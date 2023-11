Vlakke AEX op verkiezingsdag, de markt kauwt op Fed-notulen en China-nieuws van Nvidia

Het wordt eentonig, maar de AEX-indicatie is weer eens vlak. De index voelt zich deze week bijzonder op zijn gemak in de zone vlak onder de 760 punten.

Hier in Nederland gaat het louter over verkiezingen, en die zijn heel belangrijk, maar de financiële markten zullen er bij nagenoeg elke uitkomst de schouders over ophalen. Zo is het dan ook wel weer. Hoe staan die markten er nu bij?

De Europese futures draaien langzaam in de plus, maar het blijft bij tienden van procenten

Azië ligt er gemengd bij. China 0,3-0,6% lager, Hongkong (-0,1%) iets beter dankzij sterke cijfers van Baidu en Japan licht in de plus

Wall Street sloot in de min: S&P500 en Dow Jones op -0,2%, Nasdaq op -0,6%

De dollar sterkte wat aan na de Fed-notulen van gisteren. EURUSD nu op $1,0902

De olieprijs (WTI) heeft zich na wat stevige bewegingen weer in de zone $77-0$78 genesteld

Goldbugs kunnen de $2000-slingers weer uit de kast halen; bitcoin blijft even relatief rustig liggen boven de $36.000.

In Amerika gaan vandaag langzaam de luiken dicht en de kalkoenen in de marinade voor een lang Thanksgiving- en Black Friday-weekend. Hoewel er nog wel een dagje gekauwd kan worden op de Fed-notulen en de Nvidia-cijfers van gisteren.

Die Fed-notulen vielen vooral op door wat er niet in stond, namelijk de mogelijkheid van toekomstige renteverlagingen. Het beeld dat opdoemt is van een nog altijd waakzame centrale bank die nog niet het banier met Mission Accomplished wil uitrollen. En dat is een streep door de rekening van beleggers die in gedachten de renteverlagingen in 2024 al in hun agenda hadden ingevuld.

Fed gave no indication of possible rate cuts at last meeting, minutes show https://t.co/xy5IMDe0xN — CNBC (@CNBC) November 21, 2023

Nvidia deed wat het moest doen: met sterke cijfers komen die de consensus ruim versloegen. Zowel de Q3-resultaten als de Q4-prognoses waren beter dan verwacht. Een venijnige nabrander kwam er nog wel, met de opmerking dat de exportrestricties richting China in het laatste kwartaal een flinke hap uit de Chinese omzet kunnen gaan nemen.

In Azië raakte dat nieuws onder andere chipgerelateerde aandelen als Samsung, SK Hynix en TSMC. Zelf denkt Nvidia de tegenvaller ruim te kunnen compenseren met omzetgroei elders.

Chip designer Nvidia said it expects a steep drop in fourth-quarter sales in China – a key revenue generator – in the wake of new US rules, but forecast overall revenue above Wall Street targets as supply-chain issues ease

Read more: https://t.co/aeGj30w5eX pic.twitter.com/H6gFU9PPvI — Reuters Business (@ReutersBiz) November 22, 2023

Lokaal is opzienbarend beursnieuws met een lampje te zoeken. Het door interne kwesties geplaagde handelshuis Acomo kwam gisteren nabeurs met cijfers en meldde verliezen te hebben geleden wegens hedges in cacao-futures. Collega-smallcap Accsys liet gisteravond weten voor €19 miljoen nieuwe aandelen te hebben geplaatst. Samen met een nieuw geplaatste converteerbare lening betekent dat €24,2 miljoen aan nieuw kapitaal.

Agenda

En verkiezingen in Nederland uiteraard, maar qua impact op de markt hebben de Amerikaanse macro's van half drie toch een streepje voor.

06:30 NL consumentenvertrouwen nov

07:00 NL prijzen bestaande koopwoningen okt

13:00 Deere Q4-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen okt

14:30 VS wekelijkse jobless claims

Shortposities

En dan nog even dit

Een volgende cryptokoning valt

'Topman cryptobeurs Binance wil schuld bekennen en aftreden'https://t.co/GzEkjFW4gb pic.twitter.com/wcHydgIQWW — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 21, 2023

De Amerikaanse woningmarkt zwakt af

With the 30-year mortgage rate still close to 8% and US home prices making new highs, the appetite to buy a home is collapsing further. Existing home sales are down to their lowest since 2010. pic.twitter.com/KLH5iDYbKz — jeroen blokland (@jsblokland) November 21, 2023

Hedgefunds spelen kluitjesvoetbal - in de meest voorspelbare trade die je kunt bedenken

Hedge fund crowding is the highest it's ever been in the 22 years that Goldman Sachs has tracked positioning.



And most are herding into the "Magnificent Seven" – with gross exposure doubling this year to over $200bn. https://t.co/wcuGXpWEYS pic.twitter.com/FnibvpLTef — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) November 21, 2023

Pijnlijke constatering?

You would laugh quite hard a decade ago if someone told you the European Commission by 2023 would rate Greek and Spanish public finances above those of Germany or the Netherlands. (Per @business) pic.twitter.com/dEJ2TPww53 — Stanley Pignal (@spignal) November 21, 2023

