Chinese aandelen nog niet interessant

Is de Chinese beurs voldoende gedaald? En zou je al in China kunnen beleggen, eventueel via een tracker? Ik denk nog niet.

China liet de afgelopen twee jaar het kopje hangen. Het land kende decennialang voorspoed, met een economische groei die vaak boven de tien procent lag. Ook de Chinese beurs zit thans, na een vele jaren van euforie, in de malaise. Dit jaar verloor de Chinese Shanghai Composite index 2%, vorig jaar ruim 15%. Op het hoogtepunt in 2015 noteerde de Shanghai Composite index even bijna op 5.200 punten, nu staan we daar meer dan 40% onder.

De Shanghai Composite index is afgelopen zes maanden bijna 10% gezakt, van 3.322,13 punten (de top van 31 juli) naar nu 3.040 punten. De Hang Seng-index verloor in zes maanden bijna 14%, met een daling van 20.361,03 (de top van 31 juli) naar nu 17.550 punten. De Hang Seng staat YTD op -11% en verloor in 2022 ruim 15,5%.

China blijft dus straatlengtes achter bij Europese aandelenmarkten. De AEX steeg YTD bijna 11%, de Eurostoxx-index won dit jaar ruim 15%.

De problemen waar China mee te kampen heeft zijn heftig: een vastgoedcrisis, handelsoorlogen, deflatie, inzakkende buitenlandse handel en gebrek aan vertrouwen.

Beroepsmatig zijn mijn bevindingen enkel gebaseerd op charts, want die leggen de waarheid altijd supereerlijk bloot. Onderstaande grafiek, met de Chinese economische groei sinds 1980, laat dan ook helemaal niets aan de verbeelding over. Ik heb deze geleend uit een recent artikel van collega Rob Stallinga over China.





Chinese aandelen in mineur

De Chinese aandelenbeurs verkeert, technisch bezien, nog steeds in een downtrend. Ik heb er het afgelopen jaar meerdere malen aandacht aan besteed. Deze keer beoordeel ik de technische plaatjes van de Hang Seng-index en de China Shanghai Composite.

Ik zie daar nog steeds geen mogelijkheden. Het aandeel Prosus, genoteerd op de Nederlandse beurs, bespreek ik omdat het belangen heeft in China. Ook bekijk ik een tracker, de MSCI China ETF (IE00BHBFDF83). En omdat elke buitenlandse belegging ook altijd een valutarisico in zich heeft, sluit ik deze blog af met een analyse van de euro ten opzichte van de Chinese Yuan.

Hang Seng-index nog niet uit de problemen

De Hang Seng-index blijft technisch zwak. Nadat de julibodem rond 18.279,73 punten is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting steun 14.597,31 punten (bodem van 4 november 2022). De weerstand ligt op 20.361,03 punten (top van 4 augustus).

De 200-dagenlijn van de beurs van Hongkong laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

China Shanghai Composite index blijft zwak

De China Shanghai Composite index vormt lagere toppen en bodems. Dit bevestigt een dalende trend. We signaleren nog steeds verkoopdruk.

De steun ligt rond 2.646,80 punten (bodem van 20 maart 2020). Voor een technische verbetering moet de Chinese beurs breken en sluiten boven de weerstand rond 3.322,13 punten (top van 4 augustus).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

MSCI China ETF nog in een downtrend

De trend van de MSCI China ETF (ISIN: IE00BHBFDF83) is krachtig dalend. Op de grafiek is een patroon zichtbaar met fors lagere toppen en bodems. Dit signaleert stevige verkoopdruk. Koersdoel ligt rond steun €11,70 (bodem van 20 maart 2020). We laten deze tracker dan ook links liggen. Weerstand wacht rond €14,65 (top van 4 augustus).

De 200-dagenlijn van de MSCI China ETF laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de MSCI China ETF achterblijft bij de rest van de markt.

Prosus ligt vlak

Nu Prosus weer boven de koersbodems van medio dit jaar kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. De terugkeer van Prosus boven vorige bodems geeft aan dat de verkoopdruk wat afneemt. Bedenk wel dat er nog steeds lagere toppen te zien zijn.

De weerstand bevindt zich rond €33,41 (top van 4 augustus). De steun ligt rond €25,49 (bodem van 27 oktober).

De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien, terwijl de koers eromheen cirkelt. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak en geeft aan dat Prosus achterblijft bij de rest van de markt.

Euro versus de Chinese yuan

De EUR/CNY consolideert binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen. Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient het valutapaar boven de laatste top te breken.

Slaagt de EUR/CNY hierin, dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging. We handhaven een positieve visie zolang steun CNY 7,64 (bodem van 6 oktober) intact blijft. Weerstand wacht rond CNY 8,10 (top van 21 juli).

De stijgende 200-dagenlijn van de EUR/CNY wijst op een positieve technische conditie.