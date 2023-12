ECB versnelt klinkt het voorbeurs, Robinhood en meer gekke namen

De AEX indicatie is -0,4% na een slap dagje Wall Street

Er zijn op het Damrak alleen bescheiden nieuwtjes rond Adyen, Air France-KLM, Heijmans en Beter Bed. De macro-agenda stelt ook niks voor. Nabeurs New York ging GameStop -6,0% op toch beter dan verwachte Q3's en vanavond is er nog chipper Broadcom met cijfers. Bloomberg:

European stocks are set to retreat from a four-month high after weak US jobs data damped the outlook for global rates. European Commission and Council presidents Ursula von der Leyen and Charles Michel meet with China’s leadership in Beijing. Riksbank Deputy Governor Aino Bunge speaks.

Expected data include Italian retail sales and industrial production from Germany, Norway, and other countries. Frasers Group, DS Smith, and Watches of Switzerland Group to unveil earnings results.

Het overzicht:

Europese futures openen vlak tot -0,5%

De Amerikaanse staan honderdsten lager

In Azië staat het hele spul tienden lager met Japan (-1,8%) en Hong Kong (-1,2%) als grootste brokkenpiloten

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +0,9% op 13,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -1,7% op 125,0

De dollar stijgt 0,1% naar $1,0761, want onder meer iets met de ECB. Zie hieronder.

Goud zakt 0,1%, olie stijgt +0,5% en crypto loopt tienden tot procenten op. Bitcoin staat nu op $43.990,77

De rentes stijgen zowaar een keertje:



Over rentes gesproken, Bloomberg over het meest rondzingende verhaal momenteel op de beurzen. De markt gaat nu uit van het eerste kwartje verlaging in april en uiteindelijk zes in december:

Imploderende inflatieverwachting

Twee redenen waarom de ECB wellicht snel draait, als eerste de snel imploderende inflatieverwachtingen. Voor de euro is dat nu nog maar 2,04% en voor de dollar is het 2,26%. Zowel Fed als ECB hebben een 2,0% mandaat.



De Europese inkoopmanagersindices lieten het deze week weer zien: de EU economie staat stil tot krimpt en kan wel een steuntje in de rug gebruiken, zoals bijvoorbeeld goedkoper geld.



Maar wat maken econome en bedrijven nou uit, als we allemaal gratis rijk worden met bitcoin - deel zoveel? Er is toch niet veel te doen op de aandelenmarkt, dus daarom maar eens hier een kijkje.



Want hoe gratis wilt u het wel niet hebben? Citaat:

Robinhood Markets Inc. is launching commission-free crypto trading in the European Union, a week after making its international debut with stock-broking services in the UK.

The app, which will go live on Thursday, will allow European investors to buy and sell more than 25 cryptocurrencies including Bitcoin, Ether and Solana’s SOL.

Robinhood is launching its commission-free crypto trading app in Europe, a week after making its international debut in the UK https://t.co/FGoxOYbnHC — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2023



Typisch crypto, een héél verhaal - elf posts - maar niet één cijfer over economische waarde, verdienmodel of iets dergelijks. Het is alleen maar storytelling en nog eens storytelling. Het klopt allemaal, maar een mooi verhaal is iets anders dan een harde return in de pocket. Bitcoin verdient geen geld voor u, het is pure prijsactie.

Daar is niks mis mee, maar weet het wel en besef dat u dús aan het gokken bent en niet aan het beleggen. En verreweg de meest mensen bouwen geen vermogen op met gokken.

1/ Precies een jaar geleden kabbelde de prijs van #bitcoin rond de $17.000. Vandaag kwam de koers boven de $44.000 uit. Een stijging van bijna 160 procent.



In de tussentijd is bitcoin een keer of 40 doodverklaard door ‘slimme’ analisten en media. In totaal al meer dan 400 keer. pic.twitter.com/CwMCj4tkmP — Peter Slagter (@pesla) December 5, 2023



En dit is weer het andere uiterste?

