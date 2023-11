Slotcall: Aandelen haperen en actie is er bij dollar, rentes, goud en olie

Hapert de AEX (oranje) rally?

De index blaast in ieder geval wat stoom af. Aan de (10 jaars) rente (paars) ligt het echter niet, die daalt juist weer ferm deze dag. Het is te vroeg voor conclusies, maar opletten als u kort handelt.



Of is er meer aan de hand dan even een koerspauze? De omzet- en winstverwachtingen van de analisten lopen terug. Met stijgende koersen levert dat gewoon een duurdere index en aandelen op. Iets om in de gaten te houden.



Bpost

Gauw over naar het Damrak... Nee, Brussel dit keer. Daalt hierom PostNL al twee dagen op rij? We richten onze blik op onze zuiderburen, waar - net als bij ons - regelmatig gedonder is op en rond het nationale postbedrijf. Bpost dus. Dat dreigt de krantenbezorging kwijt te raken als grote inkomstenbron. Gevalletje uh-oh dus.

Onze analist Martin Crum oordeelt als volgt:

De Belgische overheid staat voor een duivels dilemma. Het gunnen van de krantenconcessie aan een andere partij levert veel leveringsonzekerheid op, zorgt voor een forse schadepost bij Bpost en daarmee ook bij de overheid zelf - die is immers meerderheidsaandeelhouder in het postbedrijf. Dat laatste is sowieso een ongewenste situatie en niet alleen in dit specifieke geval.



Wij hebben beleggers er bij de vorige update al op gewezen dat de toenmalige koersrally van het aandeel een tikje prematuur was, mede omdat er toen óók al onzekerheid bestond over de krantenconcessie.



Los daarvan gold dat de conclusie van een door Bpost zelf uitgevoerd onderzoek naar fraude rond de krantenconcessie - met een beperkte schade als uitkomst - niet noodzakelijkerwijs gedeeld hoeft te worden door de overige betrokkenen. Het besluit over de gunning is uitgesteld; wij sluiten niet uit dat er een compromis uit de bus rolt, maar willen hier niet op vooruitlopen.



Bpost is, net als overigens PostNL, populair bij retailbeleggers, vooral vanwege het relatief hoge dividendrendement. De yield loopt naar verwachting de komende jaren op tot 5,5% à 6% en dat is inderdaad stevig.



Bpost kampt echter net als PostNL met een teruglopend postaanbod en met verhevigde concurrentie op de markt voor pakketbezorging. Beide bedrijven zitten al jaren in de hoek waar de klappen vallen, missen schaalgrootte en gelden in onze optiek als zogeheten 'value traps'.

Weet u nog, het is zeven jaar geleden dat Bpost op PostNL bood. Ja, die roemruchte (ongeveer) €5,75. En toen volgden helaas zeven magere jaren. Vooral voor de Belgen.



Op papier had Brunel vandaag het grootste nieuws met haar strategie-update op haar beleggersdag. Nou, die strategie wordt gewoon doorgerold - zijn we mooi snel klaar. U ziet alleen aan de koers dat de markt hier niet voor op de banken ging. Opvallend is dat er geen enkel cijfer in het persbericht staat.

Brede markt

Aandelen bakken er niet veel van vandaag, maar meer dan dat is het ook niet. De euro heeft 1,10 weer in zicht ten opzichte van de dollar en mede daarom liggen goud, olie en misschien ook crypto zo goed. Die dollar verklaart ook, of is het verschil tussen aandelen in Amsterdam, Londen, Frankfort en Parijs en New York.



Goud lijkt zelfs een nieuwe all time te ruiken?



De rentes krijgen weer een tik vandaag, maar aandelen profiteren niet. Zo gaat het iedere dag op de markt. Er is altijd wel iets dat tegendraads of contrair beweegt, niet correleert zoals het zou moeten, of anderszins bokkensprongen maakt.



En eerlijk zeggen wie donderdag zijn of haar schoen zet. Tesla stijgt nu echter maar een lousy 0,9%.

$TSLA



??Tesla Investors Brace For Unveiling Of Cybertruck On Thursday



Tesla Inc.'s stock was up 0.4% premarket, as investors braced for the unveiling this week of its much-awaited Cybertruck, which should show doubters that Chief Executive Elon Musk can expand the company's… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) November 28, 2023

Beursplein 5

Eerst de bankadviezen van vandaag. Er zijn verlagingen voor ABN Amro, AMG en Acomo. Klik op het plaatje voor details.



En nu komt het. Want zijn dit alle adviezen? Nee, dit zijn niet alle adviezen. Er zijn er nog twee. En vooral die ene interesseert u en nu verzucht u vast oh vandaar of zoiets. Vraag alleen niet waarom DSM-Huppeldepup daalt op een adviesverhoging, het zal de frisse Zwitserse berglucht wel zijn.

28 Nov - 08:44:12 [RTRS] (TKWY.AS JETJ.L) - JUST EAT TAKEAWAY.COM JETJ.L: BERNSTEIN CUTS TARGET PRICE TO 1,500P FROM 1,750P

28 Nov - 09:58:05 [RTRS] (DSFIR.AS) - DSM-FIRMENICH AG DSFIR.AS: BERNSTEIN RAISES TARGET PRICE TO EUR 104 FROM EUR 102

Wat valt er allemaal op vandaag op het Damrak. Niet zo gek veel. Er is geen grote gemene deler, defensieve, cyclische en financiële aandelen rollebollen vrolijk door elkaar heen. Eens zien of er nog iets te duidden valt. En dat wordt steeds moeilijker de komende weken, want in principe droogt de handel op.

ASR presteert... knab! Want...

28 Nov - 07:46:21 [RTRS] (ASRNL.AS) - ASR NEDERLAND NV ASRNL.AS: MORGAN STANLEY CUTS TARGET PRICE TO EUR 52.2 FROM EUR 55.7

Besi en Wolters Kluwer zetten hun all time high feestje door

Het blijft opvallend (?) hoe ASML dit jaar achterblijft op ASMI en Besi. ASML-klant Micron had cijfers en doet daar nu -2,8% op

Zien we een hernieuwde poging van Alfen om €50 te heroveren?

Hoe wild blijft Aalberts bewegen op plus en mindagen. Corbion ook

Ebusco is in de race om een Italiaanse order (zal wel de cabrioversie van die bussen worden), een land waar ze nog niet actief is

Oh, zijn er soms (nu al) nieuwe, wilde bouwplannen in Den Haag? BAM en Heijmans liggen relatief goed

Nog eentje, Fugro staat op de hoogste stand in ruim vijf jaar



Tot slot, het scorebord van vandaag.