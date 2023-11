De IEX slotcall van 21 november 2023

Weinig heftige bewegingen op de beurzen vandaag. Alles in Europa blijft dicht bij huis. Prosus en de chippers duwen de AEX net in het rood. Het verlies van de midcapindex is, zoals we gewend zijn, wat groter.

Morgen gaat Nederland naar de stembus. Drie partijen (VVD, PVV en GroenLinks-PvdA) verkeren inmiddels in een nek-aan-nek-race. De uitslag zal de beurs waarschijnlijk niet al te veel beroeren. Financiële markten raken zelden van de rails door politiek gekrakeel, of het moet een radicale verrassing zijn, zoals het Britse Brexit-referendum en de verkiezingswinst van Trump. Maar ook dan gaan de beurzen weer snel over tot de orde van de dag. Bovendien, is de uitslag eenmaal bekend, dan is er niet meteen een nieuwe regering. De formatie van de huidige regering Rutte IV besloeg 299 dagen, een record.

In de VS is er weinig aandacht voor de Nederlandse verkiezingen. Daar is vandaag het grote wachten op de cijfers van Nvidia. Zijn deze opnieuw mind blowing? Dat moet wel met de koersstijging (+230%) van het aandeel dit jaar. Ook het recente ontslag van OpenAI CEO Sam Altman is groot nieuws aan de andere kant van de oceaan. De redenen die de RvC gaf om Altman te ontslaan waren vraag. Zo zou hij niet altijd duidelijk geweest zijn in zijn communicatie met de RvC. Ook zouden er zorgen zijn geweest over de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt.

Lang verhaal kort, Altman is inmiddels in dienst van Microsoft en de overgrote meerderheid van de OpenAI-werknemers volgt mogelijk spoedig. Wat betekent dit voor Microsoft? Analist Ivo Breuking van de IEX Beleggersdesk is positief. Is dat genoeg voor een nieuwe koersdoelverhoging?

Meer bedrijven werden vandaag onder het vergrootglas van de IEX Beleggersdesk gelegd. Hildo Laman, hoofd van de Beleggersdesk, dook in de cijfers van Applied Materials. Daar viel veel over te zeggen, terwijl er ook nog eens een justitieel onderzoek naar het bedrijf loopt. Dat leidt tot welk advies? Lees de analyse.

Avantium (+8,40%) maakte vanochtend bekend dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Albert Heijn voor het leveren van plastic flesjes. De koers kreeg een flinke duw omhoog. Een paar dagen eerder werd het fonds (opnieuw) onder de aandacht gebracht door een - long zittende - vermogensbeheerder bij Business Class, het programma van Harry Mens. Voor analist Martin Crum genoeg reden om de harde cijfers door te nemen. Het aandeel heeft nog een hele weg te gaan om de koers van de beursgang weer te evenaren.

Dan heeft groothandel B&S (-5,94%) vandaag nieuwe financiële doelstellingen afgegeven voor de periode 2024-2026. De targets liggen lager dan die in het vorige driejarenplan, maar die werden ook niet gehaald. "De nieuwe doelen zijn minder ambitieus en lijken beter haalbaar. De marktomstandigheden zijn dan ook lastig, met stijgende kosten en teruglopende vraag", schrijft analist analist Peter Schutte. Sinds de top in 2018 staat het aandeel bijna 80% in de min. Is er weer ruimte voor herstel? Hier is de analyse.

Top 3 Dalers en stijgers Damrak

Andere bewegingen in Amsterdam

Just Eat Takeaway (-3,25%), De Europese Commissie verdenkt de Duitse concurrent Delivery Hero en andere niet genoemde bedrijven die maaltijden en boodschappen van verboden praktijken, zoals het maken van afspraken om de markt onderling te verdelen. Just Eat Takeaway laat weten geen last te hebben gehad van invallen. Het aandeel Delivery Hero daalt vandaag inderdaad iets harder (-5,72%).

(-3,25%), De Europese Commissie verdenkt de Duitse concurrent Delivery Hero en andere niet genoemde bedrijven die maaltijden en boodschappen van verboden praktijken, zoals het maken van afspraken om de markt onderling te verdelen. Just Eat Takeaway laat weten geen last te hebben gehad van invallen. Het aandeel Delivery Hero daalt vandaag inderdaad iets harder (-5,72%). Prosus (-1,78%), meldt vandaag een verdubbeling van de winst, maar dat is blijkbaar niet genoeg. Beleggers hadden graag meer informatie gehad over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vrije kasstroom. Dat valt lastiger te manipuleren.

