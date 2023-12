Slotcall: kleine min AEX, maar het regent records op het Damrak

Een groot deel van de dag in het groen, en toch met een minnetje eindigen. In het seizoen van de minieme indexuitslagen misstaat de -0,04% van de AEX vandaag zeker niet.

Sinds eind oktober liet de AEX slechts drie keer een beweging van meer dan 1% op een dag zien. Voor de rest was het tienden van procenten sprokkelen, maar die kleine beweginkjes waren wel opvallend vaak omhoog, met als gevolg dat we sinds oktober toch stiekem aardig gestegen zijn.

Zie de grafiek hieronder. Noem dat maar eens geen eindejaarsrally. Het gaat met kleine beetjes tegelijk, maar sinds eind oktober staat er toch +10% op het bord voor de AEX en gaat erom spannen of de hoogste slotstand van het jaar - 794,27 op 28 juli - nog gaat sneuvelen voor Oud & Nieuw.

Als we gaan kijken wie de gangmakers van deze eindsprint zijn, dan springen eerst en vooral de herstelrally's van Adyen en ASR in het oog. En het chip-wonderkind Besi, dat dit jaar al op +141% staat en vandaag maar weer eens een all time high laat noteren. Ook ArcelorMittal en IMCD beleven een spectaculaire maand met stijgingen van tegen de 20%.

Je zou het aan de AEX niet direct aflezen, maar het regent vandaag records. We noteren vandaag all time highs van Besi, RELX, Wolters Kluwer en Exor. De Duitse DAX en de AEX herbeleggingsindex slaagden er nét niet in om de top van gisteren te overtreffen. De laatste eindigt zelfs op exact dezelfde stand.

Ook midkapper Arcadis schurkt tegen een recordstand aan, maar moet nog heel even geduld hebben. Tegelijkertijd is het opvallend om te zien hoe er - dankzij AI-fantasie? - een tweedeling is ontstaan in de traditioneel defensieve fondsen.

Weer daalt #Unllever vandaag en staat #WoltersKluwer weer bij de winnaars

Klassieke defensials #AholdDelhaize #Heineken en Unies bakken er niks van, maar waren deze eeuw zelden goedkoper

Voor de Wokkels en ook het ook prachtig presterende #RELX geldt tegenovergestelde#AEX pic.twitter.com/C1Y1iE2CoM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 12, 2023

Inflatie in de prik

Morgen staat er in de vorm van Fed-rentebesluit een stevig item op de beursagenda, en dus wachtte iedereen gespannen op het allesbepalende Amerikaanse inflatiecijfer. Die waren zelden zo weinig verrassend; alle data exact 'in de prik', oftewel gelijk aan de consensusschattingen.

US CPI (Y/Y) Nov: 3.1% (est 3.1%; prev 3.2%)

- CPI Core (Y/Y) Nov: 4.0% (est 4.0%; prev 4.0%)

- CPI (M/M) Nov: 0.1% (est 0.0%; prev 0.0%)

- CPI Core (M/M) Nov: 0.3% (est 0.3%; prev 0.2%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) December 12, 2023

Aan de consensus voor het rentebesluit van morgen verandert dat dus ook niets: met meer dan 98% waarschijnlijkheid blijft dat onveranderd. Analisten zijn nu vooral de inflatiecijfers aan het uitpluizen voor indicaties over de hardnekkigheid van de kerninflatie. De eerste conclusies lijken de kant op te vallen dat de waarschijnlijkheid van renteverlagingen vroeg in 2024 wat afneemt.

Traders Trim Bets On 2024 Fed-Rate Cuts After Inflation Report - BBGhttps://t.co/mPKPgqNeqR — LiveSquawk (@LiveSquawk) December 12, 2023

Oog voor smallcaps

De smallcaps laten het vandaag weer afweten (-0,5%), en dat is eigenlijk hele jaar al zo. Mid- en smallcapbelegger Teslin constateert een groot gebrek aan interesse in deze aandelen bij beleggers. Ten onrechte, denkt de fondsmanager, want veel van deze fondsen zijn inmiddels aardig goedkoop. Reden voor analist Martin Crum om vandaag eens in het dossier Kendrion te duiken, niet toevallig een van de holdings van Teslin.

De brede markt

Van alles wat op de Europese borden, maar overwegend lichtrood, op België, Zwitserland en Oslo na

In de VS is de beurs lichtgroen gestart

De rentes staan in dalende stand

Eurodollar daalde na het inflatiecijfer en staat nu op $1,0785

Olie (WTI) is behoorlijk gedaald en staat inmiddels onder de $70

Goud en bitcoin beleven een rustig dagje en dalen lichtjes

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Applaus voor drie keer een all time high in de AEX-top-5: Wolters Kluwer, RELX en Besi

ArcelorMittal (+0,1%) ging even heel goed op een koopadvies van JP Morgan, maar zakte gedurende de dag terug

Ahold Delhaize en DSM-Firmenich horen al een tijdje bij de zwakkere AEX-broeders en hangen ook vandaag onderaan

De stoelendans bij Signify lijkt positief ontvangen te worden: +0,8%

Ook de nieuwe CFO van Air France-KLM krijgt een warm welkom: +3,1%

Arm Unilever (-0,2%) is al niet vooruit te branden en heeft nu ook de Britse autoriteiten achter de groene broek aan

PostNL kreeg het vanmiddag op de heupen en ging van 0 naar 2,3% in drie uur tijd

Inpost leverde juist wat winst in, in de middag, maar sluit op een nette +2,5%

Fastned meldde beteuterd dat het wat minder stations gaat openen in 2023, maar de markt neemt het sportief op: +1,9%

De agenda voor morgen

Als het aan de agenda ligt wordt de beursdag van morgen waarschijnlijk een lang aanloopje naar het (non-)rentebesluit in de avond.

11:00 EU industriële productie nov

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

14:30 VS producentenprijzen nov

20:00 Fed-rentebesluit

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Powell

En dan nog even dit

De kosten van AI: stroom, geld en heel veel water

A ‘thirsty’ generative AI boom poses a growing problem for Big Tech https://t.co/HEDxQrhMAy — CNBC (@CNBC) December 12, 2023

Nog geen, of nog altijd?

Hoe Nederlands is de AEX?

Nog geen 60% volgens de Bloomberg indeling pic.twitter.com/1WU4ld3se7 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 12, 2023

Het hoofd van MI6, codenaam 'C', dankt de Russische staatstelevisie:

Don’t often link to @TheSun! In truth, we were puzzling over how to get my message to our target audience in Russia - we never thought Russian state TV would step in to help. Thanks folks ?????? https://t.co/3IuzFsNgUx — Richard Moore (@ChiefMI6) December 11, 2023

Goed nieuws: volgende week wordt het alweer lichter