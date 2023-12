Visie en Tips 2024: economische groei of stijgende rente?

De inflatie lijkt onder controle, maar om dat te bereiken is de rente wel in recordtempo opgelopen. Tel daar veel geopolitieke onrust bij op en het moge duidelijk zijn dat we beursjaar 2024 niet zonder zorgen in wandelen.

Wat kunnen beleggers verwachten in het komende jaar? Waar schuilen op dit moment de grootste risico's en waar liggen de kansen?

Onder leiding van presentatrice Janneke Willemse geven belegegingsexperts Koen Bender, Jim Tehupuring en Nico Bakker hun visie op - en tips voor - het nieuwe beleggingsjaar 2024.

Het webinar Visie & Tips 2024 start op woensdag 13 december om 20:00 uur en duurt tot uiterlijk 21:15 uur.

Schrijf u nu direct in!

Tijdens het webinar kunt u zelf uw stem laten horen door uw mening te geven over verschillende stellingen over de vier hoofdthema’s van de avond. En traditioneel vraagt Janneke op het einde naar de kansrijke beleggingen van onze experts: zij geven negen concrete tips en shortkandidaten, inclusief manieren om die tips te bespelen met Turbo's.

Visie & Tips 2024 is een initiatief van BNP Paribas.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.