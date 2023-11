Europa versus Wall Street

Black Friday, je kunt er bijna niet omheen. Het is een van de belangrijkste retaildagen van het seizoen, met torenhoge omzetten. Vorig jaar werd er op Black Friday ruim 70% meer omgezet als op een gewone vrijdag. Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen.

Ook Wall Street houdt de ontwikkelingen goed in de gaten, want er kan een positieve impuls van uitgaan. Black Friday is in Europa nog niet zo lang in zwang. Daarom reageren aandelenbeurzen hier doorgaans wat kalmer. Hierdoor is het effect op de aandelenkoersen op Wall Street vaak wat heftiger.

Overigens publiceerde IEX afgelopen week een interessant artikel van Hildo Laman, hoofd van de Beleggersdesk, over het verschil tussen Europese en Amerikaanse aandelen: https://www.iex.nl/Premium/Adviezen/785332/Indexstrijd-VS-versus-Europa.aspx

Collega Laman vergeleek de S&P500 index en de Eurostoxx50 index. Zijn belangrijkste conclusie was dat Wall Street iets sterker en consistenter presteert als de Europese aandelenmarkt.

In deze blog bespreek ik enkele verschillen tussen de S&P500 index en de Eurostoxx50 index, ik vul deze aan met die van de AEX.

Om te beginnen enkele statistieken.

De prestaties over 2023 (YTD):

S&P500: +18,85%

Eurostoxx50: +14,72%

AEX: +10,65%

De prestaties gemeten vanaf de laatste bodem in oktober:

De S&P500 veerde 11,15% op vanaf het intraday low op 28 oktober rond 4.104,60

De Eurostoxx50 is 8,4% opgelopen vanaf het intraday low op 27 oktober rond 4.006,64

De AEX vormde een intraday low op 30 oktober rond 712,77 en is sindsdien bijna 7% opgelopen

De prestaties sinds de bodems van eind 2022:

S&P500 liep vanaf de intradaybodem op 14 oktober rond 3.492,23 zo´n 30,70% op

Eurostoxx50 is vanaf het low rond 3.294,57 (29 september 2022) ruim 32% opgelopen.

AEX is 24,6% opgelopen vanaf de bodem 611,74 op 13 oktober 2022

De prestaties vanaf de coronabodems in 2020:

Vanaf de intradaybodem op 2.191,86 is de S&P500 ruim 108% opgelopen.

Eurostoxx50 steeg 85,50% vanaf de intradaybodem op 14 maart 2022 rond 2.345,30

AEX bodemde op 19 maart 2022 vanaf 389,46 en staat daar nu 95,75% boven

Samenvattend zijn er nogal de verschillen in prestaties tussen Wall Street en Europa, vooral afhankelijk van de beleggingshorizon.

Valutarisico´s

Nu is er op deze verschillen in prestaties tussen Wall Street en Europa wel wat af te dingen. Ten eerste moeten we ook het valutarisico hierbij betrekken. Opvallend is dat de dollar in die periodes erg volatiel is geweest. YTD is de dollar 1,9% gedaald ten opzichte van de euro. Maar dit compenseert slechts een deel van het verschil in prestaties tussen Wall Street en Europa over die periode.

Sinds de top van begin oktober op 0,96 is de dollar 4,55% gedaald. Sinds de top van september rond 1,05 is de dollar 12,5% gevallen. Maar vanaf de bodem rond 0,81 begin 2021 is de dollar juist ruim 13% opgelopen. Afhankelijk van de beleggingshorizon heeft het valutaverschil dus wel degelijk effect.

Bovendien is er een verschil tussen deze indices met betrekking tot het aantal bedrijven dat erin zit. Europa kent nu eenmaal niet zoveel grote beursgenoteerde bedrijven met een marktwaarde van tientallen of honderden miljarden. De Eurostoxx50 index telt slechts 50 grote beursbedrijven, de S&P500 maar liefst 500. Volgens Laman is dat geen probleem, maar het beïnvloed de keuze in Europa wel. Vanzelfsprekend is de spreiding in de S&P daarom vele malen groter.

Deze keer bekijk ik de langetermijn technische profielen van de S&P500, de Eurostoxx50 en de AEX. Zowel op de Europese als Amerikaanse aandelenbeurzen blijft het proces van herstel intact, nadat een maand geleden de bodem is gelegd. Omdat het valutaverschil effect heeft op uw beleggingsprestaties beoordeel ik ook het verloop van de dollar ten opzichte van de euro.

Nederlandse beurs richt zich weer op

De AEX-index breekt de serie van lagere koerspieken opwaarts af. Hiermee klaart de lucht wat op. Op korte termijn richt de Nederlandse beurs zich op de weerstand 795,20 (top van 28 juli). Voor een verdere verbetering moet de Nederlandse beurs die barrière zien te breken. Van belang is dat de steun 710,89 (bodem van 24 maart) weet stand te houden.

Het zwak dalende verloop van de B.O.B.-lijn (blauwe glooiende lijn) geeft aan dat de Nederlandse beurs wereldwijd niet tot de koplopers behoort.

Euro Stoxx 50 blijft vlak liggen

De Euro Stoxx 50 index is het grootste deel van dit jaar blijven liggen.

Het horizontale koersverloop van de Euro Stoxx 50 index vindt al sinds begin 2023 plaats. De bewegingen tussen 4.006,64 (bodem van 27 oktober) en weerstand 4.415,23 (gevormd op 19 november 2021) zijn voor de behoudende belegger minder interessant.

Na een uitbraak boven weerstand 4.415,23 wordt 5.522,42 het volgende opwaartse koersdoel.

Het zwakke verloop van de B.O.B.-lijn (blauwe glooiende lijn) geeft aan dat de Euro Stoxx 50 index wat achterblijft ten opzichte van andere beurzen.

S&P500 verbetert technisch

De S&P laat het patroontje met lagere toppen achter zich. De index lijkt weer te bodemen en is thans op weg naar weerstand 4.818,40 (top van 7 januari 2022). Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk.

Er ligt steun op 4.104,98 (bodem van 24 mei).

De stijgende B.O.B.-lijn (blauwe glooiende lijn) geeft aan dat de de S&P500 wereldwijd in de voorhoede meeloopt. Dit is al zo sinds de coronacrisis.

Dollar versus euro oogt technisch erg volatiel

De USD/EUR zakt weer terug onder de koerstoppen van eerder dit jaar waarmee het technische plaatje verzwakt. De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder de voormalige weerstand geneutraliseerd. We verwachten een consolidatie boven steun 0,89 (bodem van 21 juli). Weerstand ligt rond 0,96 (gevormd op 6 oktober).

Bij het valutapaar USD/EUR ligt de 200-dagenlijn vlak. Dit signaleert een vrij neutrale technische conditie.