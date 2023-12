Stijgende zorgkosten: hoe werkt het?

Voorspeld wordt dat zorguitgaven tot 2060 zullen blijven stijgen. Gemiddeld met maar liefst 2,8 procent per jaar! Dit komt onder andere door toenemende vergrijzing in Nederland en meer chronisch zieken.

Het komt vast niet als een verrassing dat zo’n stijging een grote impact zal hebben op de samenleving en de financiële wereld. Een aantal voorbeelden van de effecten, hoe we hiermee omgaan en waar de uitgaven heen gaan, leest u in dit artikel.

Wat valt er onder zorgkosten?

Zorgkosten zijn simpelweg de kosten die we maken voor medische zorg, zoals doktersbezoeken, medicijnen, en ziekenhuisopnames. Deze kosten en hoe deze op de jaarlijkse overheidsbegroting staan, beïnvloeden ook het budget voor andere sectoren.

Directe en indirecte impact

Bedrijven in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven, zijn sterk afhankelijk van vraag en aanbod van bepaalde behandelingen en medicatie. Als de regels veranderen, of de vraag naar zorg toe- of afneemt, kan dit grote invloed hebben op de winst die zij jaarlijks maken. Dit heeft op zijn beurt effect op hun aandelenkoers en beleggers houden hier rekening mee. Ook heeft het een directe invloed op de kosten van bijvoorbeeld een zorgverzekering.

Stijgende zorgkosten hebben vaak ook een indirecte impact op de omgeving. Als de overheid meer investeert in de zorg, betekent dat namelijk dat er minder ruimte overblijft om te investeren in overige sectoren. Ook kan duurdere zorg betekenen dat de koopkracht afneemt voor consumenten. Zo kan er gebruik worden gemaakt van inkomenssolidariteit, waarbij de huishoudens met een hoger inkomen meer moeten betalen om te zorgen dat de zorg ook betaalbaar blijft voor het deel van de bevolking met een lager inkomen.

Waar gaan de uitgaven heen?

Dat de overheidsbegroting voor 2024 meer investeert in de zorg, is dus duidelijk. Maar in welke onderdelen van de zorg zien we deze hogere uitgaven terug, en zijn er delen van de zorg waarop juist bespaard wordt?

De grootste kostenpost voor het basispakket van uw zorgverzekering, de medisch-specialistische zorg, stijgt met 7% naar een totaal van € 28,6 miljard. De kosten van het basispakket zelf stijgen in 2024 met zo’n 12 euro. Op websites zoals de zorgvergelijker van Independer checkt u gemakkelijk de verschillende prijzen van zorgverzekeraars.

De langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is met 12,3% de grootste stijger in de langdurige zorg. Op preventieve zorg zoals valpreventie moet komend jaar juist 30 miljoen bespaard worden.

Stijgende prijzen door hogere zorgkosten

Zorgkosten hebben een grote impact op de economie. Zo kan de koopkracht van veel consumenten dalen als zij meer geld apart moeten houden voor hun zorg, bijvoorbeeld door inkomenssolidariteit. Bedrijven in de zorgsector worden er ook direct door beïnvloed, aangezien zij door vraag en aanbod ook hun prijzen aanpassen. Door goed op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen in de zorgsector, blijft u als belegger goed geïnformeerd investeren.