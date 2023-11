Een kwakkeldagje voor de financiële markten, maar wat-een-maand!

November is tot op heden een bijzonder goede maand geweest voor beleggers, zowel in Europa als in de VS. En dat is - voor de TA-liefhebbers - ook goed te zien aan de ontwikkeling van de rsi, zoals hieronder dat van de S&P 500:



Volgens de TA-boekjes duidt een rsi-waarde van boven de 70 op een 'overbought' conditie van de desbetreffende markt (of bijvoorbeeld aandeel). Oftewel, beleggers tonen zich mogelijk iets te enthousiast in hun koopgedrag.

Beleggers die van de hoed en de rand willen weten en graag enige timing van hun aan- en verkopen willen toepassen, verwijzen wij naar de TA-collega's van Tostrams.nl.

Damrak

Een wat druilige dag op het Damrak, zowel buiten als binnen. Beleggers hadden er op het eerste gezicht niet zo gek veel zin in vandaag en de AEX kwam amper van zijn plek. Een high van 766,50 punten en een low van 764 punten maakt wel duidelijk dat er op indexniveau niet zo gek veel te beleven viel vandaag.

Gelukkig hebben we de mid- en smallcaps nog, waar wél aardig wat actie te bespeuren viel. Zo stegen - eerder dit jaar toch aardig weggezakte - aandelen als Alfen, Brunel en Corbion stevig (zie verder lager).

Het was helaas niet overal feest: koffieproducent JDE Peet's was de gebeten hond na een adviesverlaging, terwijl ook bussenbouwer Ebusco en semi-start-up Avantium moesten inleveren. van beide laatstgenoemde aandelen kon geen echt relevante verklaring worden gevonden zo snel.

De AEX sloot de dag af met een verliesje van 0,2% op een eindstand van ruim 764 punten.

Top drie stijgers/dalers

NXP

NXP is optimistisch over de groeivooruitzichten dankzij een sterke vraag van chips uit de automotive sector. Hoewel de onzekerheid op de korte termijn de bovenhand voert, blijven de vooruitzichten voor de langere termijn positief.

De vraag is of dit voor beleggers nog een aantrekkelijk aandeel is om in portefeuille te nemen. De IEX Beleggersdesk geeft een concreet antwoord:

Idexx Labs

Idexx Laboratories werd in 1983 opgericht in Westbrook, in de Amerikaanse staat Maine, waar het hoofdkantoor nog altijd staat. Wat destijds begon als een klein bedrijf dat gespecialiseerd was in diagnose-instrumenten voor dierenartsen groeide in veertig jaar tijd uit tot de wereldleider op dit gebied met een beurswaarde van $35 miljard. Meer bij IEX Premium over deze nichespeler:

Wall Street

Een wat fletse start van de handel op Wall Street na een lang weekend, maar daarmee moet niet vergeten worden dat november een ijzersterke maand voor aandelen is geweest. Beleggers lijken vandaag enige moeite te hebben weer op te starten.

Wel liet Kraft Heinz (+ 0,4%) weten dat het voor $3 miljard eigen aandelen wil inkopen. Opvallend was verder dat Argentijnse aandelen - sinds de verkiezingen sterk in trek - opnieuw flink opliepen, waaronder Telecom Argentina (+ 11%).

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones en de S&P 500 0,2% lager en de Nasdaq leverde 0,1% in.

Rentes

De rente beweegt voor aandelenbezitters duidelijk de goede kant op en er tikken aardig wat basispunten af vandaag.



Bron: Reuters

Brede markt

De brede markt oogde tamelijk rustig met weinig echt opvallende koersuitslagen. Prijshoudend konden de meeste indices wordne betiteld. Wel ging bij onze zuiderburen Bpost (- 11,9%) onderuit op een bericht in De Tijd dat het ter discussie staande krantencontract mogelijk naar een andere verspreider gaat. Dat staat nog niet vast, maar werd desondanks sterk negatief ontvangen.

De goudprijs noteerde weliswaar fractioneel boven de $2.000 maar die rondedans rond deze psychologische barrière speelt al maanden. De VIX liet een kleine oprisping zien, maar suggereert op deze stand vooral dat de markten zich weinig zorgen maken.

Verder moest de olieprijs opnieuw wat terrein prijsgeven: het wachten is op de volgende OPEC+ meeting. Euro/dollar, bitcoin: wederom amper enige beweging.

