Rente: terugblik op 2023

Afgelopen jaar is de rentetrend 180° gedraaid. Na een felle stijging in de eerste 9 maanden zijn de rentes sinds begin oktober weer snoeihard te gedaald. De rente heeft t dus een u-bocht gemaakt.

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente die medio januari op 2,32% stond, is eerst opgelopen naar 3,33%, maar staat nu op 2,55%. De Amerikaanse variant vloog van 3,35% (de bodem van 20 januari) naar 4,96% en beweegt nu rond 4,1%.

Technisch waren de vastrentende markten dit jaar in de greep van de inflatie en de reacties van centrale banken daarop. Deze week maakt de Federal Reserve bekend de rente onveranderd te laten. Overigens zochten beleggers in de toelichting van voorzitter Jerome Powell naar signalen wat de Amerikaanse centrale bank in 2024 van plan is.

En surprise, surprise volgend jaar belooft de centrale bank drie kwartjes verlaging!

Dee speculaties op een renteverlaging in 2024 hadden al geleid tot de recente rentedaling op de kapitaalmarkten.

Hamvraag

In het spiegelbeeld van oplopende kapitaalmarktrentes gingen staatsleningen aanvankelijk hard onderuit, om vervolgens te herstellen. Rente en obligaties ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties stijgen indien de rente daalt en vice versa.

Ik heb, waarschijnlijk net als veel andere beleggers, veel moeite gehad het juiste draaipunt op de obligatiemarkt te vinden. Dat is uiteraard de hamvraag.

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) vormde een dieptepunt rond 109,01 (bodem van 20 oktober), na een high op 115 in maart. Deze obligatie noteert op 111,60.

Ook bedrijfsleningen hebben een achtbaan rit achter de rug. De Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (Europese bedrijfsleningen) is recent van 116,88 naar 123 gestegen, maar is in de loop van 2013 vele malen hard op en neer gegaan.

De Amerikaanse Corporate Bond index (iShares $ Corporate Bond UCITS ETF) klom recent van $92,39 (bodem van 27 oktober) naar $102,46 (top van 28 juli), na een high eerder dit jaar rond $104,72. Wees erop alert dat er een valutarisico wordt gelopen bij Amerikaanse bedrijfsobligaties, ook via trackers.

Het moge duidelijk zijn, obligaties hebben een turbulent jaar achter de rug. Deze keer kijk ik terug op de renteplaatjes van 2023. Ik beoordeel zowel staats- als bedrijfsleningen, op basis van de langetermijngrafieken. Een vooruitblik op 2024 geef ik volgende week.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente duikt weg

De grafiek van de Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente lijkt een draai aan te geven. De rente is vanaf medio januari opgelopen vanaf 2,32% naar 3,33%, maar is vervolgens teruggezakt naar nu 2,55%.

De Nederlandse rente zakt weer terug onder de koerstoppen van dit voorjaar rond 3,08% waarmee het technische plaatje een u-bocht in neerwaarts richting heeft genomen.

Nu ook de de stijgende trend wordt verlaten, lijkt het hoogste punt in de rente achter ons te liggen. Omdat ook eerste steun op op 2,63% (bodem van 31 mei) breekt blijft de tendens naar onderen gericht.

Weerstand ligt rond 3,33% (top van 6 oktober). De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) krult neerwaarts, terwijl de rente er onder is gezakt. Dit wijst er eveneens op dat technisch plaatje begint te draaien.

Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente in dilemma

De grafiek van de Amerikaanse 10-jaars rente weerspiegelt een mogelijke draai op de kapitaalmarkten. Maar de race is nog niet gelopen.

De recente rentecorrectie vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top op 4,06 (van 3 maart) weet te blijven, blijft het technische beeld opwaarts gericht.

Weerstand ligt rond 4,96 (gevormd op 20 oktober). De 200-dagenlijn begint wat af te vlakken, maar de dips van de 10-jaars rente worden er wel door opgevangen. Dit geeft geen duidelijk signaal dat het technisch plaatje binnenkort gaat draaien.

Nederlandse 5-jarige staatslening (ISIN: NL0000102317) voltooit bodem

De recente adempauze van NL 5,5% 2028 vindt plaats na een lange daling. Maar het technische plaatje van NL 5,5% 2028 verbetert, ten eerste is de dalende trend gebroken.

Het beeld klaart verder op indien de weerstand 112 (top van 28 juli) wordt gebroken.

Er ligt steun rond 109,01 (bodem van 20 oktober). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (ISIN code: IE0032523478)

Shares Euro Corporate Bond Large Cap ETF volgt het koersverloop van Europese bedrijfsleningen.

Deze tracker is in de loop van 2013 vele malen op en neer gegaan, maar geleidelijk naar 116,88 (bodem van 6 oktober) gezakt. In de afgelopen maanden is de koers naar 123 gestegen, iets boven de top van eind 2022. Deze tracker maakt technisch bezien een draai naar boven.

Ten eerste zijn enkele een voorgaande koerspieken opwaarts doorbroken. Bovendien is de dalende trend verlaten.

Tenslotte is er rond 116,88 een eerste hogere bodem gevormd. De Europese Corporate Bond index heeft nu ruimte tot weerstand 128,26 (top van 5 augustus 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Corporate Bond Index laat een hockeystick patroon zien, terwijl de koers er boven is geklommen. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (ISIN code: IE0032895942) verbetert

De Corporate Bond index USD volgt het koersverloop van een mandje bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars.

De Amerikaanse Corporate Bond index heeft een volatiel jaar achter de rug. De Amerikaanse Corporate Bond index (iShares $ Corporate Bond UCITS ETF) ging eerst volledig onderuit van $104,72 naar $92,39 (bodem van 27 oktober) en klom recent richting $102,46 (top van 28 juli).

De koers kruipt weer boven voorgaande koersbodems, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. De neerwaartse trend ligt inmiddels achter ons.

De weerstand 102,46 (top van 28 juli) staat nu onder druk. De steun ligt rond 92,39 (bodem van 27 oktober).

Bij Corporate Bond Index laat de 200-dagenlijn een voorzichtige draai zien. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer. Wees erop alert dat er een valutarisico wordt gelopen bij elke belegging in Amerikaanse bedrijfsobligaties, ook via ETF's.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF (ISIN NL0010273801)

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, zoals de volledige naam luidt, belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%.

Deze tracker gaat al het hele jaar heftig op en weer. De steun ligt rond €18,04 (de bodem van 10 maart) en de weerstand rond €18,83 (de top van 2 december 2022).

Het technische plaatje van de iBoxx Sovereign Capped ETF verbetert. Eerst is de dalende trend opwaarts doorbroken. Ook lijkt een hogere koersbodem gevormd te worden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde draait opwaarts, terwijl de koers er weer boven beweegt. Dit wijst op een verbeterde technische conditie.

Verschillen tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat je met trackers te maken kan hebben met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit. Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.