"If I was the government, I'd close [crypto] down"



JP Morgan CEO Jamie Dimon told the Senate Banking Committee he would shut the cryptocurrency industry if he had their power, Bloomberg Su Kenan has more https://t.co/NGKTO6IUFN pic.twitter.com/oKir2cLxoi — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 7, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 Productie Duitse industrie onverwacht gedaald

07:57 AEX wacht vermoedelijk rode opening

07:50 Beursblik: JPMorgan haalt Air France-KLM van kooplijst af

07:46 Beursblik: Jefferies zet Adyen op de kooplijst

07:34 Rijkswaterstaat gunt Heijmans opdracht voor onderhoud wegen in Oost-Nederland

07:25 Torqx kan uitrookprocedure Beter Bed starten

07:22 Rode koersen in Azië

07:13 Europese beurzen openen lager

07:05 Onverwachte stijging Chinese export

06:56 Nederlander geeft iets minder uit

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06 dec GameStop overtreft winstverwachtingen

06 dec Amerikaanse beurzen lager gesloten

06 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

06 dec Amerikaanse olieprijs weer onder 70 dollar gesloten

06 dec Wall Street weet openingswinst niet vast te houden

06 dec Europese beurzen hoger gesloten en nieuw record voor de DAX

De AFM meldt deze shorts:

De agenda nog met vanavond grote chipper Broadcom:

22:00 Broadcom - Cijfers vierde kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - November (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)

08:00 Industriële productie - Oktober (Dld)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Oktober (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Oktober (VS)

China valt mee, onze consumentencijfers hangen altijd van zeuren, zaniken en mopperen aan elkaar en er is weer een slecht Duits cijfer. Nou ja, als de DAX maar hard gaat en dat doet ze, er staat een all time high op het bord.



Broadcom is een fantastisch aandeel, maar zowel koers als waardering staan op een top:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones- -0,2%

S&P 500 -0,4%

Nasdaq Composite -0,6%

Nasdaq 100 -0,6%

Russell 2000 -0,2%

SOX -0,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,5%

WATCH: US stocks closed down on Wednesday despite the latest employment data reinforcing expectations that the Fed's rate-hike campaign is cooling the economy https://t.co/nLpYZopaIJ pic.twitter.com/Rqp7vUACVs — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2023



Eindelijk:

China's exports grew for the first time in six months in November, beating economists' forecasts and suggesting factories in the world's second-largest economy may be finding their footing after a bruising slump in demand at home and abroad. More here: https://t.co/i1M4or21dj — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2023



Handige gasten daar bij Nvidia:

Nvidia is working with Washington to make sure its latest chips comply with US restrictions on exports to China. Analysts say the latest curbs are an opportunity for Chinese rivals to grab a bigger share of China’s $7 billion market for AI chips https://t.co/yVoZwyWXWP pic.twitter.com/T2Q0IkNrxf — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Zo:

SpaceX is starting talks for a tender offer that would value it upwards of $175 billion https://t.co/ioZUCMmzlr — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2023



Nog meer:

xAI, Elon Musk’s artificial intelligence startup, is set to raise $1 billion through an equity offering. Musk has been vocal about his plans to build safer AI and had previously said xAI will seek to create a ‘maximally curious’ AI. Read more: https://t.co/gBV0ZNwFBB pic.twitter.com/C1PPcxySMA — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Deze nog even:

152 $SPX companies have cited the term "AI" on earnings calls for Q3 2023, which is below the number of 180 in the previous quarter (Q2 2023). #earnings, https://t.co/ZndF5TmT6B, pic.twitter.com/qQsrDNqSdd — FactSet (@FactSet) December 5, 2023



Typisch beurs weer? Waar de Duitse economie en bedrijven kreunen en steunen zoeft de DAX all time highs op het bord. En is niet al te duur:

Most of this year's Dax rally is driven by higher EPS expectations, not P/E expansion. Dax has gained 18% ytd while Dax P/E has expanded only 6% from 11.5 to 12.2. pic.twitter.com/WFOPVJ6BuK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 6, 2023



Je staat op Bloomberg, Rabobank.

Banks will eventually start to impose higher interest rates on farmers and rural businesses that aren’t achieving satisfactory greenhouse gas reductions, a senior Rabobank executive predicts https://t.co/N7zxfoTu0E — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2023



Veel plezier en succes vandaag.