Het Damrak

Adyen (+ 1,6%) blijft verbazen door vrijwel dagelijks verder te stijgen. Het aandeel wordt weer omarmd door beleggers en poets gestaag het eerdere zware koersverlies van afgelopen zomer weg.

(+ 1,6%) blijft verbazen door vrijwel dagelijks verder te stijgen. Het aandeel wordt weer omarmd door beleggers en poets gestaag het eerdere zware koersverlies van afgelopen zomer weg. DSM-Firmenich (- 3,0%) kreeg mogelijk een tikje mee van een afwaardering van het Duitse BASF naar 'sell' door een Amerikaanse zakenbank.

(- 3,0%) kreeg mogelijk een tikje mee van een afwaardering van het Duitse BASF naar 'sell' door een Amerikaanse zakenbank. Shell (- 0,8%) ondervond opnieuw enige hinder van een wat verder afkalvende olieprijs.

(- 0,8%) ondervond opnieuw enige hinder van een wat verder afkalvende olieprijs. Alfen (+ 2,6%) krabbelde weer wat op, mogelijk gevoed door het bericht dat een professionele belegger zijn belang in het concern verder heeft vergroot.

(+ 2,6%) krabbelde weer wat op, mogelijk gevoed door het bericht dat een professionele belegger zijn belang in het concern verder heeft vergroot. Corbion (+ 3,2%) werd naar verluidt getipt als kansrijke achterblijver, maar beleggers doen er goed aan zich eerst goed te informeren over de stand van zaken rond dit fonds.

(+ 3,2%) werd naar verluidt getipt als kansrijke achterblijver, maar beleggers doen er goed aan zich over de stand van zaken rond dit fonds. JDE Peet's (- 4,8%) verloor op het bericht dat een van de weinige zakenbanken die nog een koopadvies had uitstaan, dit inmiddels heeft verruild voor een houdadvies

(- 4,8%) verloor op het bericht dat een van de weinige zakenbanken die nog een koopadvies had uitstaan, dit inmiddels heeft verruild voor een houdadvies Avantium (- 3,0%) heeft na het slot van vandaag de helft van de koerswinst eerder deze maand geboekt, weer ingeleverd.

(- 3,0%) heeft na het slot van vandaag de helft van de koerswinst eerder deze maand geboekt, weer ingeleverd. Brunel (+ 5,1%) werd eveneens naar verluidt getipt in een tv programma én heeft morgen zijn Capital Markets Day. Er was benoeg animo onder beleggers om in te stappen.

(+ 5,1%) werd eveneens naar verluidt getipt in een tv programma én heeft morgen zijn Capital Markets Day. Er was benoeg animo onder beleggers om in te stappen. Op de lokale markt is het afwachten of het niet-bindende overnamebod op Marel (+ 3,3%) al dan niet finaal wordt.

Agenda 28 november

00:00 Brunel - Beleggersdag

08:00 Consumentenvertrouwen - December (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - November (VS)

22:00 Hewlett Packard Enterprise - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Hoge rente VS raakt de Amerikaanse huizenmarkt:

US New-Home Sales Fall as High Mortgage Rates Weigh on Demand https://t.co/6CQUYpvALR — Bloomberg Markets (@markets) November 27, 2023

Deutsche Bank erg bullish op Amerikaanse aandelen:

Deutsche Bank suggests highest–on–Wall Street forecast for 2024 is conservative https://t.co/lCGNJQiTIc — MarketWatch (@MarketWatch) November 27, 2023

De OPEC+ komt nu aanstaande donderdag bijeen:

OPEC+ to start meeting at 1300 GMT on Thursday; talks continue https://t.co/ECV73lJAFO pic.twitter.com/bkXJNxkkKR — Reuters (@Reuters) November 27, 2023

Lithiumprijzen laten nog geen herstel zien:

Battery-grade lithium prices are down over 70% from their peak in January as a result of weaker EV demand and the slowdown in China. pic.twitter.com/Be4o4p9Den — Charlie Bilello (@charliebilello) November 27, 2023

De euro heeft de smaak te pakken, ondanks Duitse budgetperikelen:

Euro keeps rising despite the German budget crisis. pic.twitter.com/MJB5eL49Br — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 27, 2023

Tesla sleept het Zweedse transportagentschap voor de rechter om een staking af te wenden:

Breaking news: Tesla is suing the Swedish state in an attempt to circumvent strikes and union action https://t.co/fSV7riPpVh pic.twitter.com/jTMw9TGyY7 — Financial Times (@FT) November 27, 2023

