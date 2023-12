Voorbeurs is AEX 800 in zicht, nu de ECB nog en oh, Ebusco

Standje 800 in zicht? De AEX indicatie is +0,9% na een daverende Fed-verrassing gisteren.

De enorme koersreacties zijn het bewijs, de Fed verraste gisteren de markt compleet door niet weer het zuinige verhaal van de afgelopen weken te herhalen, maar voor volgend jaar drie kwartjes aan renteverlagingen aan te kondigen.

Risk-on! En boem, daar gingen de koersen. Even kort, de Fed:

Denkt in 2024 de rente met drie kwartjes te verlagen.

Ziet geen recessie meer.

Meent dat de inflatie langzaam maar zeker af komt, hoewel volgend jaar naar verwachting die beroemde 2% nog niet wordt gehaald.

Zegt dat de hoge rente de economie echt vertraagt.

Constateert dat de arbeidsmarkt niet stuk te krijgen is.

Denkt daarom dat we piek in inflatie en rente hebben gezien - uiteraard alles weer afhankelijk van binnenkomende data.

Meteen maar door naar het ECB rentebesluit van vanmiddag, hier is Bloomberg met welgeteld één alinea. En oh ja, de ECB is allergisch op het verrassen van de markt, waar de Fed dus geen moeite mee heeft.

For the European Central Bank, economists polled by Bloomberg all see the deposit rate being left at 4% later today. Markets see a first cut as early as the spring, but that’s a lot sooner than policymakers would like.

President Christine Lagarde will brief reporters in Frankfurt half an hour after the ECB’s announcement. The Bank of England also announces a rates decision on Thursday.

Het overzicht nu en de grote winnaars gisteren en ook nu zijn (de in de renterally afgestrafte) Amerikaanse smallcaps. Bij ons bleef de AMX enorm achter.

Europese futures openen 0,2% à 1,1% hoger.

De Amerikaanse staan 0,2% à 0,5% hoger.

In Azië staat alles lekker hoger op China en Japan na.

Alibaba -0,9%

Tencent -0,5%

TSMC +1,4%

Samsung +0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +1,0% op 12,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -4,1% op 113,8.

De dollar daalt 0,2% naar - ka-ching - alweer 1,0899.

Goud stijgt 0,3%, olie dikt 0,5% aan en crypto stijgt en daalt. Bitcoin staat nu op $42.888,37.

De rentes dan en zie de VS, de tienjaars begint weer met een drie.



Boem, de eerste Fed renteverlaging is gisteren al meteen voor maart volgend jaar ingeprijsd. Drastisch zelfs!



Nu komt het! Dit is december 2024 en dit zijn heel wat meer dan drie kwartjes?!



De Dow Jones ging gisteren op een all time high de dag uit. De rest staat daar vlak onder.



Vooral de beweging in EUR/USD (oranje) en de Amerikaanse (tienjaars) rente laten zien hoe het rentebesluit er gisteren inhakte:



Onder de aandelen sprongen de smallcaps uit de Russell 2000 er duidelijk positief uit. Vooral cyclische aandelen die veel last hadden van de hoge rente en achterbleven.

Gaan ze dan nu outperformen, als de rente gaat zakken? Logische gedachte, maar de beurs en logica is niet altijd een gelukkig huwelijk.



Zelfde verhaal geldt hier voor onze AMX.



Of Ebusco mee doet aan een mogelijk beursfeestje? Emissie (verwacht) en weer slechtere cijfers dan eerder aangegeven... Dat begint wel heel erg een patroon geworden. Meer nieuws, Ebusco heeft al €60 miljoen opgehaald.



Ah, hier is meer. Tot vanmiddag dan maar bij het ECB rentebesluit. Grote verschil VS en EU: de economie... Bloomberg:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Van Lanschot keert op 21 december uit

08:16 Heineken wil door met CEO Dolf van den Brink

08:09 Ebusco haalt bijna 60 miljoen euro op

08:01 Fors hogere start AEX voorzien na rentebesluit Fed

07:41 Arcadis ruimt voormalige boorputten op

07:40 Beursblik: nieuw bod op Marel ruim boven koersdoel Jefferies

07:40 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel OCI

07:28 Beursblik: outlookverlaging en emissie bij Ebusco

07:19 Tokio dissonant in Azië na rentebesluit Fed

07:10 Europese beurzen openen flink hoger

07:03 Japanse machine-orders flink gedaald

06:58 Productie Japanse industrie nog verder omhoog

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

13 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

13 dec Wall Street op nieuwe jaarrecords gesloten

13 dec John Bean benadert Marel opnieuw

13 dec Olieprijzen hoger gesloten

13 dec Woorden van Powell zorgen voor extra optimisme

13 dec Ebusco wil 25 miljoen euro ophalen

13 dec Update: Fed houdt rente ongewijzigd

13 dec Fed houdt rente ongewijzigd

13 dec Wall Street in afwachting van rentebesluit

13 dec Vrijwel vlak slot Europese beurzen

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Air France-KLM - Beleggersdag



22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Industriële productie - Oktober def. (Jap)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting voorzitter Lagarde (eur)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

Adobe is toch ook even een techie van $285 miljard en ja, duur. Hoewel het momenteel nog wel meevalt?



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +1,4%

S&P 500 +1,4%

Nasdaq Composite +1,4%

Nasdaq 100 +1,3%

Russell 2000 +3,5%

SOX +1,6%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,4%

US stocks rallied with the Dow hitting a record high, after the Federal Reserve signaled lower borrowing costs are coming in 2024 https://t.co/ZTRKUEOWFh pic.twitter.com/aClpsdqCD4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2023



Bij deze:

The Federal Reserve held interest rates steady and signaled in new economic projections that the historic tightening of US monetary policy engineered over the last two years is at an end and lower borrowing costs are coming in 2024 https://t.co/o5StruapBk pic.twitter.com/poQcSwpuK3 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2023



Nog een keer bij deze:

After ramping up borrowing costs for more than a year, all eyes are now on how forcefully the European Central Bank pushes back against bets on interest-rate cuts https://t.co/jxU16vDv34 — Bloomberg Markets (@markets) December 14, 2023



Kijk aan, goed nieuws voor Aegon, ASR en NN?

EU agrees to ease capital rules for insurers to boost investment https://t.co/vCBeLAXMY6 pic.twitter.com/DMjZPyWm5R — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2023



We gaan het zien volgend jaar:

Wall Street traders and the Federal Reserve are – for once – broadly in sync: The great monetary pivot is near as central bankers engineer a once-unthinkable soft landing in the world’s largest economy https://t.co/r0YQqYo9XS — Bloomberg Markets (@markets) December 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.