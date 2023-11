AEX-bodem wordt afgemetseld

De bodem onder de Nederlandse beurs wordt steeds sterker. Deze is nog niet van beton, maar het cement droogt inmiddels wel goed op. Dit leiden we af uit het recente herstel van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio). Deze indicator, die het aantal stijgende en dalende aandelen met elkaar vergelijkt, krult steeds duidelijker opwaarts.

Het draagvlak, dus de bodem onder de beurs, wordt steeds sterker.

Renteangst verdampt

Beleggers maken zich minder zorgen over de rente, nu deze begint te zakken. De Nederlandse kapitaalmarktrente staat nu met 2,88% fors onder het hoogtepunt rond 3,33% (top van 4 oktober). De hoge rente concurreerde recent nog met de waarderingen van aandelen.

Bovendien lijken centrale banken een pauze in te lassen in hun verkrappend beleid.

Aantal dalende fondsen neemt af

Het aantal aandelen op de Nederlandse beurs dat dagelijks in het groen eindigt, neemt toe ten opzichte van het aantal aandelen in het rood. Dat zien we terug in het herstel van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio).

De A/D-ratio is een zogenaamde breadth indicator. Die vergelijkt dagelijks het aantal stijgende met het aantal dalende aandelen en beoordeelt daarmee het draagvlak van de Nederlandse beurs.

Aangezien er, cumulatief gezien, dagelijks steeds meer aandelen in het groen eindigen, neemt het aantal steunpilaren onder de markt toe. Hierop is het bouwwerk van de beurs gefundeerd. Zoals gezegd wordt de bodem onder de Nederlandse beurs steeds sterker. De bodem is nog niet van beton, maar het cement droogt inmiddels wel goed op.

Vandaag bekijk ik de AEX-index en de Advance/Decline-ratio.

AEX-index laat de horde rond 744,93 achter zich

Bij de Nederlandse beurs droogt de verkoopdruk op nu de AEX-index verder weet op te klimmen. Op de grafiek begint zich een stijgende trend te ontwikkelen nu er weer hogere bodems zichtbaar zijn.

Eerder al werd de dalende trend verlaten wat een eerste verbetering voor de Nederlandse beurs signaleerde. De doorbraak boven de laatste koerspieken heeft opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand 795,20 (gevormd op 28 juli). Er ligt een eerste hogere bodem op 729,94 (van 8 november), daaronder verzwakt de Nederlandse beurs.

De stijgende 26-dagenlijn (rode glooiende lijn) bevestigt het keerpunt in de markt. De draai is gemaakt.

Bodem onder Nederlandse beurs wordt aangemetseld

Het herstel van de Nederlandse beurs wordt begeleid door een opwaartse draai van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio). Dit geeft een sterker draagvlak aan.

De opleving van de Advance/Decline-ratio (A/D-ratio) verloopt overigens wel traag. Desalniettemin is de draai van deze indicator goed zichtbaar.

De bodem onder de beurs wordt dus steeds sterker aangemetseld.

Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Omdat wij een cumulatieve berekening maken van de verhouding stijgers/dalers, gedraagt de A/D-ratio zich als een index, met zowel stijgende als dalende trends. 'Cumulatief' houdt daarbij in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van de berekening.

De waarden in de prijs-as zijn niet van belang: het gaat vooral om de richting van deze indicator. Cumulatieve berekeningen worden vaak uitgedrukt door middel van grafieken of tabellen.

De A/D-ratio is lastig te doorgronden. Op presentaties en seminars gebruik ik, om deze indicator inzichtelijk te maken, vaak onderstaand gesimplificeerd voorbeeld:

Stel, de Nederlandse economie wordt gevormd door 100 bedrijven.

In een bepaalde periode groeit die economie met 5%

Slechts 10 bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk

Dan dragen de overige 90 bedrijven dus niet bij aan die groei

De conclusie zou dan zijn dat het fundament onder de economische groei niet echt sterk is, want een minderheid van de bedrijven stimuleert de algehele prestaties van de economie

Stel dat die 100 bedrijven de Nederlandse beurs zouden vormen:

De beursindex stijgt in een bepaalde periode met 5%

Maar slechts 10 van die 100 aandelen boeken in die periode koerswinst

De overige 90 dragen dus niet bij aan de opmars van de beursindex

De A/D-ratio van de beurs stijgt dan niet met de beurs mee (en daalt waarschijnlijk nog)

De conclusie is dan dat het draagvlak onder de beurs niet sterk is

Slechts een minderheid van de aandelen draagt bij aan de algehele prestaties van de beursindex

In bovenstaand gesimplificeerd voorbeeld zou de A/D-ratio een dalende tendens vertonen, want slechts 10 van de 100 gevolgde aandelen eindigen in de plus. In dezelfde periode zou de beursindex licht oplopen.