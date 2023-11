Vlag op halfstok voorbeurs en het draait om dollar, rentes en inflatie

Smart men go broke three ways: liqor, lady's and leverage

RIP wijze, slimme, uitgekookte en grappige Charlie Munger (99). En steengoede waardebelegger. Hier een uitgebreid portret van hem op CNBC, maar uiteraard vindt u die overal. Goh, er is toch wel even een bij leven al legendarische heer heengegaan.

A look back at the life and legacy of Charles Munger, sidekick and foil to Warren Buffett for almost 60 years as they transformed Berkshire Hathaway from a failing textile maker into an empire.



Munger died on Tuesday at a California hospital. He was 99. https://t.co/VrmHvqGhgM pic.twitter.com/T3PVnhMNoq — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 29, 2023

De AEX-indicatie is -0,2% en zo hapert de eindejaarsrally een beetje, die alweer vele weken geleden met de komst van de Hollandse moesson werd ingezet. We zien het wel. We doen het vandaag met de cijfers van Prosus, weer een bericht van Philips, een overname van IMCD en AkzoNobel dat juist weer een overname afblaast.

Let verder op de Duitse inflatie, Fed Beige Book en nog een handvol cijfers.

Europese futures openen 0,1 à 0,2% rood of groen

De Amerikanen plussen 0,1%

In Azië kleuren alle grote landen rood, alleen Australië en Taiwan stijgen net. In Hong Kong staat de Hang Seng weer eens -2,7%

Alibaba -2,8%

Tencent -1,3%

TSMC -0,2%

Samsung 0,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet 0,0% op 12,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +0,7% op 110,1

De dollar doet haasje-over met 1,10, er staat u 1,0998

Goud stijgt alweer 0,3%, olie ook en crypto lopen tienden op. Bitcoin staat nu op $37.959,96

De rentes dalen alweer fors op dit uur, maar aandelen doen niks. Misschien dat de vrijwel perfecte correlatie aandelen-rentes van dit najaar niet meer op gaat. Zou kunnen, want in dit tempo is het inflatie-renteverhaal van de laatste jaren snel geen issue meer.



De Q3-cijfers van Prosus zijn nog beter dan het bedrijf vorig weekend in een pre-tradingupdate meldde. Het regent double digits en de vrije kasstroom is zelfs keer zes.



Dit is de Amerikaanse notering van Philips gisteren. Valt de schade mee na weer een wit beademingsapparatuurkonijn uit de hoge FDA-hoed? ABM:

De DreamStation 2 van Philips Respironics, die gebruikt worden om vormen van slaapapneu te behandelen, lijkt oververhit kunnen raken, stelde de FDA in de waarschuwing, die patiënten aanraadt om hun apparatuur goed in de gaten te houden.



Opgelet, vandaag is er de eerste schatting van de Duitse inflatie over november. Die wordt voorafgegaan door de Spaanse en Belgische, maar daar let de markt nooit op. Morgen zijn wij en de EU aan de beurt. Kijk ook eens naar die Australische inflatie: wereldwijd lopen inflatie én rentes (hard) terug.



Juich niet te vroeg. De door de markt ingeprijsde inflatieverwachtingen willen nog altijd maar niet op die 2% landen.



Toeval of niet, de aandelenwaarderingen lopen wel meteen weer op die dalende rentes op.



De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Prosus - Jaarcijfers



13:00 Foot Locker - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Producentenvertrouwen - November (NL)

09:00 Inflatie - November (Spa)

11:00 Consumentenvertrouwen - November def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - November vlpg (Dld)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,1%

Nasdaq Composite +0,3%

Nasdaq 100 +0,3%

Russell 2000 -0,5%

SOX -0,6%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,3%

WATCH: US stocks finished slightly higher after trading in a narrow range https://t.co/r4LgOZl270 pic.twitter.com/ezGlTH8gwx — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2023



Zowel Warren als Charlie zijn niet op te volgen, klaar:

Warren Buffett's trusted confidante Charlie Munger died at age 99, leaving a void at Berkshire Hathaway that investors said would be impossible to fill despite the conglomerate's well-established succession plan https://t.co/XwoRew6DDl pic.twitter.com/U16KMQ2Khc — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2023



Elders is er juist weer een teken van leven:

Jack Ma urged Alibaba staff to take a page from hard-charging rival PDD in a surprise internal memo, in which the billionaire called on the company he co-founded decades ago to embark on fundamental change https://t.co/2D0yYhxxyh — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2023



Intussen gaat het werk gewoon door bij Berkshire Hathaway:

Warren Buffett's Berkshire Hathaway has accused billionaire Jimmy Haslam of promising secret payments to staff that would inflate the price Berkshire would have to pay for the Haslam family's 20% stake in truck stop operator Pilot Travel Centers https://t.co/zZb6rAV1AH — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2023



ArcelorMittal nieuws:

WATCH: In a move that potentially impacts 3,500 jobs, ArcelorMittal South Africa plans to close its long steel operations. The company said steel consumption in Africa's most advanced economy had fallen 20% over the past seven years https://t.co/69uGsqeZZT pic.twitter.com/r4HIWlb3qM — Reuters Business (@ReutersBiz) November 29, 2023



Het is 2023:

Investors exit clean energy funds as higher interest rates bite https://t.co/SsE1dsBQLM pic.twitter.com/PtOHioqTSZ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2023



Jaja...

The EU's long-standing rule limiting budget deficits to 3% of gross domestic product and public debt to 60% of GDP is supposed to kick in again in January. https://t.co/z6YiQcgT9o — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2023



Ofwel, rentes dalen:

Global bonds are soaring at the fastest pace since the 2008 financial crisis https://t.co/l8O9JTlFXh — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2023



Veel plezier en succes vandaag.