Verkiezingsoverwinning PVV wordt schouderophalend ontvangen

Wall Street boekte gisteravond nog een aardige winst, maar dat lijkt beleggers elders niet te kunnen inspireren. De Aziatische beurzen lieten een verdeeld beeld zien en ook in Europa lijken de meeste beurzen een tamelijk vlakke start tegemoet te gaan.

Uiteraard was er in het buitenland aandacht voor de verkiezingsoverwinning van de PVV, maar impact op de financiële markten zal achterwege blijven. Wall Street houdt zijn deuren gesloten vandaag in verband met Thanksgiving en kent morgen slechts een halve handelsdag.

De agenda kent wel enkele interessante items. Zo rapporteert HAL vandaag zijn cijfers, komt de inkoopmanagersindex uit de eurozone vandaag naar buiten, evenals de ECB-notulen voor de liefhebbers.

De AEX lijkt af te steven op een nagenoeg vlakke opening.

De stand van zaken:

Europese futures openen naar verwachting vlak

Azië liet een verdeeld beeld zien vannacht

VIX blijft met een stand van rond 13 in diepe winterslaap

Amerikaanse dollar verzwakt iets versus de euro

Tienjaarsrentes doen weinig

Olieprijs opnieuw, zij het licht, lager

Goud blijft ronddansen bij de $2.000

Bitcoin kost $37,3k

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:06 Gemengd beeld in Azië

07:07 Europese beurzen openen vlak

07:29 Exor gaat aandelen intrekken

07:59 Neutrale start AEX voorzien op Thanksgiving



De AFM meldt deze shorts:



De agenda

00:00 HAL - Cijfers derde kwartaal

08:45 Ondernemersvertrouwen - November (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Dld)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VK)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

15:30 Wall Street gesloten op Thanksgiving





En dan nog even dit

Voldoende huizen bouwen ook in de VS een dingetje:

The US population has increased 87% since 1960 but fewer homes are being built today than back then.



Video: https://t.co/WARw7lCbTY pic.twitter.com/J6ziNA0wkU — Charlie Bilello (@charliebilello) November 22, 2023

Thaise economie kan wel een boost gebruiken:

Thai economy in 'crisis' and needs major stimulus - PM https://t.co/UpMoqhURYw pic.twitter.com/8DI41MzwXd — Reuters (@Reuters) November 23, 2023

Smartphone verkopen weer in de lift:

Global smartphone sales rebound in October after declining for more than 2 years: Counterpoint https://t.co/5WkBpeF1jf — CNBC (@CNBC) November 23, 2023

Buitenland is verkiezingsoverwinning PVV niet ontgaan:

Dutch far-right leader Geert Wilders pulls off a shock upset in yesterday's election. Read the Brussels Edition https://t.co/tbBhQ0iWiB — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2023

Eindelijk een prijskaartje aan geluk:

The price tag for happiness? Millennials say it’s $525,000. https://t.co/e365VTxLgP — MarketWatch (@MarketWatch) November 22, 2023

EV-batterijproducent schrapt banen: