Weinig beweging voorbeurs, maar hier zijn ASML en Fed

De AEX-indicatie is +0,1% op wat een lange dag wordt met een Fed-rentebesluit.

Of kunt u dat links laten liggen? Verwacht geen spektakel in ieder geval en wellicht zelfs een non-event, zo meer daarover.

ASML investeert $762 miljoen niet in Nederland, maar in Korea. Pharming heeft een nieuwtje en op het Big Board schuren de indices richting all time highs.

Europese futures openen -0,1% tot +0,6%

De Amerikaanse kruipen 0,1% omhoog

In Azië is het beeld wisselend met een slecht China (CSI 300 -1,5% en Hang Seng -1,4%) en Korea (Kospi -1,0%) en Japan (Nikkei 225 +0,3%) en Taiwan (Taiwan SE Weighted +0,1%)

Alibaba -1,4%

Tencent -1,8%

TSMC -0,2%

Samsung -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -4,4% op 12,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -6,4% op 118,6

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0783

Goud daalt 0,2%, olie verliest alweer 0,9% en het crypto feestje was van kort duur? Dalingen van ruim een procent nu en bitcoin staat nu op $40.874,78

De rentes dan: geld wordt weer ietsje goedkoper:



Eerst dit: net als ASMI investeert ASML ook liever elders dan hier? Dikke deals met de Koreanen, waaronder (EUV-)klanten Samsung en SK Hynix, maar de investeringen zijn in Korea en niet hier.



Dan dit. De VIX Index, ofwel volatiliteit, is tot op de laagste stand gezakt voor Covid19 uitbrak. In 2020.



Dan natuurlijk de Amerikaanse producentenprijzen en vooral het Fed-rentebesluit van vanavond. Unchanged 5,25%-5,59% zoals u ziet.



En het wordt een non-event van jewelste? Zeker na dat inflatiecijfer van gisteren. De markt hoeft niet meer te rekenen op versnelde verlaging van de rente, hoop die de laatste weken in de markt sloop. Bloomberg:



Nog maar een plaatje dan om er nog iets van te maken:



Glas plas was, de eerste rentverlaging is voor mei volgend jaar ingeprijsd:



De bron:

The Fed will likely hold interest rates steady for a third straight meeting, while pushing back against market expectations of rate cuts as soon as March https://t.co/5fYZ8Y8b07 — Bloomberg Markets (@markets) December 13, 2023



Nog één plaatje om het te leren: een paar jaarscores uit New York. Tech versus waarde en Midcaps dus. En gaat Cathie Wood van Ark dit jaar er met de bloemen vandoor?



De allerlaatste dan, waar is olie (hier WTI) mee bezig?



En dan nog even dit

US stocks closed at fresh highs for the year as investors awaited the Fed's last policy decision of the year https://t.co/dKyzHHxyJ5 pic.twitter.com/sgzhrSpiNc — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2023



Nee, we hoeven vanavond geen nieuw geluid te verwachten?

US consumer prices unexpectedly rose in November while underlying inflation pushed higher, offering more evidence that the Federal Reserve was unlikely to pivot to interest rate cuts early next year https://t.co/6yValZIyxZ pic.twitter.com/oL5zxJsR6k — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2023



Japan de gekste:

Business confidence at big Japanese manufacturers hit a near two-year high in the three months to December, a closely watched central bank survey showed, suggesting the economic conditions needed to unwind massive stimulus were falling into place https://t.co/22i2foF1Dk pic.twitter.com/bTHAvqLE6g — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2023



De nieuwe Argentijnse president is net een dag in functie:

Argentina cuts the value of its peso in half https://t.co/1wr36itpoY — Bloomberg Markets (@markets) December 13, 2023



Sign of the times?

India overtakes Hong Kong to become the world's seventh largest stock market https://t.co/vLdg8YtFo5 — CNBC (@CNBC) December 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.