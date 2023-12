Niks te doen, we moeten onszelf vermaken voorbeurs en dat lukt prima zo

De AEX-indicatie is +0,1% na een iets lager en vooral 'nikserig' New York.

Er is weer amper bedrijfsnieuws op het Damrak en we doen het nu met bijzonder weinig prikkels en reuring. Ook heeft de agenda niet veel om het lijf. Nieuws op het Damrak is dat per 18 december het onder bod liggende Lucas Bols en Renewi de twee vrije plekke innemen in de AScX. Er zijn geen AX en AMX-veranderingen.

Europese futures openen +0,1% à +0,4%

De Amerikaanse staan 0,1% (Dow Jones) à 0,4% (Nasdaq 100) hoger

In Azië kleurt bijna alles groen en Japan gaat het hardste met +2,0%:

Alibaba -0,6%

Tencent +0,3%

TSMC 0,0%

Samsung +0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -1,8% op 12,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +7,6% op 127,2

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0785

Goud stijgt +0,3%, olie loopt 0,2% op en crypto moet nu ruim 1% terug na weer een nieuwe top. Bitcoin staat nu op $43.688,75

De rentes laten nu een rebound zien, nadat er heel wat basispunten zijn verdampt.



Geen nieuws op het Damrak en dan verzinnen we zelf maar wat. In de vooruitblik van afgelopen zondag, ziet u:

Fonds

Koers

Twaalfmaands verwachte koerswinstverhouding

Twaalfmaands verwachte winst per aandeel

Twaalfmaands verwachte omzet

Dividendrendement

Twaalfmaands verwachte dividendgroei

Wat valt in de gauwigheid op? Voor een volledige analyse van de aandelen - de meeste Nederlandse indexfondsen volgen wij - kijkt u op onze koersenpagina's van deze aandelen. U ziet onze recensies rechts.

ASML, ASMI en vooral Besi zijn (record)duur, ofwel vooruitgelopen op herstel van de cyclus

Adyen is niet heel lang redelijk betaalbaar gebleven

Cyclicals AkzoNobel en IMCD zijn ook duur. DSM-Firmenich is zelfs peperduur, maar is dat nu een cyclisch bedrijf of met die fusie een defensial geworden? Maakt niet uit, ook dan zijn de Limburgers nog prijzig. Randstad is voor Randstadbegrippen misschien ook wat aan de dure kant

Defensials RELX en Wolters Kluwer zijn ook recordduur... en blijven op de een of andere manier maar stijgen

Ahold Delhaize, Heineken en Unilever staan op hun laagste waarderingen in een generatie, maar blijven juist maar kwakkelen

De financials zijn allemaal goedkoop, doen dikke, vette returns, maar zeker de banken zijn natuurlijk kwetsbaar voor de conjunctuur

Shell is goedkoop, maar bij het hypercyclische ArcelorMittal dreigt zowat altijd een value trap

KPN is misschien wel priced for perfection en nieuwelingen Exor en UMG zijn op het eerste gezicht heel duur en voor defensieve begrippen helemaal niet

Philips is lastig inschatten met die beademingsapparatuurellende en wat te zeggen van Prosus? Dat blijft nog altijd heel afhankelijk van Tencent

De tabel is geselecteerd op waardering en inderdaad, Besi is duurder dan Adyen, dat maar heel even iets minder duur was.



Voor de AEX zelf vallen de haperende omzet- en winstverwachtingen op...



En toch... Dow Jones en DAX (een herbeleggingsindex) staan op een all time high en voor de AEX en AEX-herbeleggingsindex (paars) is het ook niet zo (heel) ver meer.



Nog iets. Hoeveel is hier dit jaar wel niet over gezegd, geschreven en geroepen? Ja, Big Tech steelt de show, edoch...



Vorig jaar bakte Big Tech er niks van:



Kortom, inhaalslagje Big Tech dit jaar (op AI fantasie), de rest is ruis en Nvidia heerst.



En morgen heeft chipper Broadcom cijfers. Dat is $385 miljard waar en is misschien net geen Big Tech, maar doet het wel heel goed:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Duitse fabrieksorders flink omlaag

08:06 Licht hogere opening AEX voorzien

07:46 Vivoryon verwacht nog altijd studieresultaten in eerste maanden 2024

07:13 Stevige winsten in Azië

07:12 Europese beurzen openen hoger

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

05 dec ASMI vergroot onderzoekscentrum Arizona

05 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

05 dec Wall Street sluit verdeeld

05 dec Olieprijs daalt

05 dec Wall Street overwegend lager

05 dec Europese beurzen sluiten hoger

05 dec ASR haalt 600 miljoen euro op met groene obligatie

05 dec Indexherweging levert geen veranderingen op in AEX

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

13:00 Campbell Soup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 GameStop - Cijfers derde kwartaal (VS)



08:00 Fabrieksorders - Oktober (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - November (VS)

14:30 Handelsbalans - Oktober (VS)

14:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal def. (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

The return of the legend, GameStop gaf in de risk rally van november ook weer een teken van leven. Vanaf weer een lagere bodem.



