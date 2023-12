Europese beurzen: terugblik 2023

Bericht delen via:

Met een fraaie eindsprint lijken de Europese aandelenbeurzen het jaar uit te gaan. Na een grillig verloop, daarover straks meer, wordt 2023 toch nog een prima beursjaar. De Eurostoxx50 staat dit jaar op een winst van bijna 20%, de DAX wint YTD ruim 20%.

Opvallend genoeg lopen de Mediterrane beurzen voorop. Zo wint Milaan 28%, Madrid 23%, maar de lauwerkrans gaat naar Athene (+39%). De Nederlandse beurs wint ook behoorlijk, maar blijft iets achter ten opzichte van de Europese buren. In de YTD-prestaties doet de AEX met een stijging van ruim 14% mee in de middenmoot. De Eurostoxx 50 index staat voor 2023 op een winst van bijna 20%, de DAX wint YTD 20%, de Franse CAC40 is tot dusver ruim 17% opgelopen.

Opmerkelijke veranderingen

Maar ook de veranderingen in het technische verloop dit jaar waren opmerkelijk. Zo steeg de Eurostoxx50-index in de eerste 7 maanden 17% van 3.800 naar 4.470. Vervolgens zakte de graadmeter van 50 grootste beursfondsen eind oktober naar 4.000, maar noteert nu weer een all time high op 4.530.

De Nederlandse aandelenbeurs heeft eveneens een grillig koersverloop achter de rug. Opmerkelijk is dat de stand van 2 januari, de eerste beursdag van het jaar, op 701,16 tevens de laagste slotstand van heel 2023 was. De intraday piek 795,20 werd bereikt op 28 juli, waarna de index terugviel tot 212,77 eind oktober.

Turbulent beursjaar toch positief

Kortom, Europa heeft een opmerkelijk turbulent beursjaar achter de rug. Gezien de eindsprint sinds eind oktober, gaat 2023 uiteindelijk toch als positief jaar de boeken in.

In dit stuk beoordeel ik de lange termijn beursgrafieken van Nederland (AEX-index), Europa (Eurostoxx50-index), Duitsland (DAX-index), Frankrijk (CAC40-index), België (Bel20-index, Verenigd Koninkrijk (FTSE100-index), Italië (FTSE MIB), Spanje (Madrid IBEX) en de Griekenland (Athens Composite).

Nederlandse beurs gaat op hoogste punt het jaar uit

De AEX heeft nagenoeg het gehele jaar zijwaarts getendeerd boven de steun op 710,89 (bodem van 24 maart). Na eind oktober is de grote sprong gemaakt.

Thans zet de Nederlandse beurs de weerstand 795,20 (top van 28 juli) onder druk. De volgende horde ligt daarna op 829,66, de top van eind 2022, tevens het all time high. De AEX beweegt boven de opwaarts tenderende 200-dagenlijn. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index maakt fraaie eindsprint



Ook de Euro Stoxx 50 index heeft vrijwel het gehele jaar een volatiel, per saldo zijwaarts, koersverloop gekend boven steun 3980,94 (bodem van maart).

Recent brak de index de horde rond 4.415,23 (gevormd op 19 november 2021), waarmee de weg naar boven wordt vrijgemaakt. De recente serie hogere koersbodems geeft aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

De opwaarts krullende 200-dagenlijn geeft een verbeterende technische conditie weer.



DAX-index maakt nieuwe records

Ook de Duitse beurs kende het grootste deel van het afgelopen jaar een neutraal verloop. De bodem is gevormd op 24 maart rond 14.458,39.

De DAX brak pas onlangs boven haar vorige all time high op 16.290,19 (gevormd op 19 november 2021). Na deze doorbraak kan de opmars hervat worden.

De stijgende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.



CAC40-index eindigt 2023 positief

Ook de Franse beurs heeft dit jaar een overwegen neutraal koersverloop gekend, met forse uitslagen op en neer. Daarbij is dit najaar de steun rond 6.796,21 (bodem van 20 maart) succesvol getest.

Thans ligt de weerstand rond 7.581,26 (gevormd op 28 april) in de vuurlinie. Omdat het patroon met lagere koerspieken afgebroken is, mag een uitbraak niet uitgesloten worden. De 200-dagenlijn is opwaarts gebroken en tendeert weer omhoog. Dit signaleert een verbeterde technische conditie.

Bel20-index tracht dalende trend te verlaten

De Belgische beurs laat al sinds eind 2021 lagere toppen zien. Ook afgelopen jaar was de Bel20 niet vooruit te branden. De Bel 20 index test nu weerstand rond 3.729,23 (gevormd op 15 september). De neerwaartse fase wordt verlaten indien deze horde breekt.

De steun 3.269,91 ligt rond de bodem van 14 oktober 2022.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) ligt zijwaarts. Dit geeft een neutrale technische zwakte aan.

Londense beurs blijft kwakkelen

De beurs van Londen hobbelt al sinds 24 maart boven de steun op 7.206,82.

De weerstand zien 7.746,53 (top van 22 september) van de FTSE 100 index oogt redelijk zwaar. Omdat er sinds januari lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk nog niet volledig uit de markt. De zijwaartse tendens van 200-dagenlijn geeft een neutrale technische conditie weer.

Italiaanse beurs voltooit een positief beursjaar

In tegenstelling tot de meeste Noord Europese aandelenmarkten heeft de Italiaanse beurs een positief jaar achter de rug. Bovendien wist de FTSE MIB index recent, met de doorbraak boven de koerstop rond 3.000, de stijgende trend te hervatten.

Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond weerstand 34.711,00 (gevormd op 5 mei 2008). Zolang de beurs van Italië hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op 26.000,47 (bodem van 2 juni).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij de beurs van Italië op een positieve technische conditie.

Spaanse beurs

Ook de Spaanse beurs rondt het jaar in jubelstemming af. Na een positief verloop, met per saldo hogere bodems, heeft de IBEX index oude toppen rond 9.700 gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje.

De steun ligt op 8.879,30 (bodem van 27 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Spaanse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit bevestigt de positieve technische conditie.

Griekse beurs wint fors

De beurs van Griekenland laat sinds dit voorjaar een stijgend koersverloop zien. De laagste stand van de Athens Composite in 2023 (936,15) is gevormd op de eerste beursdag van het jaar.

Thans ligt de weerstand op 1.351,68 (top van 28 juli) in de vuurlinie. Er ligt steun op 1.105,15 (bodem van 13 oktober).

Het stijgende verloop van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie.