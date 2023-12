Grondstoffen: terugblik 2023

Als er één categorie is die het afgelopen jaar wispelturig was, dan is dat die van de grondstoffen. Deze gingen technisch alle kanten op. Vooral in de eerste helft van het jaar was de inflatieontwikkeling bepalend. Tegenvallende inflatiecijfers joegen beleggers aanvankelijk de gordijnen in. De grondstoffenmarkten reageerden nerveus, zij het zonder grote schokken.

Opmerkelijk blijft wel dat, ondanks de hoge inflatie, de tendens van dalende energieprijzen heeft doorgezet. Vooral op de energiemarkten waren we dit jaar getuige van heftige koersschommelingen.

Aanvankelijk stegen de olieprijzen, nadat OPEC had aangegeven de olieproductie te verlagen om prijs te stutten. Na de bodem van Brentolie rond $70,05 op 24 maart, is de beurswaarde meer dan 30% toegenomen tot $95,84 eind september. Overigens staat Brent met een stand van $73 nu, ruim 15% onder de beginstand van 2023.

Ook zagen we in 2023 een grillig verloop bij de voedselprijzen. In februari piekte graanprijs op $797, in september was de graanprijs gedaald naar $540, het laagste punt sinds medio 2021. Maar sindsdien is graan weer flink opgelopen tot $610 nu. Ook sojabonen, een veelgebruikt landbouwproduct, hebben alle hoeken van het prijsbord gezien: begin van het jaar was er een daling van $1.500 naar minder dan $1.300. Eind juli op $1.580, thans weer rond $1.325.

Bij de industriële metalen zagen we minder grote schokken. Per saldo bewoog de prijs van aluminium nagenoeg zijwaarts tussen $2.100 en $2.400. YTD verloor aluminium ruim 12%. De prijs van het industriële metaal koper was nog stabieler. Geen al te grote sprongen en thans fluctueert de koperfuture nipt onder de beginstand van 2023.

Ten slotte de edelmetalen. Voor de goudprijs was 2023 uitermate volatiel. Vanwege de hoge inflatie (verwachting) dit voorjaar steeg de goudprijs ruim 15% tot $2.080 in mei. Na een low rond $1.800 in oktober staat goud nu weer rond $1.985. Ook de zilverprijs kende dit hevige stemmingswisselingen, maar met een per saldo zijwaarts koersverloop tussen $20 en $26.

Al met al zijn de belangrijkste grondstoffen dit jaar licht gedaald. De Bloomberg Commodity-index staat thans 12,5% onder de beginstand van 2023. Dit zijn de YTD verschillen van de belangrijkste grondstoffen:

Aardgas: -46%

Graan: -23%

Brentolie: -15%

Sojabonen: -12,5%

Aluminium: -11,8%

Zilver: -5,6%

Koper: -0,85%

Goud: +9,2%

In deze column bekijk ik de belangrijkste grondstoffen.

Bloomberg Commodity-index: technische zwakte

De Bloomberg Commodity-index kende dit jaar een vooral zijwaarts koersverloop. Het laagste punt lag rond 29,15 (bodem van 2 juni).

Recent is grondstoffenindex fors gedaald, nadat voormalige koersbodems waren doorbroken. Dit heeft tot een serieuze technische verzwakking geleid.

Van belang is dat steun 29,15 (bodem van 2 juni) stand weet te houden. De weerstand ligt rond 33,23 (top van 22 september).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Commodity-index laat een neerwaarts draai zien. Dit wijst op een verzwakkende technische conditie.

Brent-olie zakt richting steun $70

Ook Brent is het grootste deel van 2023 zijwaarts getendeerd. Recent neemt verkoopdruk wel toe. Recent is de herstelfase bij Brent afgebroken en zijn enkele bodems gebroken. Thans zakt Brent naar het laagste punt van dit jaar rond 70,05 (bodem van 24 maart). Weerstand voor de olieprijs ligt op 95,84 (top van 22 september).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde draait naar onderen. Dit wijst op een verzwakkende technische conditie.

Aardgasprijs breekt herstel af

Vanaf begin 2023 rond $5 is de prijs van aardgas meer dan gehalveerd naar $2,01 in april. Vervolgens is de koers hersteld tot $3,61 begin november.

Afgelopen weken is de prijs van aardgas verzwakt nadat de bodem rond $3 is gebroken. Natural Gas signaleert verkoopdruk, nu ook de opwaartse fase naar onderen verlaten. Wees alert, bij een doorbraak van steun 2,01 (bodem van 7 april) komt er naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdalingen. Weerstand ligt rond 3,61 (gevormd op 3 november).

De 200-dagenlijn van de gasprijs laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.



Prijs van sojabonen blijft technisch neutraal

Sojabonen maakt dit jaar flinke koerssprongen, maar beweegt per saldo in horizontale richting. De afgelopen maanden zit de koers vast tussen steun 1.250,50 (bodem van 13 oktober) en weerstand 1.398,50 (top van 17 november).

Bij sojabonen laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.



Graan nog niet uit de dalende trend

Graan slaagt er technisch nog niet in uit de dalende trend te breken, waar de koers al sinds begin 2022 inzit. In februari piekte de graanprijs op $797, in september was de graanprijs gedaald naar $540, het laagste punt sinds medio 2021. Maar sindsdien is graan weer flink opgelopen tot $610 nu.

Omdat graan weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt.

Enkel boven weerstand 797,50 (gevormd op 17 februari) klaart het beeld op. De echte steun ligt rond 471 (bodem van 26 juni 2020).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

Aluminium krult opwaarts

Het industriële metaal aluminium beweegt per saldo zijwaarts.

Echter, nadat recent een koersbodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting steun 2.062,42 (bodem van 28 september 2022). Na een doorbraak onder steun 2.062,42 wordt 1.720 het volgende neerwaartse koersdoel.

Er ligt weerstand op 2.280,07 (top van 10 november). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

Koperprijs technisch neutraal

Het industriële metaal koper, we volgen de future, beweegt dit jaar grotendeels in een zijwaartse trend, getuige het patroon van gelijke toppen en bodems.

Koper komt er beter bij te liggen. Thans maakt koper een opwaartse draai. De correctieve fase wordt aan de bovenkant verlaten. Voor een solide verbetering is een doorbraak boven weerstand 4,02 (top van 4 augustus) noodzakelijk. Van belang is dat steun 3,54 (bodem van 27 oktober) intact blijft.

De vlakke 200-dagenlijn signaleert een neutrale technische conditie.

Goud technisch neutraal

Het edelmetaal laat al ruim drie jaar een zijwaarts verloop zien onder de top van 7 augustus 2020 rond $2.075,35. Ook dit jaar doet de koers niet zoveel, maar ligt de steun rond $1.804,80 (van 3 maart).

Recent is het all time high rond $2.075,35 uitgedaagd, maar niet overschreden.

De 200-dagenlijn van de goudprijs laat een opwaartse draai zien. Dit geeft een positievere technische conditie weer.







Zilver doet niet zoveel

De zilverprijs doet dit jaar niet zoveel. De markt tendeerde het grootste deel van het jaar, met flinke swings, in horizontale richting tussen $20,68 (bodem van 6 oktober) en weerstand $26,23 (top van 22 april 2022).

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

De 200-dagenlijn van de zilverprijs beweegt vlak. Dit duidt op een neutrale technische conditie.