Er is ook nog het ADP arbeidsmarktrapport particuliere sector over november, als leading indicator van het nationale Payroll Report vrijdag.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,2%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite -0,3%

Nasdaq 100 -0,2%

Russell 2000 -1,4%

SOX -0,6%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,5%

Wall Street’s most valuable companies rose on Tuesday while Treasury yields dipped to multi-month lows with fresh data indicating that the labor market was easing. More here: https://t.co/Czmn9bKcO8 pic.twitter.com/eWVoirfTz5 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Geen slecht verhaal krijgt het stuk:

Bitcoin’s longest winning run since May lifted the token past $44,000, sparking questions about whether the breakout increasingly reflects a conviction that looser Federal Reserve monetary policy lies ahead https://t.co/7UKejDkhAG — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2023



En de inflatie daalt en de inflatieverwachting voor de euro (vijfjaars swap) is 2,07%. Zodra het kan zal de ECB de rente verlagen, maar dat zal nog niet voor volgende week zijn.

Euro zone PMI rose to 47.6 last month from October's near three-year low of 46.5 - that was above analyst projections. It was the best reading since July, but well below the 50 mark. Anything above 50 is seen as growth, below that represents contraction https://t.co/FyEmmahk8c pic.twitter.com/wHMlbr6xUU — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Is inderdaad zo en AI komt er als deflatoire factor bij - en wellicht niet zo'n beetje ook.

US Treasury Secretary Janet Yellen said that economists who predicted that high US unemployment would be needed to tame inflation are ‘eating their words’ as the economy experiences little weakness in the labor market and consumer demand. More here: https://t.co/pt46Gn9LKO — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Nog zoiets bijzonders deze neergang en zelfs her en daar recessie, zoals bij ons. En bankleningen worden ook nog altijd netjes (terug) betaald.

An expected wave of corporate defaults this year turned out like the US recession or China's post-Covid rebound — it didn't happen, says @johnauthers. But that could just be a question of timing https://t.co/N07eNSYnEF — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2023



Want regels zijn regels:

Nvidia will continue to develop a new set of products that comply with US government regulations involving exports of high-end chips to China, its CEO Jensen Huang said. More here: https://t.co/sp9KNTp4VH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Nog een keer, regels zijn regels:

Exclusive: Apple has told India its local production targets will be hit if New Delhi follows the EU and requires existing iPhones to have universal charging ports, a government document shows as the US tech giant lobbies for an exemption or delay https://t.co/3D1c6VFoT4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Net als TSMC ook Taiwanees, -1,2% daar en -0,9% in Hong Kong:

WATCH: The world’s largest maker of electronics for other brands, and the top supplier of iPhones, Foxconn says revenue topped $20 billion in November - the second-highest figure on record for the month https://t.co/7p30aiRD7u pic.twitter.com/dUugTVlAG4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Een Chinese buyback, kenden we die al? Een EV fabrikant die geen investeringsmogelijkheden voor haar geld ziet, bijzonder?

BYD plans to buy back $27.9 million worth of its Shenzhen-listed shares, according to a stock exchange filing Wednesday https://t.co/03xsswPAaA — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2023



K-pop aandelen is ook een wereld op zich, +25,6 nu op een meidengroepje...? Laten Luv, de Dolly Dots en Centerfold het maar niet horen? Wat dacht u van Vanity 6?

“How you like that?”



Shares in YG Entertainment rose as much as 29%, their biggest intraday jump in more than a decade as investors rejoice the news that all four members of BlackPink renewed their contracts with the K-pop agency https://t.co/DTTelx2AY9 (edited) pic.twitter.com/39wiVJAl9c — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 6, 2023



Een Japanse renteverhoging, zouden we het nog een keer gaan meemaken?

Japan’s regional banks called on the BOJ to scrap its negative interest rate when executives met with central bank officials last month, according to people familiar with the matter https://t.co/p9jm8P4VLr — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2023



Is Vietnam het nieuwe China?

Vietnamese companies eye the U.S. IPO market amid a lull in Chinese listings https://t.co/jcpUx9FYnO — CNBC (@CNBC) December 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.