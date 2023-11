Selectief zijn met klimaat gerelateerd beleggen

Bericht delen via:

Vandaag start de VN klimaatconferentie 2023 in Dubai. Ironisch is dat deze conferentie geleid zal worden door de voorzitter van het grootste oliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is Sultan Ahmed Al Jaber, bestuursvoorzitter van de Abu Dhabi National Oil Company.

Ik besteed aandacht aan enkele klimaatgerelateerde ETF's: Lyxor Eurozone NetZero Climate ETF, Lyxor S&P500 NetZero Climate ETF, Amundi MSCI World Climate ETF, Global Clean Energy ETF, Sustainable World ETF, VanEck Sustainable World ETF, Hydrogen Economy ETF en de iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF.

Klimaatbeleggingen zijn lastig

Ik heb hier al eerder betoogd dat klimaatbeleggingen niet altijd de beste rendementen geven

In de lijst met ETF's die we op de TA-desk volgen staat de iShares Global Clean Energy ETF met -32% op de één na laatste plaats in het lijstje met jaarrendementen. Alleen de cannabis-ETF doet het nog slechter. Dus voorlopig geen highs hier.

Indien we de relatieve prestaties nemen, dus met de B.O.B.-indicator, dan zijn er met behulp van TA wel een paar outperformers in de klimaatsector te vinden, zoals de Lyxor Eurozone NetZero Climate ETF, Lyxor S&P500 NetZero Climate ETF en de Amundi MSCI World Climate tracker.

Die doen het beter dan de meeste aandelenbeurzen. Runner-up is de Van Eck Sustainable World ETF, die begint nu net te lopen, nadat deze tracker lange tijd is achter gebleven.

De B.O.B.-indicator en het gebruik van de B.O.B.-methode leg ik onderaan dit artikel gedetailleerd uit.

Het is duidelijk dat enkel duurzaamheidskenmerken niet zo veel zeggen over het uiteindelijke beleggingsrendement. Je hebt veel meer aan technische plaatjes.

Ter vergelijking bekijk ik de iShares MSCI World ETF

iShares MSCI World ETF

De iShares MSCI World ETF (ISIN: IE00B0M62Q58) beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon onder weerstand op 59,96 (top van 8 april 2022). De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.

Er is rond 54,95 (low van 3 november) al een eerste hogere bodem gevormd die kopers signaleert. Een opwaartse uitbraak is dus niet onwaarschijnlijk.

De 200-dagenlijn van de MSCI World ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. B.O.B. van de MSCI World ETF stijgt en suggereert betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

Lyxor Eurozone NetZero Climate ETF (ISIN code: LU2195226068)

De Lyxor Eurozone NetZero Climate ETF stampt steun 24,28 (bodem van 27 oktober) steeds meer aan. Nu de Eurozone NetZero ETF de correctieve fase breekt, verbetert het beeld verder. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 27,45 (top van 4 augustus) noodzakelijk. Wacht op nadere technische signalen.

De 200-dagenlijn van de Eurozone NetZero ETF laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van de Eurozone NetZero ETF suggereert betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

Lyxor S&P500 NetZero Climate ETF (ISIN code: U2198883410)

De Lyxor S&P500 NetZero Climate ETF laat een grillig koersverloop zien. De Lyxor S&P500 NetZero Climate ETF verbetert, nu een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek zichtbaar wordt rond 25,08 (bodem van 3 november).

De weerstand ligt rond 27,28 (top van 15 september). Om het technische beeld verder te verbeteren, moet de S&P500 NetZero ETF door de top van begin 2022 rond 27,57 zien te breken. Daarna mogen hogere koersen worden verwacht.

De 200-dagenlijn van de S&P500 NetZero ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van de S&P500 NetZero ETF suggereert betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

Amundi MSCI World Climate ETF stuit op weertand

De Amundi MSCI World Climate ETF (ISIN code: LU1602144229) is het koersdoel rond weerstand €407,25 (gevormd op 7 januari 2022) genaderd. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de MSCI World Climate ETF boven deze top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. Ons eerstvolgende berekende koersdoel ligt daarna rond €480.

Deze tracker heeft steun rond €388,40 (bodem van 4 augustus). De 200-dagenlijn van de MSCI World Climate ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog en geeft aan dat de MSCI World Climate ETF beter begint te presteren dan de markt.



