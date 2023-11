Slotcall: AEX stijgt zonder hulp uit Amerika, ASML trekt aan de bel

Zonder hulp uit Amerika, dat gesloten is wegens Thanksgiving, weert de Amsterdamse beurs zich kranig. De AEX-index sloot zojuist op een stand van 762,32, een stijging van 0,3%

De agenda voor vandaag was ook al vrij leeg, dus het was zoeken naar nieuws dat nog een beetje richting kon geven. De verkiezingsuitslag is uiteraard het gesprek van de dag, zowaar ook eens in de internationale media, maar de beurs trekt zich gewoontegetrouw niet bijster veel aan van Nederlandse verkiezingsuitslagen.

Niet dat het helemaal geen impact kan hebben; zo ziet ASML de anti-immigratiebui al hangen en trekt alvast aan de bel om zijn broodnodige instroom van kenniswerkers veilig te stellen. Het aandeel bungelt, misschien niet helemaal toevallig, ergens onderaan in de AEX.

Dutch chip giant ASML warns against curbing "knowledge workers or international students" after far-right lawmaker Geert Wilders delivered a shock election victory https://t.co/dSIwFdoUtc — Bloomberg (@business) November 23, 2023

ECB bergt rentewapen nog niet op

Centrale bankiers hebben nog altijd meer invloed op de beurs dan politici. De ECB publiceerde vandaag, net als de Fed eerder deze week, de notulen van de laatste vergadering. Daaruit ademt, net als bij de Fed, toch vooral een blijvend verhoogde waakzaamheid. Renteverhogingen zitten niet meer in het 'basisscenario', maar de ECB houdt het rentewapen wel in de aanslag.

ECB Account Of The October Policy Meeting: Members Saw More Economic Uncertainty Than In September

- Most Of Impact Of Past Hiking Had Yet To Materialize

- Members Argued To Keep Door Open For Possible Future Hike

- Further Hikes Not Part Of Current Baseline Scenario — LiveSquawk (@LiveSquawk) November 23, 2023

Of dat wapen wordt ingezet hangt uiteraard af van de ontwikkeling van de economie in de eurozone. Vandaag kwamen er met Duitse en Franse PMI's wat gemengde signalen naar buiten. Duitsland deed het beter dan verwacht, maar de seinen staan nog steeds op krimp.

???? ???? Germany’s Economic Downturn Eases as French Slump Persists - Bloomberghttps://t.co/FnCqqWqFwB pic.twitter.com/gLrq1rUv5l — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) November 23, 2023

Aandeelhouders helpen Accsys

Een van de betere aandelen in de smallcap-saloon vandaag is houtveredelaar Accsys. Dat bedrijf wendde met een plaatsing van aandelen en convertibles de directe financiële nood even af. De grote vraag is: hoe nu verder? Het bedrijf heeft zonder meer interessante producten, constateert analist Martin Crum, maar er zijn nog de nodige risico's:

Herfinanciering Accsys in ieder geval geslaagd IEX Premium https://t.co/1bKQ08NcAT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 23, 2023

De brede markt

Een nette plus voor de AEX, volledig in lijn met wat er elders in Europa gebeurt

Wall Street is zoals gezegd dus gesloten vandaag en morgen, op Black Friday, een half dagje open

De rentes in Europa liepen iets op, mede door de ECB-notuelen

De euro loopt ietsje op ten opzichte van de dollar en noteert net boven de $1,09

De olieprijs lijkt zich weer in zijn dalende trend te schikken en noteert $76 (WTI)

Bitcoin houdt het hoofd net boven $37.000, goud snuffelde deze week even aan $2.000, maar is weer weggezakt

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Windmolenfunderingsbouwer Sif Holding krijgt de bloemen als grootste stijger. Het aandeel zit al een paar dagen in de lift na de aankondiging van ambitieuze wind-op-zee-plannen door de Noordzeelanden

In de AEX dobberen Besi en ASML een heel eind uitelkaar. Besi (+2%) bovenaan, ASML in de onderste regionen

ABN Amro (-0,5) en ING (-0,8%) liggen slecht. De rentes lopen in Europa wel iets op.

Shell (+1,3%) is opvallend sterk bij een dalende olieprijs

Aperam (+2,5%) ging gisteren op de kooplijst bij Exane BNP en houdt het momentum vast

Collega-staalboer ArcelorMittal (+0,2%) blijft daar iets bij achter en kreeg een koersdoelverlaging van ING

Just Eat Takeaway (+2,2%) wordt weer gevolgd door UBS, met een koopadvies

Het ijzersterke Avantium van de laatste dagen heeft waarschijnlijk wat last van winstnemingen

De agenda

Op Black Friday heeft Amerika een halve handelsdag en zitten wij met een vrijwel lege agenda. Gelukkig hebben we het Ifo Geschäftsklima nog.

00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Duitsland IFO businessklimaat nov

19:00 Wall Street sluit eerder (Black Friday)

En dan nog even dit

Dat klinkt toch wel angstaanjagend: OpenAI heeft kunstmatige intelligentie uitgevonden "that could threaten humanity"

Sam Altman's ouster at OpenAI was precipitated by letter to board about AI breakthrough -sources #MarketScreener https://t.co/gqSM7iqw55 — MarketScreener (@Marketscreener1) November 23, 2023

In Europa gaat het met één, in Turkije met 20 kwartjes tegelijk

BREAKING: Turkey raises key rate by 500 basis points to 40%, delivering a bigger hike than expected by markets https://t.co/4NcgvAax4z pic.twitter.com/kwoctlGyLE — Bloomberg (@business) November 23, 2023

Tipje van Goldman

European stock investors should tilt their portfolio to favor growth stocks, according to Goldman Sachs, pointing to stocks like Ferrari, Hermes and Novo Nordisk https://t.co/kIEiDBMODB — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2023

