Turbobelegger video | Jim Tehupuring over de marktrally, Bayer, Nvidia en grondstoffen

De AEX is stilletjes van 715 naar de 760 punten geslopen. En daar ook december historisch gezien tot de beste beursmaanden behoort, zit het met sentiment momenteel wel goed. Voor De Turbobelegger is Jim Tehupuring momenteel als coach en marktduider actief en in onderstaande video licht hij zijn visie op de markt toe.

Hoewel het cijferseizoen haast op z'n einde loopt, bespreekt Tehupuring het laatste nieuws over Bayer (lees hier onze analyse) en Nvidia (lees hier onze analyse).

00:00 | Sterk herstel voor de AEX

00:50 | Eindejaarsrally begonnen?

01:45 | Voortgang in het Turbobeleggersspel

02:40 | Hefbomen, niet hoog maar laag

04:45 | Tegenslag bij Bayer

05:25 | Nvidia presteert, maar profiteert niet

06:30 | De webinars

Webinar grondstoffen, van goud tot olie

Uiteraard is er ook aandacht voor de turbo's, de Turbobelegger-app en alweer het laatste webinar dat komende maandag plaatsvindt over beleggen in grondstoffen.