concern geld.

(- 0,4%) kijkt met lede ogen toe hoe de olieprijs maar niet lijkt te willen opveren en dat kost het concern geld. AF-KLM (+ 1,6%) kreeg van diverse zakenbanken fanmail en relatief hoge koersdoelen, hetgeen zijn uitwerking niet miste.

(+ 1,6%) kreeg van diverse zakenbanken fanmail en relatief hoge koersdoelen, hetgeen zijn uitwerking niet miste. Just Eat Takeaway (- 3,2%) krijgt, in Europa althans, wat steun van Brussel, Positief voor JET, negatief voor de concurrenten.

(- 3,2%) krijgt, in Europa althans, wat steun van Brussel, Positief voor JET, negatief voor de concurrenten. OCI (- 13,7%) schoot gisteren omhoog op speculatie, het nieuws dat vandaag volgde was goed voor een aderlating van de koers. Hoe dat exact zit, valt te lezen in een analyse bij IEX Premium

(- 13,7%) schoot gisteren omhoog op speculatie, het nieuws dat vandaag volgde was goed voor een aderlating van de koers. Hoe dat exact zit, valt te lezen in een analyse bij IEX Premium Avantium (+ 5,7%) meldde eerder deze week dat het - minimaal - €50 miljoen uit de markt wil halen middels een emissie, tot mogelijk €70 miljoen. Grondig inlezen bij dit fonds is een must en kan hier .

(+ 5,7%) meldde eerder deze week dat het - minimaal - €50 miljoen uit de markt wil halen middels een emissie, tot mogelijk €70 miljoen. Grondig inlezen bij dit fonds is een must . Brunel (+ 3,5%) was onlangs op de koffie bij de IEX Beleggersdesk op Beursplein 5 en een interview met de cfo van de detacheerder staat in IEX Expert .

(+ 3,5%) was onlangs op de koffie bij de IEX Beleggersdesk op Beursplein 5 en een interview met de cfo van de detacheerder staat in . Ebusco (+ 1,6%) heeft grote beleggers al weten te verleiden nogmaals kapitaal in de bussenbouwer te steken, waarmee het fonds voorlopig weer verder kan.

(+ 1,6%) heeft grote beleggers al weten te verleiden nogmaals kapitaal in de bussenbouwer te steken, waarmee het fonds voorlopig weer verder kan. Op de lokale markt leefde de koers van afvalverwerker Renewi (+ 4,3%) weer wat op.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 18 december

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

En dan nog even dit

Verwachte renteverlagingen worden razendsnel ingeprijsd:

Huge move lower in Treasury yields over the past 2 months as the market starts pricing in 2024 rate cuts...

1-Year: 5.49% --> 4.90% (-59 bps from Oct high)

2-Year: 5.19% --> 4.37% (-82 bps from Oct high)

10-Year: 4.98% --> 3.92% (-106 bps from Oct high) pic.twitter.com/HSiMB5BOWk — Charlie Bilello (@charliebilello) December 15, 2023

Momentum in de techsector houdt aan:

A new tech bull market is gaining momentum as rest of the group now joins the party, says Dan Ives https://t.co/APcgtnEWW7 — MarketWatch (@MarketWatch) December 15, 2023

Chinese vastgoedmarkt nog altijd in het slop:

China's property sector worsened in November as negative home buyer sentiment and indebted developers drove down sales and investment https://t.co/457UpKkFgf pic.twitter.com/7L8DKuNcIj — Reuters (@Reuters) December 15, 2023

Maar de Chinese centrale bank blijft liquiditeit in de markt pompen:

To put things into perspective: While the Fed and the ECB are reducing their balance sheets and taking some liquidity out of the market, the Chinese central bank (PBoC) is pumping even more money into the market to stop the economic crash. pic.twitter.com/vMtDVAdGoX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 15, 2023

En elders gaat het met de Chinese economie al wel weer wat beter:

China’s industrial production and retail sales jump https://t.co/6BjAP6oWwR — Financial Times (@FT) December 15, 2023

Hoop op 'zachte landing' economie VS springlevend:

Investors think the economy’s heading for a soft landing and lower interest rates—maybe this time they’ll be right https://t.co/fZUqToDwh2 — WSJ Markets (@WSJmarkets) December 15, 2023

Een ongewenst, maar geen onverwachts gevolg van de energietransitie:

'Wereldwijd nooit zoveel steenkool gestookt als in 2023' https://t.co/5zjoR825xt — De Tijd (@tijd) December 15, 2023



Goed weekend