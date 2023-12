IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan DEGIRO

DEGIRO is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Brokers. Een korte kennismaking.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van DEGIRO op de Nederlandse beleggersmarkt?

DEGIRO heeft in oktober haar 10-jarig jubileum gevierd. Inmiddels telt DEGIRO in Nederland ruim 750.000 klanten. Als onderdeel van de flatex DEGIRO Groep, genoteerd aan de Duitse SDAX, bedienen we met ons platform meer dan 2,5 miljoen beleggers in Europa.

Vanaf de start is onze missie altijd geweest om beleggen toegankelijk te maken voor iedereen die zijn eigen financiële toekomst wil vormgeven. Verantwoordelijk en slim. Door mensen in staat te stellen om de beste zelf beleggers te worden die ze kunnen zijn. Dat doen we met een bekroond platform tegen ongekend lage kosten. Maar ook met een schat aan informatie, educatie en oneindig veel beleggingsmogelijkheden.

Kunt u twee dingen noemen waarin uw product zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

Ons platform en onze app onderscheiden zich in gebruiksvriendelijkheid. We hebben meer dan 100 internationale awards gewonnen. Ook bieden we ongelooflijk veel data. We laten klanten bijvoorbeeld zien wat het meest wordt verhandeld op ons platform, of wat het meest wordt aangehouden in portefeuilles. Maar we tonen ook interactieve grafieken, bedrijfsprofielen, meningen van analisten, financiële gegevens, ratio's, ESG-scores en nog veel meer. Waaronder ook veel educatie zoals onze beleggersacademie, onze documentaire, webinars en blog.

Tegelijkertijd bieden we een universum aan producten en markten (50 exchanges in 30 landen). En dat alles tegen een van de laagste tarieven in de markt.

Voor welke groep beleggers is DEGIRO het meest geschikt?

We bieden Basic-, Active- en Trader-accounttypen aan. De veelzijdigheid van ons aanbod, de hoeveelheid informatie en educatie en de gebruiksvriendelijkheid van ons platform maken ons een uitstekende broker voor elke belegger - of je nu een buy-en-holdbelegger bent in aandelen, ETFs of obligaties, of juist wil (day traden in derivaten en hefboomproducten.

Wat zijn de meest verhandelde instrumenten op uw platform?

Onze klanten beleggen voornamelijk in aandelen (70%), gevolgd door ETFs. In Nederland beleggen ook veel klanten in opties (17%).

Welke veranderingen verwachten jullie de komende jaren in de brokermarkt, en welke rol speelt DEGIRO daarin?

Bedrijfsmodellen veranderen

Tijdens de hypejaren 2020 en 2021 heeft een aantal nieuwe spelers de markt betreden met verliesmakende bedrijfsmodellen gericht op klantgroei en omzetgroei door onder andere intransparante ‘payment for orderflow’ (PFOF). Het huidige klimaat bewijst dat een lage prijs alleen niet genoeg is. Er is een combinatie nodig van een breed productaanbod, een stabiel, veilig en gebruiksvriendelijk platform en aantrekkelijke prijzen.

PFOF zal binnenkort in heel Europa verboden zijn. Veel nieuwkomers zullen hun aanpak radicaal moeten aanpassen, met zeer waarschijnlijk prijsverhogingen tot gevolg. Het sterke en succesvolle bedrijfsmodel van DEGIRO zal niet veranderen. We zijn helemaal niet afhankelijk van PFOF en het verbod zal niet leiden tot prijsverhogingen aan onze kant. Dit zal onze relatieve marktpositie verder versterken.

Consolidatie is zeer waarschijnlijk

flatexDEGIRO bevindt zich in een uiterst gezonde situatie. Ondanks een omgeving die uitdagend is voor de hele sector (lagere handelsactiviteit van particuliere beleggers), zien we ons klantenbestand dit jaar verder uitbreiden met meer dan 10% en verwachten we de inkomsten en winstgevendheid zelfs te verhogen. Het derde kwartaal van 2023 was een van de beste in onze geschiedenis.

Andere spelers in de sector verkeren niet in zo'n gezonde situatie. Sommige brokers zullen de komende jaren misschien niet overleven. We hebben er alle vertrouwen in dat we zullen profiteren van de daaruit voortvloeiende consolidatie van de Europese brokermarkt.

Nieuwe technologieën zullen ons aanbod aan klanten verbeteren

Door slim gebruik te maken van AI zullen klanten beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Technologische vooruitgang in het algemeen zal onze visie ondersteunen van een wereld waarin beleggen toegankelijk is voor iedereen die zijn eigen financiële toekomst wil vormgeven.

De fusie met flatex in 2020 heeft ons toegang gegeven tot meer dan 30 jaar diepgaande technologische knowhow, gebaseerd op een van de modernste IT-infrastructuren in de Europese banksector. Innovatie is altijd de kern van ons bedrijf geweest en we zullen deze technologische voorsprong inzetten om onze klanten een eersteklas beleggingservaring te bieden.