Langzaam stijgen we weer voorbeurs en let u op chippers en VS inflatie

De AEX-indicatie is 0,2% en we kunnen kort zijn over vandaag: wekker op 14:30 uur, want VS inflatie!

ArcelorMittal krijgt een koop van Ome Joop ofwel JPMorgan, en Fastned opent dit jaar minder stations, meer nieuws is er nu niet op het Damrak. Ja, onze inflatie is in de prik. Wel is er chipnieuws, zo meer, en die aandelen gaan lekker.

Europese futures openen +0,1% à +0,7%

De Amerikaanse staan 0,1% à 0,2% hoger

In Azië stijgen bijna alle markten een paar tienden en leuk dat het zo zwaar op de maag liggende Hongkong eens de beste is met +1,1%

Alibaba +1,7%

Tencent +1,0%

TSMC +0,7%

Samsung +0,7%

De dollar daalt 0,2% naar 1,0780

Goud stijgt +0,5%, olie dikt 0,7% aan en crypto is weer volatiel, maar stijgt nu tienden tot ruim een procent. Bitcoin staat nu op $41.848,79

Dit is de recente tiendaagse veldtocht van bitcoin. Lekker geslapen vannacht?



De rentes nog, die starten met vier suikerklontjes in de koffie:



Nu eerst dit, vink, net als de eerste schatting:

Consumentengoederen en -diensten waren in november 1,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was de #inflatie -0,4 procent.https://t.co/M89YvNxJN1 pic.twitter.com/69pSu14Uug — CBS (@statistiekcbs) December 12, 2023



Gaat lekker hè? De AEX lijkt - garantie tot de voordeur - met een nieuwe top het jaar uit te willen. Paars is onze tienjaarsrente en wie zwaait die momenteel niet vrolijk uit?



Veel nieuws is er nu niet, maar wat dacht u hiervan? Intel en Micron zijn ASML-klanten. ASMI gaat investeren in de VS en Besi heeft het competitieve hybrid bonding.



Intussen ruikt de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) een nieuwe all-time. Nog 3,1% stijgen.



De Nasdaq 100 staat er nog beter voor: slechts 2% onder de top der toppen.



Ja, dan doen we deze ook nog even. Ark Innovation ETF van Cathie Wood is populair gezegd tech op z'n allergekst en onderschat de percentages van die ritjes dit jaar niet. De dalingen ook niet trouwens.



Eerste voorlopende indicator over - we zijn nog niet eens halverwege de maand - december: een Duitse sentimentsmeter. Duimen maar. De Duitse regeringscrisis is ook nog niet opgelost. Komt wel goed? De regeringspartijen zien de polls en zagen ook de uitslag in ons land.



Dat is echter niet meer dan het warmdraaiertje voor de klapperrr van de dag, Amerikaanse inflatie over november (consumentenprijzen)! Inflatie, rente, morgen Fed: u kunt het riedeltje wel dromen en bij een afwijking van de consensus is er veel mogelijk.



Verhip, onze Amerikaanse inflatiedata gaan ver terug! Eens te meer, voor wie denkt dat vroeger alles beter was... Van double digit inflatie zo naar double digit deflatie: wat is het toch een verschrikking dat er centrale banken zijn gekomen, zodat dit niet zo snel meer gebeurt en de hele boel veel stabieler is.

Denk daar maar eens over na.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

10:00 GeoJunxion - Bava



06:30 Faillissementen - November (NL)

06:30 Inflatie - November (NL)

06:30 Internationale handel - Oktober (NL)

08:00 Werkloosheid - Oktober (VK)

08:00 Handelsbalans - Oktober (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - December (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

14:30 Inflatie - November (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,4%

Nasdaq Composite +0,2%

Nasdaq 100 +0,9%

Russell 2000 +0,2%

SOX +3,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,3%

WATCH: Wall Street closed higher on Monday as investors await the Federal Reserve's policy announcement later this week https://t.co/eIMU8hpFnL pic.twitter.com/RJRHkCcYKe — Reuters Business (@ReutersBiz) December 12, 2023



Even kort en bot door de bocht: bitcoin is een prijs op het bord met louter een verhaal erachter. Punt. Geen fundamentals, geen cijfers, geen omzet, geen winst et cetera. Dan is de prijs per definitie - ook al zo lekker fris uitgedrukt - wat de gek ervoor geeft en is álles mogelijk op dat bord.

Bitcoin traded near $42,000 after a turbulent stretch that lopped almost 8% from the largest digital asset and stirred predictions of more volatility heading into year-end https://t.co/LDXSaGY0DH — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2023



Dat alles mogelijk is, weten we maar al te goed - en da's precies de magie van het spul? U kan er in no time rijk mee worden en die verleiding zal altijd onweerstaanbaar zijn.



AI: zegen of vloek? Beide?

WATCH: Union federation AFL-CIO and Microsoft announced a new tech-labor partnership on the impact of artificial intelligence on the future of workforce https://t.co/pQdN8MNjgN pic.twitter.com/PTYOBOGF5l — Reuters Business (@ReutersBiz) December 12, 2023



1-0 voor Fortnite:

‘Fortnite’ maker Epic Games has prevailed in its high-profile antitrust trial over Alphabet's Google, which alleged the Play app store operated as an illegal monopoly. More here: https://t.co/sBhcE0R0Y4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 12, 2023



Voor Microsoft hoeft u Ark Innovation ETF (TER 0,75%) niet te kopen, dat weegt ook 10% in de veel goedkopere Nasdaq 100-trackers.

Cathie Wood made her first purchase of Microsoft shares in about nine months, adding to her bets on US megacap technology firms tied to AI https://t.co/ENK0ZWnJNc — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2023



Alweer deze dame:

Commerce Secretary Raimondo says the US is looking into the specifics of three new AI accelerators that Nvidia is developing for China. Jackie Davalos reports https://t.co/SdGl80sLe9 pic.twitter.com/Llcr0M8q4x — Bloomberg (@business) December 12, 2023



Intussen op de Chinese beurs:

Changxin Memory Technologies is delaying its initial public offering and will instead consider raising funds at about a $19.5 billion valuation, becoming the latest Chinese company to call off a debut because of volatile market conditions https://t.co/zZtK7NF2Q4 — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2023



Pikken we deze twee:

6- Argentina returns 100% in 2024: Such an outcome for Argentine debt would require both an extraordinarily supportive external environment and the domestic adjustment to proceed perfectly. President Javier Milei was sworn in Sunday, pledging a shock-therapy program based on dastric cuts to public spending.



7- Saudi Arabia reverses all supply cuts: Saudi Arabia has shouldered much of the global production cuts this year, hurting growth and its fiscal balance. This is now starting to impact the sovereign’s ability to spend on Vision 2030 reforms and may put pressure on the government to raise output.

Morgan Stanley Lists 9 Surprises That Could Jar Emerging Markets https://t.co/0cA20ChsHn — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2023



2023 samengevat dus. En we vliegen dit jaar ook meer dan ooit. We kunnen nog zoveel roepen en subsidie plempen, uiteindelijk tellen alleen vraag en aanbod.

Support for ESG has plummeted among Millennial and Gen Z investors, as a more turbulent financial outlook tempers enthusiasm, according to a survey from Stanford University and the Hoover Institution https://t.co/NgQmJyXX1J — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.