Insiders verkochten NX Filtration

NX Filtration ging begin juni 2021 naar de beurs voor €11 per aandeel, wat het bedrijf waardeerde op €550 miljoen. De kosten van de beursgang, ruim €10 miljoen, waren al tien keer zo hoog als de jaaromzet van €1 miljoen. Dat mocht de pret niet drukken, want de koers steeg in september 2021 tot nagenoeg €15, goed voor een marktkapitalisatie van €750 miljoen.

De waardering van de Twentse filteraar van vuiligheid uit water van ruim een half miljard euro bij de beursgang was wellicht voorbarig. Winst maken wordt een kwestie van een langere termijn dan toentertijd aangegeven.

De IPO-prijs was gebaseerd op de belofte in het prospectus dat NX Filtration op lange termijn een marktaandeel van 10% zou behalen in “de bereikbare markt voor dNF-membranen van NX Filtration” die naar verwachting zal groeien tot $15 miljard tegen 2030.

De ambitie is om 10% van die markt te verwerven "op de lange termijn”. Hoe lang? Op die vraag wil en/of kan NX desgevraagd niet antwoorden. Wellicht zou NX een positie in een bredere “wereldwijde markt voor membraanfiltratie” kunnen verwerven die naar verwachting $29,5 miljard zal bereiken tegen 2030, met een jaarlijkse groei van 10%.

Inmiddels staat de koers net boven de €6. Van de initiële beurswaardering van €550 miljoen is nog iets meer dan de helft over: €300 miljoen.

Omzetverwachting daalt, insiders verkopen

De resultaten over 2022 laten een forse groei zien, maar de weg naar 10% marktaandeel is nog lang. Over 2022 kwam de omzet uit op €8,4 miljoen, 105% meer dan over 2021, maar wel aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van €8 tot 10 miljoen.

De grote tegenvaller kwam in juli 2023 toen NX bekendmaakte dat de bandbreedte voor de omzet in 2023 is verlaagd van €18-22 miljoen tot €10-14 miljoen euro. Eind augustus kwamen de definitieve halfjaarcijfers met een omzet van ruim €3,7 miljoen, nauwelijks meer dan een jaar eerder.

NX meldde in mei 2023 een nieuwe CEO, Jeroen Pynenburg, voor de ‘nieuwe fases van groei’ maar die blijven vooralsnog uit. De nieuwe CEO kocht zich in juni 2023 bij NX in voor €268.000 in tegen een koers van €10,58. Enkele andere ‘insiders’ verkopen echter.

Oprichter Bernard ten Doeschot, die na de beursgang van Alfen met de beursgang van NX een nieuwe klapper maakte, verkocht binnen drie maanden na de beursgang (onder de lock up) eerst 8% en in april dit jaar nog eens 5%. Hij houdt momenteel met Infestos 59%. Hoogh Blarick (familie Van Wettum) was waarschijnlijk (mede) de koper met momenteel een belang in NX van boven de 10%. Teslin (familie Van Beuningen), net als NX Twents, behoudt de 6% die het bij de beursgang kocht.

M&G Investments PlC (een van de ‘cornerstone investors’) bracht zijn belang dit najaar terug van ruim 5% bij de beursgang tot onder de 3%. Ook andere ‘insiders’ verkochten voorafgaand aan de daling van de koers. Zo verkochten onder meer Erik Roesink (CTO) en Michiel Staatsen (COO) in april 2023 een deel van hun belang op €10,82, wat hen circa €2,5 miljoen opleverde. Dat gebeurde vooral om aan belastingverplichtingen te voldoen inzake de Box 3-heffing, stelt NX in een reactie.

De glazen bol

Geduld is nodig, volgens analisten. Ze verwachten de komende vijf jaar geen positieve cashflow. Op dezelfde dag in september 2023 dat Berenberg het koersdoel verlaagde van €16 naar €12,50, gaf Degroof Petercam voor NX een koopadvies met koersdoel €12.

Berenberg - dat NX mede naar de beurs bracht en een deel van de IPO-opbrengst mocht bijschrijven - stelt dat de vooruitzichten op die langere termijn nog voortreffelijk zijn. In hun model wordt voor 2027 een eerste operationele winst van €16 miljoen voorspeld.

De tot achter de komma nauwkeurige cijfers suggereren een trefzeker financieel verloop, maar voorspellingen vormen - zeker met een veelbelovende maar sterk voor markten gevoelige technologie - een glazen bol. Als alles meezit wordt NX een succesvol bedrijf en de trots van Nederland voor zijn mondiale bijdrage aan de klimaatcrisis. Voor die kans op een ‘hoge winst ooit’ betaalt de belegger een stevige waardering.





Dit is het eerste deel van een tweeluik over NX Filtration. Het tweede deel volgt volgende week.