Deloitte meldt flinke toename seksuele intimidatie en pestgedrag

Deloitte is met een omzet van 1,4 miljard euro het grootste accountants- en adviesbedrijf van Nederland, maar heeft niettemin een negatief eigen vermogen.

Het jaarverslag 2022/2023 van Deloitte Nederland vermeldt opvallend genoeg een negatief eigen vermogen van bijna €3 miljoen. Dat geldt over het algemeen als een indicator van een slechte buffer voor bijvoorbeeld tegenslagen of claims van derden.

Een woordvoerster van Deloitte antwoordt desgevraagd: “Dit is ontstaan bij de fusie tussen Deloitte Holding BV en Stichting Internos in 2016. Jaarlijks voegt Coöperatief Deloitte UA uit haar resultaat een bedrag toe aan haar eigen vermogen ten gunste van de negatieve algemene reserve.”

Deloitte had de partnerbeloning, in 2022 €156 miljoen voor 265 partners, eerder kunnen verlagen zodat er meer winst overblijft voor een positief eigen vermogen. Deloittes partners hebben inmiddels volgens de woordvoerster “heldere afspraken gemaakt om het negatief eigen vermogen de komende jaren in te lopen.”

Toename van incidenten

Daar de partners een forse achtergestelde lening verstrekken heeft Deloitte wel een buffer, nu ter grootte van €131 miljoen, uitgezet tegen euribor-rente plus 3%. De exacte voorwaarden voor het opeisen van de lening(en) zijn onbekend. Dit jaar worden de minimumbedragen van de achtergestelde leningen fors verhoogd. Tot boekjaar 2022/2023 was dit gelijk per partner, te weten €475.000, al ongewijzigd sinds 2004. Nu geldt: hoe hoger een partner ingedeeld is (groep A, B, C), des te hoger de achtergestelde lening die vereist is: respectievelijk €825.000, €725.000 en €575.000 per partner

Het Integrated Annual Report 2022/2023 laat het bestuur van Deloitte Nederland, de komende en gaande chef-strateeg en een afdelingshoofd aan het woord over de positieve kanten van het bedrijf. De LHBTQ and Workplace Monitor gaat vergezeld van een YouTube-video van 1 minuut waarin Giandrick Dabian uitlegt hoe Deloitte data inzet om tot een inclusiever werkterrein te komen.

Wie verder leest, treft later wat rafelrandjes in passages over de werkomgeving. Opvallend is het ethische hoofdstuk met in Tabel 12 een toename van incidenten met 40 procent, tot 135. Het merendeel daarvan betrof (on)eerlijke behandeling.

Meer wangedrag

Deloitte-medewerkers melden gedurende 2022/23 29 gevallen van seksuele intimidatie en pestgedrag. Deloitte wijt de flinke toename aan meer bewustzijn van zaken als #MeToo in de maatschappij en meer fysieke ontmoetingen na de Covid-periode. “Over de inhoud en de eventuele sancties wanneer meldingen gegrond zijn verklaard, doen wij geen uitspraken”, zegt de woordvoerster op vragen over de omgang met laakbaar gedrag en eventuele ontslagen.

In 2018 kwam de Britse vestiging van Deloitte in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag en het wegsturen van 20 partners. Deloitte voegt er eerlijk iets over een nog verdere toename van incidenten aan toe, vanuit de gehouden enquête over ethisch gedrag: “Er is meer wangedrag waargenomen/ervaren en ook meer mensen spraken zich niet uit.”

Toename van verzuim

Uit de analyse van de arbodienst blijkt dat het aandeel verzuim door psychische klachten bij Deloitte licht daalde met 3 procentpunten. Nog altijd wordt bijna twee derde (62 procent) veroorzaakt door psychische klachten. Dat is inclusief de vele dagen verzuim die burn-outklachten veroorzaken, bevestigt de woordvoerster.

Deloitte erkent een groot probleem te hebben met verzuim: “Het aandeel werk-gerelateerd verzuim is 28 procent. Dit is bijna twee keer zo hoog als in de referentiegroep (consultancybedrijven), zoals gemeten door onze zorgverlener Zorg van de Zaak (15 procent).”

Onder vrouwen steeg het ziekteverzuim met 30 procent, terwijl mentale/psychologische factoren verantwoordelijk zijn voor 82 procent van al het werk-gerelateerde verzuim binnen Deloitte. De onderneming heeft programma’s opgetuigd om dit te verminderen.

Diversiteit

Ondanks sneller toenemend werkverzuim onder vrouwelijke werknemers zegt Deloitte krachtig te blijven streven naar meer diversiteit. Het aandeel vrouwen steeg in 2022/23 gering onder partners (tot 22 procent) en directeuren (25 procent) terwijl secretaresses dominant zijn bij de vrouwen in ondersteunend personeel (90 procent).

Anders dan bijvoorbeeld bij concurrent EY heeft Deloitte geen verschil in betaling aan vrouwen en mannen voor hetzelfde werk kunnen vaststellen. Volgens de woordvoerster van Deloitte gaat het de goede kant op: “Huidige status nu (halverwege het nieuwe jaar) laat zien dat we weer verder omhooggaan. De percentages zijn momenteel: 24 procent partners en 28 procent directeuren.”

Veel meer CO2

Net als bij veel andere bedrijven, ook de grote accountants- en adviesgroepen, bleek de vermindering van de CO2-uitstoot in het afgelopen jaar een moeilijke zaak. In de milieu-paragraaf van het jaarbericht van Deloitte staat dat de uitstoot van broeikasgassen met ruwweg 40 procent steeg, met een verdrievoudiging van het zakelijk (vlieg)verkeer.

Deloitte geeft er deze uitleg voor: “Boekjaar 2022-2023 is niet te vergelijken met 2021-2022 vanwege effecten van toen geldende reisrestricties als gevolg van Covid. Wij hebben een commitment afgegeven om in 2025 de CO2-uitstoot per FTE [werkplek] met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2018-2019, een doelstelling die we over 2023 al hebben gerealiseerd.”