Geheel vernieuwd: de VVD

Vorige week liet ik al zien wat Timmermans en Omtzigt voor bedrijfsleven en beleggers in petto hebben. Vandaag liggen VVD en lijsttrekker Dilan Yesilgöz onder het vergrootglas.

De VVD komt met een traditioneel rechts programma. In het 82 pagina’s tellende programma wordt herhaaldelijk gewezen op het belang van een sterke economie en een florerend bedrijfsleven. Maar over de plannen voor het belasten van vermogen is de VVD opvallend summier. Op dat vlak is GL-PvdA – dat 49 procent van het rendement wil belasten plus jaarlijks tot 5 procent van het vermogen– veel concreter.

De VVD wil stoppen met het belasten van ‘fictieve’ rendementen in Box 3 en voortaan de daadwerkelijke inkomsten belasten. Daarbij wil de VVD kleine spaarders en ondernemers ontzien. “Want sparen voor later, investeren in de toekomst en het starten van een bedrijf moeten ook de moeite waard blijven.”. Verder dan deze generieke statements komt de VVD niet.

Aan ondernemers en bedrijfsleven biedt lijsttrekker Yesilgöz wel veel verbale steun.

Ondernemers zijn onmisbaar voor een sterke economie, waardoor we kunnen investeren in goede voorzieningen, veiligheid en onderwijs.

Voor de toekomst van Nederland zijn mkb’ers keihard nodig. En onmisbaar bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Mkb’ers moeten daarom ruim baan krijgen om te ondernemen.

De regeldruk voor mkb’ers moet worden teruggedrongen, zodat ondernemers minder tijd hoeven te steken in de administratie en meer tijd hebben voor hun bedrijf.

De overheid moet zelf zuiniger aan doen. De reflex in de politiek moet stoppen dat extra uitgaven betaald moeten worden door extra belastingen te heffen.

Eerherstel voor het bedrijfsleven, steun aan MKB-ers, minder regels en een kleinere overheid. Het zal veel ondernemers als muziek in de oren klinken. Maar dan komt automatisch de vraag op waarom de VVD, die de afgelopen 13 jaar de premier leverde, dat al die tijd niet heeft waargemaakt. In de afgelopen dertien jaar werd de regeldruk enorm verhoogd en werd de overheid alleen maar groter, terwijl het partijprogramma niet veel anders was.

Yesilgöz profileert zich als nieuw. De nieuwe VVD met een vertrouwd rechts geluid. Ze steekt weinig energie in het verdedigen van Mark Rutte, die naar haar mening te laat gestopt is. Gezien de peilingen zijn er toch nog best veel kiezers die het geloven danwel geen beter alternatief hebben.

Het verschil met de andere rechtse partijen is dat duurzaamheid en klimaat ook een plekje krijgen in het programma. Maar wat Yesilgöz van het vervuilende Tata Steel vindt, wordt niet specifiek benoemd. Yesilgöz is wel van mening dat het bedrijfsleven moet verduurzamen. “Aan ziekmakende bedrijven moet een grens gesteld worden: schoon produceren, of de deuren sluiten”.

Dat is stoere taal. Maar de ambitie om bij de schoonste economieën van Europa te behoren, moet niet worden overdreven. Die ambitie moet worden gerealiseerd: “niet door bedrijven weg te pesten, maar door ze te helpen.“ Dat geeft Tata toch wat lucht.

Het rechtse geluid van de VVD. Is het oude wijn in nieuwe zakken of is de VVD de enige partij die het bedrijfsleven op waarde schat? Het oordeel is aan de kiezer.