Global Clean Energy ETF oogt technisch zeer zwak

De iShares Global Clean Energy ETF (ISIN-code: IE00B1XNHC34) is een van de slechtst presterende klimaat gerelateerde ETF's die wij volgen.

Technisch verliest de Global Clean Energy ETF aan kracht, getuige het patroon met steeds lagere topjes. Verkoopdruk blijft aanwezig. We handhaven de steun rond $8,48 (bodem van 25 februari 2022).

De weerstand ligt rond $10,47 (top van 21 april). De volgende horde ligt op $11,42 (top van 20 januari).

Bij de Global Clean Energy ETF beweegt de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De B.O.B. loopt neerwaarts en geeft aan dat de ETF slechter presteert dan de rest van de markt.

Sustainable World ETF blijft liggen

De VanEck Sustainable World ETF (ISIN-code: NL0010408704) beweegt horizontaal. Bij de Sustainable World Equal Weight ETF houden kopers en verkopers elkaar in balans tussen steun 25,89 (bodem van 24 maart) en weerstand 28,40 (top van 15 september).

Bij deze ETF laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zijwaarts verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer. De dalende B.O.B. suggereert zwakkere prestaties dan de rest van de markt.



Hydrogen Economy ETF duikt weg

De trend van de VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF (ISIN-code: IE00BMYDM794) is neerwaarts gericht. De VanEck Vectors Hydrogen Economy ETF blijft technisch zwak. Nadat de aprilbodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting steun 5,33 (berekend koersdoel). De weerstand ligt op 10,40 (top van 4 augustus).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van deze ETF laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint af te vlakken, wat aangeeft dat de ETF iets minder presteert dan de markt.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF oogt futloos

iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF (ISIN-code: IE00BGL86Z12) kent een onduidelijk grillig koersverloop. De heeft steun op 5,53 (bodem van 30 december 2022) en weerstand op 7,06 (top van 15 september).

Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

De 200-dagenlijn van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF krult neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie. B.O.B. van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF verzwakt eveneens en suggereert mindere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

Uitleg B.O.B.-methode

Hoe kan je met een eenvoudige TA-tool sterke van de zwakke fondsen van elkaar scheiden. Hiervoor is de B.O.B.-methode ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op twee technische indicatoren:

De 200-dagenlijn

De B.O.B.-indicator

200-dagenlijn

De 200-dagenlijn geeft de gemiddelde koers weer van de 200 dagen ervoor. Binnen de technische analyse worden dat soort voortschrijdende gemiddelden gebruikt om trends in de markt te bepalen.

Over het algemeen, wanneer een index of een ander beleggingsinstrument boven het voortschrijdend gemiddelde noteert en deze lijn opwaarts beweegt, bevindt de koers zich in een stijgende trend. Wanneer de koers onder het gemiddelde beweegt en de lijn een dalend verloop laat zien, bevindt het instrument zich in een neerwaartse trend.

B.O.B.-indicator

De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties van een fonds, sector of index weer. Dit wordt ook wel de B.O.B.-lijn of relatieve sterkte genoemd.

De B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn in de lange termijn grafiek) vergelijkt het koersverloop van een aandeel met dat van een index of de brede markt. De B.O.B.-methode wordt gebruikt bij het selecteren van een fonds in de lange termijn (voorbeeld-) portefeuilles.

Technische criteria

Een koopconditie volgens de B.O.B.-methode is gebaseerd op twee technische criteria:

De eerste voorwaarde: Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Op een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of 200-dagenlijn (de rode doorlopende lijn op de grafieken) stijgt.

De tweede voorwaarde: Een aandeel moet altijd beter presteren dan andere aandelen op de beurs. Dit beoordelen de analisten van Tostrams aan de hand van de B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn op de grafiek). Deze geeft aan dat het aandeel van je keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert. Wij kopen dus nooit een aandeel met een dalende B.O.B.-lijn, want dat aandeel blijft dus achter bij de rest van de markt.



Op basis van deze methode is een tracker of aandeel pas koopwaardig indien de koers boven de stijgende 200-dagenlijn beweegt en indien de B.O.B.-indicator opwaarts beweegt.



Let op dividendlekkage bij iShares-trackers

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders van trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat u met trackers te maken kunt krijgen met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit.

Het grote verschil tussen bijvoorbeeld de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%.