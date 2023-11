'Stank van corruptie' haalde EY-jaarverslag niet

Accountants- en consultancy-bedrijf EY Nederland is formeel geen Nederlandse maar een Britse vennootschap, en presenteert mede daarom zijn ‘jaarverslag’ in de vorm van een jaarbericht, lopend van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023, waarvan een flink deel niet door een accountant gecontroleerd blijkt te zijn.

EY presenteert in het jubileumjaar (140 jaar geleden startte Barend Moret zijn praktijk) een Engelstalig ‘jaarverslag’ met voor het eerst een omzet van meer dan €1 miljard, een gevolg van 10% groei. De operationele winstmarge daalde licht, van 23% naar 22%.

Niet gesplitst

CEO Jeroen Davidson geeft in het verslag een terugblik op het project Everest, dat als doel had om EY te splitsen in advies en controle. De mislukking daarvan wijt hij aan ‘marktomstandigheden’. De Amerikaanse tak van EY ging voor het plan liggen om de fiscale adviespraktijk bij de consultancytak onder te brengen, zo werd in april al bekend.

Doel van de operatie was de adviespraktijk van EY meer ruimte te geven voor dienstverlening aan grote opdrachtgevers die door EY ook worden gecontroleerd. De consultancytak zou het partnermodel loslaten en een beursgang nastreven. Interne bonje, hoge kosten ($2 miljard) en heftige discussie onder de bijna 400.000 medewerkers – waaronder 13.000 partners – deden deze Everest-beklimming spaaklopen.

Daarna poogde private equityclub TPG Capital alsnog tot een splitsing van accountancy en advisering te komen door een aandeel in de adviestak te nemen, maar de EY-top wees het bod af. De 260 Nederlandse partners waren voor splitsing en Davidson verwacht dat die er alsnog een keer zal komen.

Bij EY Nederland steeg de omzet van advisering in 2022/23 het snelst, met 14% tot ruim €200 miljoen, de controlepraktijk was goed voor bijna €400 miljoen (+10,6%), belastingadvies voor €340 miljoen (+7,4%). De omzet per partner steeg met 4,5% tot ruim €800.000.

Enorm verloop verminderd

EY nam in één jaar ruim 1.000 nieuwe werknemers aan, terwijl het exorbitante percentage vertrekkers van vorig jaar, bijna 20 procent, werd teruggebracht naar ruim 12 procent. EY wil beter met personeel omgaan, en zag het percentage ziekteverzuim dalen van 4,5 naar 3,7 en het percentage overuren van 3,9 naar 3,1 terwijl de investeringen in opleidingen groeiden naar €14 miljoen.

In hoeverre de onderzochte examenfraude hieraan debet is, is niet duidelijk. Een en ander gaat ook bij EY ten koste van het klimaat, want de CO2-uitstoot van de activiteiten steeg met 34% tot 11,2 ton. Voor de 5.100 werknemers was de toename gemiddeld 20%, tot 3.100 kilo. EY-ers reisden meer.

Niettemin houdt EY vast aan het doel van 40% verlaging van de uitstoot in de periode 2019-2025. Er is een maatregel genomen: reizen tot 400 kilometer moeten met de trein. Zo blijft vliegen naar Londen, Frankfurt en Parijs nog wel mogelijk.

Geen controle, wel een verklaring

EY publiceert op haar website in de vorm van een Annual Review 2022/2023 geen formeel gecontroleerd jaarverslag, maar een gecombineerd verslag met een samenvatting van de belangrijkste cijfers. Volgens EY is het gebruikelijk om het hiervoor het woord jaarverslag te gebruiken, maar anderen kunnen dit wellicht als misleidend beschouwen.

EY Nederland is een Engelse vennootschap met een Engelse jaarrekening die is opgenomen onder het Nederlandse verslag op de website. EY publiceert wel een verklaring van Mazars Nederland in dit 'jaarverslag', maar dit is geen reguliere controleverklaring.

Zo wordt verklaard dat de kerncijfers en de winst-en-verliesrekening zijn aangepast om de niet-gecontroleerde cijfers van HVG Law op te nemen. Ook de cijfers in het hoofdstuk jaarrekening op pagina 50-55 blijken uitgesloten te zijn van de audit door Mazars Accountants, net als de verklaring waarin het EY bestuur zegt ‘in control’ te zijn.

