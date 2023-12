AFM meldt overtredingen van de eigen regels

Medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) schonden in 2021 en 2022 in tientallen gevallen de AFM-gedragscode en de integriteitsregels die daarin zijn vastgelegd. Die informatie publiceerde AFM in reactie op een Woo-verzoek van RTL Nieuws.

RTL Nieuws deed een Woo-verzoek (Wet Open Overheid) met betrekking tot het integriteitsgedrag van AFM-medewerkers vanaf 2020. Uit de door de AFM verstrekte informatie, gepubliceerd op de website, blijkt dat in 2021 en 2022 in totaal 62 AFM-medewerkers de gedragscode schonden.

Dat heeft betrekking op 37 medewerkers in 2021 en 25 medewerkers in 2022. De meest voorkomende schending betreft de overtreding van de regeling privébeleggingen (35 medewerkers). In de meeste gevallen gaat dat over het – zonder toestemming van AFM – openen van een beleggingsrekening en/of het doen van transacties zonder voorafgaande goedkeuring.

Ook het nalaten van het melden van een nevenactiviteit in combinatie met overtreding van de regeling privébeleggingen komt met 25 medewerkers vaak voor.

Schending geheimhouding

Minder vaak (4 medewerkers) komt voor dat de AFM-medewerker de geheimhouding schendt, bijvoorbeeld doordat interne informatie met derden wordt gedeeld. Ernstig is het geval waarin een AFM-medewerker in de fout gaat en informatie manipuleert met het kennelijke doel om die te verdoezelen.

AFM is doorgaans mild richting de eigen medewerkers. In 43 van de 62 gevallen is de AFM-medewerker geen sanctie opgelegd. In 17 gevallen (27,4%) is een aantekening gemaakt in het personeelsdossier. In slechts 2 gevallen (3,2 procent) is een schriftelijke waarschuwing gegeven.