Wat worden de toppers en floppers van 2024? Stem!

Beeld: ANP

Wat worden de winnaars en verliezers van 2024 volgens de lezers van IEX? Vul de enquête in! Beleggen is vooruitzien, en sharing is caring - wij zijn benieuwd hoe u tegen de Nederlandse large- en midkaps aankijkt voor het jaar waarin de rentes al dan niet verlaagd worden, de wereldeconomie zacht, hard of helemaal niet landt en Duitsland het EK voetbal wint organiseert. Stem hier! Als u hoge verwachtingen heeft van een buitenlands aandeel horen we dat natuurlijk ook graag. De top-drie floppers en toppers worden onder het vergrootglas van onze analisten gelegd. Op donderdag 7 december is Hildo Laman (Hoofd IEX Beleggersdesk) te gast bij Peter Siks in een webinar van Saxo om de uitkomsten met u te delen. U kunt zich nu alvast aanmelden via deze link. Stem hier!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.