(-1,78%), meldt vandaag een verdubbeling van de winst, maar dat is blijkbaar niet genoeg. Beleggers hadden graag meer informatie gehad over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vrije kasstroom. Dat valt lastiger te manipuleren. Shell (-0,62%). De olieprijs staat in het rood, dus ook Shell.

(-0,62%). De olieprijs staat in het rood, dus ook Shell. ASML (-0,64%), ook de andere chippers ASMI (-1,28%) en Besi (-1,67%) gaan vandaag omlaag. Het was een mooie rit.

(-0,64%), ook de andere chippers (-1,28%) en (-1,67%) gaan vandaag omlaag. Het was een mooie rit. ABN AMRO (-1,29%) daalt, terwijl ING (+0,14% stijgt. Bijzonder. Meestal gaan de twee samen omhoog en samen omlaag.

(-1,29%) daalt, terwijl ING (+0,14% stijgt. Bijzonder. Meestal gaan de twee samen omhoog en samen omlaag. AMG (-4,69%). De slechte cijfers over Q3 ijlen nog wat na?

(-4,69%). De slechte cijfers over Q3 ijlen nog wat na? BAM (+1,36%). De populariteit van BAM houdt nog altijd aan. Bijna 40% winst in minder dan een maand tijd. Is het de beloofde bouwwoede van alle politieke partijen, die de komende jaren de Nederlandse wooncrisis zal oplossen? Waarschijnlijk niet, want dan zou ook Heijmans (+0,17%) vandaag een mooie rit hebben gemaakt, en dat is niet het geval.

De brede markt

Terwijl de AEX en andere Europese beurzen dicht bij huis blijven, staat de Nasdaq op een verlies van 0,75%. De dollar stijgt weer wat (+0,16%) tegenover de euro. Goud (+1,17%) slecht maar weer eens de 2000 dollargrens. Bitcoin staat tegen zessen op een verlies van 240 dollar. Dat lijkt heftiger dan het is. Het komt overeen met een koersverlies van 0,60%.

Rentes

Geen schokkende bewegingen in de rentemarkt.

Nederlandse tienjaars: 2,88% (-0,17%)

Duitse tienjaars: 2,55% (-0,14%)

Britse tienjaars: 4,14% (+0,21%)

Italiaanse tienjaars: 4,31% (-o,21%)

Amerikaanse tienjaars: 4,40% (-,010%)

Japanse tienjaars: 0,70% (+0,14%)

Peilmoment: 17.36 uur

De laatste aandelenadviezen

Koopadviezen voor onder meer Arcadis, Prosus, Ahold, Akzo Nobel. Dan Bayer. Dat ontvangt vandaag niet 1, 2, 3 maar 4 koopadviezen. Alsof het bedrijf niet door een schijnbaar uitzichtloos juridisch moeras waadt.

De agenda

Morgen sluit Amerika de verkorte Thanksgiving-week af met slechts een handjevol macrocijfers, maar vanavond staan er met de Fed-notulen en Nvidia nog een paar echte blockbusters op het programma.

20:00 Fed-notulen

22:00 HP Q4-cijfers

22:00 Nvidia Q3-cijfers

06:30 NL consumentenvertrouwen nov

07:00 NL prijzen bestaande koopwoningen okt

13:00 Deere Q4-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen okt

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

Besi-watchers opgelet:

Dat nieuwe front heet namelijk 'packaging' van chips.

Koersdoelen voor eind 2024:

What could go wrong?

Dalende dollar. Logisch toch, bij dalende rente in de VS?

Toch niet helemaal.

Alles gaat de komende vier jaar omhoog

Sommige obligaties nog meer dan aandelen.

We zijn inmiddels vier jaar verder

Yes! de winsten stijgen

Komende Amerikaanse presidentsverkiezingen geven aandelen extra duwtje

Chinese aandelen (nog altijd) in de aanbieding

Volgende jaar ziet er nog beter uit

Ook Amerikaanse woningmarkt zit op slot