Op 26 september 2023 is er wel een goedgekeurde verklaring van de Engelse accountant (ook Mazars) afgegeven op de financiële cijfers uit het ‘echte’ jaarverslag.

'Lives impacted'

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, een groepsmaatschappij van EY NL, heeft een strategische samenwerking met HVG Law LLP (HVG Nederland), een kantoor met ruim 150 advocaten en notarissen. De cijfers daarvan zijn integraal onderdeel van de rapportage, maar niet gecontroleerd door Mazars in Engeland of Nederland.

Bij navraag blijken de cijfers inmiddels wel gecontroleerd door BDO LLP in Engeland. “De juistheid van de combinatie (combined figures) van de gezamenlijke cijfers is wel door Mazars Nederland gecontroleerd en vastgesteld”, aldus de woordvoerder van EY.

Een ander onderdeel in het verslag dat niet gecontroleerd blijkt te zijn, zijn de ‘lives impacted’. EY stelt dat goededoelen-onderdeel EY Ripples van het EY-personeel in 2022/2023 exact 710.515 levens positief heeft beïnvloed, bijna een verdubbeling van – ook exact – 388.296 levens die in het voorgaande verslagjaar positief werden beïnvloed, maar onderbouwt de totstandkoming van deze hoge, exacte cijfers niet.

EY wil met dit Global Corporate Responsibility-programma in 2025 250 miljoen levens positief beïnvloeden en in 2030 ligt het target op 1 miljard wereldburgers. “De maatstaf is door EY Global ontwikkeld en dat werkt met haar accountant aan assurance. Die is echter nog niet gereed. Dus vooralsnog is dit onderdeel helaas out of scope,” meldt EY

Boete verzwegen

In de vele pagina’s aan maatschappelijke verantwoordelijkheid ontbreekt de boete van €240.000 waartoe de rechtbank Amsterdam EY Nederland in december 2022 veroordeelde. Het vonnis (waarin EY onterecht is beschermd met anonimisering) stelt dat EY jarenlang kennis had van ongebruikelijke transacties bij het Russische telecombedrijf Vimpelcom (nu Veon) en daarvan te laat melding maakte bij de autoriteiten.

Het OM ging in de aanklacht een stap verder: “Het gaat hier om systematisch ontwijk- wegkijk- en uitstelgedrag van werknemers op senior niveau bij de accountantstak van EY Nederland in een concrete zaak, terwijl de stank van corruptie al niet meer te genieten was.”

In het jaarverslag nog wat andere minder positieve zaken, zoals 11% overtredingen van de onafhankelijkheidregels door partners en managers van EY, vastgesteld in een steekproef onder 56 partners met samen drie overtredingen. De managementlaag eronder scoorde aanmerkelijk slechter: 15 overtredingen op 105 medewerkers.

EY meldt bovendien over het verslagjaar 226 beveiligingsincidenten. Daarvan waren er 122 datalekken, waarvan er twee datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en 120 niet. EY legt uit: “Meldingen van medewerkers van mogelijke beveiligingsinbreuken, zoals een gestolen of verloren telefoon of laptop, of van aan een verkeerde persoon verzonden e-mail, worden beoordeeld door onze specialisten die van twee meldingen de noodzaak zagen van melding bij de AP.”

Ongelijke betaling vrouwen

EY poogde afgelopen tevergeefs het percentage vrouwen te verhogen, dat exclusief ondersteuning daalde tot onder de 40 procent en onder partners ruim 20 procent. Doel van EY is 25 procent vrouwelijke partners in 2025.

De vertrekkende vrouwen uit de Raad van Toezicht ( Monique Maarsen en Pauline van der Meer Mohr) werden keurig vervangen door twee andere vrouwen: hoogleraar Lineke Sneller en Yasemin Tümer.

Ook is er nog altijd ongelijkheid in betaling van mannen en vrouwen bij EY voor gelijke functies en inspanning, zo blijkt uit intern onderzoek. EY meldt de omvang van het verschil niet, wel de doelstelling voor 2024 en de jaren erna: terugbrengen van het verschil tot minder dan 1 procent.