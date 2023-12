Technisch lijkt deze trend nog lang niet aan z'n end

Bericht delen via:

De Sint is begin december wat verbaasd

Dat de beurs dit jaar nog niet is uitgeraasd

In januari won de AEX nog zo´n 8 procent

Maar heeft sindsdien een wispelturig verloop gekend

Zag de AEX rond 795 haar hoogste jaar-high

Op 711 lag het dieptepunt van mei

Menig belegger zegt ´dit is een saai jaar´

Maar volgens de Sint zijn we met 2023 nog niet klaar

Want de AEX doet YTD iets meer dan een procent of 10

En dan hebben we 31 december nog niet eens gezien

Is er voor dit kwakkeljaar wellicht een surprise

Dan eindigen we 2023 toch niet in een remise

Enkele cadeautjes heeft de Sint dit jaar al gegeven

Aan wie in elk geval in het aandeel Besi is gebleven

Want waar de Sint zich nog steeds over verwondert:

Deze chipper maakt in 2023 een procent of honderd

En andere aandelen krijgen met de roe

Zoals Adyen, want die koers was aan herziening toe

Dat aandeel was sinds augustus in koers gehalveerd

Maar daarna ook aardig weer opgeveerd

Of anders Just Eat Takeaway, ook bekend als JET

Dat is toch ook van de ondergang gered

Is JET-je op IEX niet tijdig getipt

En sindsdien weer boven weerstand gewipt?

Dit was ook een mooi jaar voor crypto

Als je tijdig was ingestapt, had je bingo

Sint wil nog wat kwijt over centrale banken

Niet dat hij die nu uitbundig wil bedanken

Want hij vindt het eerder onverantwoord

Hoe de Powells de economie bijna hebben vermoord

En wie liet ooit onze rente zakken tot negatief

Was dat niet Draghi, van de ECB de hoogste chief

We zagen vervolgens een torenhoge geldontwaarding

De inflatie joeg menig belegger over de kling

Maar nu de rust op de rentemarkten is weergekeerd

En die het sentiment niet langer deert

Keren we terug naar de orde van de dag

En slaat menig belegger zijn slag

Zowel in aandelen als in bondjes

Liggen er wel één of nog meer rondjes:

Plots vuurwerk door een schikking bij de verzekeraars -

En vinden beleggers mooie winsten in hun schoen of laars

We lijken dit jaar op de beurs toch nog te stunten

En af te sluiten met de AEX boven de 800 punten

Dan even een paar woorden over het klimaat

Want dat brengt de maatschappij in spagaat

Deze dagen serieus confererend in de hitte van Dubai

Zon, wind of waterstof, in elk geval een hele ommezwaai

Ook niet vergeten onze gang naar de stembus

Voor sommigen een min, voor anderen een plus

Zo zag Dillan in de uitslag vooral een dikke nee

Dus voor haar geen nieuwe carrière als premier

Wie wel kon juichen was nestor Geert

Die hesen de kiezers hoog op het peerd

En dan de nieuwe NSC-lijst van Pieter

Die ging toch ook niet af als een gieter

Voor een nieuw kabinet nog heel wat werk

En een stevige klus voor Ronald Plasterk

Tenslotte nog een onverwacht afscheid

Van wel twee redacteuren tegelijkertijd

Beleggers op IEX kennen ze als duo

Maar soms opereren ze ook solo

AJ en Niels, bedankt voor vele spannende uren

Succes toegewenst op jullie nieuwe avonturen!

De Sint is nu klaar en gaat morgen naar huis

En bergt zijn staf weer voor een jaar op in de kluis

Maar hij denkt nu; we gaan een mooie beurs tegemoet

En geeft iedereen op IEX een hartelijke groet

Tenslotte op de valreep een laatste tip als afscheid

Kijk eens hier op de totaal vernieuwde Tostrams-website!