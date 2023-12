Steeds meer vrouwen op de beurs

Vrouwen zijn beter in beleggen. Althans, als we de krantenkoppen van de afgelopen jaren mogen geloven. Maar wat zeggen de cijfers nu écht? IEX-redacteur Kim Bergsma vroeg informatie op bij twee brokers, een beleggingsfonds en een bank. Wat blijkt: vrouwen beleggen niet beter, maar anders. En vooral: minder.

Dit artikel is eerder verschenen in IEX Expert van 8 december.

Hoewel de beursvloer nog altijd wordt gedomineerd door mannen, weten tegenwoordig steeds meer vrouwen zich het handelen eigen te maken. Correctie: het beleggen eigen te maken, want actief handelen is bij vrouwen over het algemeen minder populair. Zo bestudeerden onderzoekers van Universiteit Maastricht in 2007 de impact van de handel in derivaten op de prestaties van beleggers, waarbij ook werd gekeken naar kenmerken zoals geslacht. Uit de resultaten bleek onder meer dat mannen een stuk frequenter handelen, maar daarmee lagere rendementen behalen. Zij maken doorgaans hogere kosten door de meerdere transacties en beheren een risicovoller portfolio. Vrouwen bleken daarentegen meer risico-avers, mede doordat zij zich meer focussen op de lange termijn.

Broker Trade Republic ziet op zijn platform diezelfde trend. ‘Als vrouwen beleggen, zijn ze risicobewuster en handelen ze daardoor gediversifieerder,’ legt senior adviseur Erik Mauritz uit. ‘Zo handelen zij bij ons een kwart meer in ETF’s dan mannen. Ook richten zij zich meer op het langetermijnrendement. Dat doen mannen over het algemeen minder snel. Opvallend in mijn ogen is dat vrouwen die niet beleggen dat vooral niet doen omdat ze opzien tegen de complexiteit van handelen. Terwijl ze er in feite beter in zijn dan mannen.’

Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN Amro, herkent die onzekerheid. ‘Als je terugkijkt, zie je dat vrouwen traditioneel veel minder bezig waren met hun financiële situatie. En nog steeds kom ik vrouwen tegen – vaak veertigplussers – die na een scheiding met veel financiële vragen achterblijven. Dat verandert wel: steeds meer jongeren, waaronder vrouwen, willen zelf leren beleggen. Dit betekent dat ze meer openstaan om het te leren en dat ze sneller cursussen of workshops gaan volgen. Dat vind ik een goede ontwikkeling.’

Jongere generatie

Dat blijkt ook het geval bij Trade Republic. Mauritz: ‘In onze cijfers uit Duitsland – waar we groter zijn dan in Nederland – kun je zien dat steeds meer vrouwen een rekening bij ons openen. Vooral jonge vrouwen, van tussen de 18 en 25 jaar, voelen zich aangetrokken tot beleggen.’ De trend dat vrouwen anders beleggen ziet Mauritz bij deze jonge doelgroep ook enigszins terug. ‘Binnen de groep jongeren, zowel bij mannen als vrouwen, zie je momenteel echt veranderen hoe ze met beleggen bezig zijn. Het opbouwen van vermogen is voor deze jongere generatie belangrijker geworden. Dat komt bijvoorbeeld door de toenemende inflatie en door veranderingen in onze pensioenregelingen.’

De relatief lage kosten en de optie om fractioneel te beleggen hebben het toegankelijker gemaakt. Ook wordt er steeds opener over gepraat. Wat opvalt is dat de groep jongere vrouwen nog steeds een minder risicovolle strategie hanteert, trewijl mannen nog steeds meer actief beleggen en kiezen voor individuele aandelen.

ETF’s en crypto’s

Volgens beleggingsstrateeg Sanders vinden mannen beleggen vaak leuk en is geld verdienen een doel op zich, terwijl veel vrouwen beleggen niet per se leuk vinden. Zij zien het als een middel om een (financieel) doel te bereiken. De cijfers van Meesman Indexbeleggen lijken dat idee te bevestigen. Zo’n 41% van het klantenbestand bestaat uit vrouwen. Dat is een beduidend hoger percentage dan bij de meeste brokers. Ter illustratie: bij de Nederlandse broker BUX is meer dan 80% van de accounts van mannen.

Als je kijkt naar het handelsvolume bij BUX, blijkt dat mannen er aanzienlijk meer in aandelen (75%) en ETF’s (84%) handelen dan vrouwen. De kloof is een stuk kleiner bij de handel in cryptovaluta. Hoewel ook daar mannen het speelveld domineren, ziet BUX dat het gat er steeds kleiner wordt. Crypto lijkt een meer genderneutrale sector.

Financiële bewustwording

Shiva Bloemberg, algemeen directeur van Meesman Indexbeleggen, zet zich in voor meer financiële bewustwording bij mannen én vrouwen, al merkt ze wel dat vrouwen op het gebied van financiële kennis achterlopen. ‘Beleggen is voor mij geen hobby: het is gewoon verantwoordelijk en verstandig dat je het doet voor later. Ik denk dat veel vrouwen ook zo denken, maar nog niet inzien dat zij zelf voor hun financiële toekomst kunnen zorgen. Daarom geloof ik dat bewustwording heel belangrijk is.’

De toekomst is in dat opzicht hoopvol: waar halverwege de vorige eeuw nog twee keer zoveel mannen als vrouwen in het hoger onderwijs studeerden, is die verdeling inmiddels bijna gelijk, meldt het CBS. Sanders: “Doordat vrouwen hogere opleidingen afronden en daarna goede functies bekleden, zijn ze zich meer bewust van het belang om financieel onafhankelijk te zijn. Dat zie je doordat zij zich vaker gaan verdiepen in de financiële markten. Daarmee verschuift het van oudsher traditionele idee dat vrouwen er minder mee in contact komen en ontstaat meer opkomst van vrouwen bij het beleggen.”

Toen ABN Amro in oktober 2022 met ‘Proefbeleggen’ begon, bleek dat 44% van de deelnemers vrouw was. In een promotioneel artikel hierover dat eerder verscheen op IEX.nl zei Celine Krielaart, hoofd Product Management hierover: ‘We zien dat vrouwen eerder starten met beleggen in een veilige omgeving waarin je kunt leren beleggen, zonder direct financieel risico te lopen.’ Sanders ziet dat ook: ‘Vrouwen bereiden zich graag goed voor en lezen zich in. Ik denk dat het probleem vooral is dat er een drempel is om het daadwerkelijk te gaan doen.’

Het verschil tussen mannen en vrouwen op het gebied van beleggen lijkt dus vooralsnog vooral een generatie- en perceptiekloof. Enerzijds zijn veel vrouwen zich er niet van bewust dat ze zelf financiële onafhankelijkheid kunnen creëren, anderzijds lijkt de mogelijkheid om überhaupt te starten met beleggen voor hen een ver-van-mijn-bed-show. En dat terwijl mannen en vrouwen elkaar in feite kunnen aanvullen. Mannen handelen frequenter en hebben meer ervaring, terwijl vrouwen beter vast kunnen houden aan langetermijnplannen. Wellicht is dat ook het pijnpunt, immers: met weinig vrouwen in de financiële markten is het ook moeilijk om deze kennis uit te wisselen.