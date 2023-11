De IEX slotcall van donderdag 30 november 2023

Vandaag was er weer van alles aan de hand in Amsterdam, maar de schikking van ASR in de woekerpolisaffaire was toch wel het verhaal van de dag. Dat het schikkingsbedrag veel lager lag dan verwacht, gaf het aandeel vleugels. NN ging mee omhoog, want dat zegt nu ook van plan te zijn het woekerpolisschandaal na al die jaren zo snel mogelijk op te willen lossen.

ASR (+12,96%) betaalt €300 miljoen om de woekerpolisaffaire achter zich te laten. Dat is veel minder dan beleggers verwachten. Ook de andere grote woekerpolisverkoper NN Group zal daarom vermoedelijk minder kwijt zijn aan een schikking dan eerder gedacht, zo meldt analist Kalamboussis van ING. Met de ASR-schikking als uitgangspunt, komt hij nu voor NN (+9,89%) uit op €218 miljoen voor belastingen, waar hij eerder uitging van €445 miljoen. Voor ASR had de ING-analist eerder een schadebedrag van €2 miljard becijferd.

Analist Martin Crum van de Beleggersdesk van IEX juicht de schikking van ASR toe. Meer goed nieuws kwam er gisteren van de Capital Markets Day van ASR. De synergievoordelen van de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon pakken hoger uit dan gedacht. Het aandeel ASR werd vandaag bijna 5 euro duurder. Maakt dat het aandeel nog wel koopwaardig? Hier is het oordeel van Crum.

ASML krijgt nieuwe leiding

ASML (-0,99%) maakt bekend dat CEO Peter Wennink en CTO Martin van den Brink vertrekken. De leiding komt volgend jaar in handen van Christophe Fouquet. Analist Marc Hesselink van ING is niet verrast. "We menen dat Fouquet de meest logische interne opvolger is. Hij werkt al 15 jaar bij ASML en heeft een sterke technische achtergrond. Hij was ook één van de hoofdverantwoordelijken rond EUV." Hoewel de pensionering van zowel de CEO als de CTO volgens Hesselink een verlies is voor het topmanagement, denkt hij dat de impact op de beleggingscasus beperkt is. Hij verandert daarom niets aan zijn koopadvies en koersdoel van €700,-.

JP Morgan daarentegen is juist bijzonder enthousiast geworden over de beleggingskansen van ASML. Dat heeft niets te maken met de bestuurderswisseling, maar alles met het koersverloop dit jaar. "ASML, dat relatief achterbleef op Amerikaanse sectorgenoten, zou een sterke inhaalrace moeten maken als de marktpositie onveranderd blijft."

ASML is een topfavoriet van JP Morgan en staat dan ook op de kooplijst. Volgens de bank belooft 2024 voor de sector een overgangsjaar te worden, en omdat ASML zijn outlook hierop heeft aangepast, is er alle ruimte voor beleggers om al vooruit te blikken naar een herstel in 2025.

Nederlandse staat verkoopt groot belang in ABN AMRO

Dan is er vandaag nog groot nieuws over ABN AMRO (-1,68%). De markt reageerde in eerste instantie fors negatief (-2,5%), maar later in de loop van de dag trok de koers weer wat aan om vervolgens weer te dalen. Enfin, de Nederlandse staat brengt het huidige belang van 49,5% op korte termijn terug naar 40%. Het gaat om 82 miljoen aandelen die BofA zo goed mogelijk moet gaan verkopen.

Volgens analist Martin Crum is de timing van de verkoop ronduit belabberd. Immers, de staat speelt quitte bij een verkoopkoers van €28,74. Op het moment van schrijven doet een aandeel ABN AMRO 12,42. Ook loopt de staat een dividendrendement van 9% mis, terwijl de huidige tienjaars minder dan 3% bedraagt. Wat dat betekent voor het koersdoel van ABN AMRO? Lees de analyse.

WDP plaatst een aandelenemissie

Nieuws is er ook van vastgoedfonds WDP (+1,02%) dat distributieruimtes verhuurt. Dat komt met een aandelenemissie van € 300 miljoen om nieuwe investeringen te plegen. Een slimme zet? Analist Peter Schutte maakt de balans op.

Strijd tussen maaltijdbezorgers

Martin Crum neemt vandaag twee maaltijdbezorgers onder de loep: Just Eat Takeaway en Deliveroo. De een is groter, de andere heeft een betere balans. De eindstand is 6-4. Wie heeft gewonnen? Dat leest u in dit artikel.

Schrijf Europese autobouwers vooral niet af

Na een lange reeks fusies, overnames en afsplitsingen kent Europa vijf toonaangevende personenautomakers: BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis en Volkswagen. De aandelen van deze bedrijven zijn alle vijf uiterst laag geprijsd. Waarom zouden beleggers nog Tesla kopen? Dat vraagt analist Patrick Beijersbergen van IEX zich af. Hij heeft een duidelijke voorkeur.

Top drie stijgers/dalers Damrak

Andere bewegers:

Shell (+0,55%) stijgt, want de Opec+ beperkt de olieproductie en dat zou de olieprijs hoger moeten zetten. Morgen misschien, want vandaag is olie weer wat goedkoper geworden.

Brede markt

Opec+ is er na enige onenigheid toch uit. De olieproductie wordt met nog eens 1 miljoen vaten per dag verlaagd. Dat leidde - heel merkwaardig - niet tot een stijging van de olieprijs. Dalende inflatie overal in Europa zet de euro lager. Goud daalt vandaag ook, net als bitcoin.

Terwijl de meeste beurzen in Europa stijgen, staat de techbeurs Nasdaq bij sluiting van de Amsterdamse beurs een procent in de min. Tech is even niet in trek, wat op basis van de geschiedenis (sinds 1989) ook niet vreemd is. Het is namelijk heel normaal dat de eindejaarsrally aan de IT-sector voorbijgaat, constateert beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock.

Rentes

Dalende kerninflatie in de eurozone in november (van 4,2% naar 3,6%) en dalende consumentenprijzen in Nederland (-1,1% tegenover oktober) hadden in eerste instantie een tegengesteld effect op de obligatiemarkt. Rentes gingen niet omlaag maar omhoog. Later op de dag daalden de Europese rentes weer, terwijl de Amerikaanse tienjaars wel steeg, net als de Gilt.

Voor econoom Bart Colijn van ING betekent de dalende inflatie dat de ECB het inflatiespook heeft beteugeld, dus kan denken aan renteverlagingen tegen de zomer volgend jaar. Later op de dag werd ook bekend dat de Amerikaanse inflatie verder daalt, terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt iets afkoelt. Beide ontwikkelingen leidden dus niet tot een lagere rente, wat bijzonder is, want ze brengen een renteverlaging van de Fed wel dichterbij.

Nederlandse tienjaars: 2,78% (-0,14%)

Duitse tienjaars: 2,45% (-0,02%)

Britse tienjaars: 4,20% (+2,60%)

Italiaanse tienjaars: 4,22% (-0,21%)

Amerikaanse tienjaars: 4,32% (+1,34%)

Japanse tienjaars: 0,67% (-0,52%)

Peilmoment: 17.30 uur

Aandelenadviezen

Een berg aan nieuwe adviezen vandaag. Over Philips (-0,31%)is het van alles wat. Veel koopadviezen zijn er voor Prosus (+1,08%), terwijl Unilever (+0,53%) en JDE Peet's (+0,82%) daarentegen worden getrakteerd op een verkoopadvies. Een aantal Europese autofabrikanten (nee, niet Renault) is ook op een koop gezet.

