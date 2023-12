Dit is spoofing en zo voorkomt u het

Spoofing is een sluwe truc die in de financiële wereld steeds vaker voorkomt. Helaas loopt u als belegger ook risico om slachtoffer te worden van deze oplichtingspraktijken. Het is daarom van essentieel belang om goed te begrijpen wat het precies is, welke risico’s het met zich meebrengt en ook niet onbelangrijk: hoe u zich er zelf het beste tegen kunt beschermen. In dit artikel helpen we u op weg.

Wat is spoofing?

Spoofing is een digitale truc waarbij een internetcrimineel binnen probeert te glippen in een computersysteem of netwerk zonder betrapt te worden. Ze verbergen hierbij hun ware identiteit door zich voor te doen als iemand anders. Er zijn verschillende vormen:

Telefoonnummer-spoofing - Hackers verbergen hun echte nummer en laten het lijken alsof ze als iemand anders bellen, soms met echte nummers.

- Hackers verbergen hun echte nummer en laten het lijken alsof ze als iemand anders bellen, soms met echte nummers. URL-spoofing - Hackers maken nepwebsites die eruitzien als echte sites om gebruikers te verleiden hun persoonlijke gegevens in te voeren.

- Hackers maken nepwebsites die eruitzien als echte sites om gebruikers te verleiden hun persoonlijke gegevens in te voeren. E-mailspoofing - Aanvallers vervalsen e-mailafzenders om legitiem te lijken en versturen schadelijke links (phishing).

Risico's van spoofing voor beleggers

Spoofing brengt grote risico's met zich mee voor beleggers. Zo kan spoofing leiden tot het lekken van gevoelige informatie, zoals uw wachtwoorden en financiële gegevens. Dit kan resulteren in flinke financiële schade en identiteitsdiefstal. Iets wat u natuurlijk tenallen tijde wilt voorkomen.

Ook kan spoofing in de beleggingswereld leiden tot koersmanipulatie. Door valse koop- of verkooporders te plaatsen, kunnen spoofers kunstmatige schommelingen in prijzen veroorzaken. Als beleggers herhaaldelijk worden blootgesteld aan spoofing-aanvallen, kan dit het vertrouwen in de markt aantasten en leiden tot terughoudendheid om te investeren.

Dit kunt u zelf doen tegen spoofing

Gelukkig zijn er stappen die u kunt zetten om uzelf te beschermen tegen spoofing:

Wees altijd waakzaam als u een ongevraagd verzoek ontvangt.

Controleer altijd (het e-mailadres van) de afzender. Vaak zijn er (subtiele) verschillen in spelling of domeinnamen.

Let op het gebruik van dringende taal: dit is vaak een indicatie van spoofing. Criminelen willen namelijk vaak angst wekken of druk uitoefenen om u tot actie te dwingen;

Wees terughoudend met het delen van persoonlijke gegevens online.

Controleer de bron van informatie voordat u handelt op basis van bepaalde berichten of nieuws. Gebruik betrouwbare financiële nieuwsbronnen en verifieer informatie bij meerdere bronnen.

Implementeer beveiligingsprogramma’s en installeer goede malwarebeveiliging. Deze software voert automatische scans van e-mails en downloads uit.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom cybersecurity. Verdiep u in de risico’s en leer (nieuwe) vormen van cyberaanvallen herkennen.

Spoofing is een serieuze bedreiging voor beleggers, maar met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen kunt u zichzelf zo goed mogelijk beschermen tegen internetcriminelen.