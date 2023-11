AEX opent vlakjes en kijkt vandaag vooral naar het buitenland

Het is groen, maar het zeker niet uitbundig. Het Damrak gaat, als het stand houdt, een heel voorzichtig positieve opening tegemoet.

De AEX stevent af op een start net onder de 760 punten. Daar sloten we gisteren ook, dus laten we het maar op 'vlak' houden. Dankzij terugtrekkende rentes is de stemming wereldwijd niet slecht, maar de naam 'rally' mag het met dit soort uitslagen nog niet echt hebben. Hoe staan de markten erbij?

De Europese futures staan er net als de AEX wat bleekjes bij; sommige een fractie hoger, sommige een fractie lager

Azië had een goede handelsdag, met bescheiden plusjes in China en Hongkong. Hoop op steun voor de geplaagde vastgoedmarkt zette vooral die sector hoger.

Wall Street sloot overtuigend in het groen

Onder invloed van de dalende rente zakt de dollar snel weg: EUR/USD koerst af op $1,10

De olieprijs is na de dip vorige week weer hersteld, na aankondiging van nieuwe Saoedische beperkingen.

Bitcoin heeft de stijgende lijn weer gevonden, nadat tech-goeroe Cathie Wood gisteren aankondigde een Bitcoin-ETF te gaan brengen. Goud hikt nog altijd tegen het $2.000-plafond aan.

Er is het nodige aan lokaal nieuws. Prosus kwam gisteren nabeurs met cijfers en rapporteert een 'versnelling' van de winst in de belangenportefeuille exclusief Tencent. B&S Group, in november bezig met een voorzichtige poging tot herstel, presenteert een update van de strategie.

Avantium sluit een interessante deal met Albert Heijn en Pharming heeft in een klinische trial een eerste patiënt behandeld met leniolisib. Cijfers zijn er vandaag niet op het Damrak, de actie moet vooral uit het buitenland komen.

Veel van de belangrijke actie vindt plaats na het Amsterdamse slot, als de Fed-notulen worden gepubliceerd en Nvidia met cijfers komt. De markt lijkt er fiducie in te hebben, want het aandeel zette gisteravond maar weer eens een all-time high neer.

#Nvidia stock hits All-Time High ahead of earnings: The stock has gained 24% in Nov, on pace for its best month since a blowout earnings report in May. Nvidia has gained 245% in 2023, pushing its market value above $1.2tn. (BBG) pic.twitter.com/YTiaQje522 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 20, 2023



Nog een tech-aandeel op recordhoogte: Microsoft steeg gisteren verder toen de soap rond ChatGPT-brein Sam Altman een nieuw hoofdstuk kreeg. Nadat de topman van OpenAI plots zijn ontslag kreeg, dreigde niet alleen een groot deel van het personeel hem te volgen, maar ging ook OpenAI-investeerder Microsoft zich ermee bemoeien.

Verrassende wending gisteren: Microsoft bood Altman een baan aan als hoofd van het AI-team. Overigens is een terugkeer van Altman naar OpenAI nog steeds niet van de baan: Microsoft-CEO Satya Nadella staat nog steeds open voor een retour van de oprichter naar het oude nest, al lijkt daarvoor eerst de board van OpenAI te moeten wijken.

Ousted OpenAI boss Sam Altman has a new job. Microsoft chief Satya Nadella says he'll be leading a new advanced AI research team at the Silicon Valley titan https://t.co/OHv8p5j2On pic.twitter.com/WKlm3Ee6wF — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2023

In de autosector komt Stellantis vandaag met interessant nieuws: het sluit een deal met de chinese batterijgigant CATL voor de levering van batterijen en toebehoren voor de productie van elektrische auto's.

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

07:59 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:47 Avantium gaat samenwerken met Albert Heijn

07:41 B&S presenteert groeistrategie

07:16 Pharming meldt behandeling eerste patiënt in leniolisib-studie

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:00 Overwegend groene koersen in Azië

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

20 nov Zoom verhoogt outlook

20 nov S&P laat correctie achter zich op goedgeluimd Wall Street

20 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

20 nov Olieprijzen stijgen verder

20 nov Wall Street koerst hoger

20 nov Europese beurzen blijven dicht bij huis

Agenda

Een kleine, maar interessante agenda vandaag. Met, zoals gezegd, het zwaartepunt na acht uur vanavond.

09:30 GeoJunxion BAvA

13:00 Baidu Q3-cijfers

13:00 Best Buy Q3-cijfers

13:00 Lowe's Q3-cijfers

14:30 Chicago Fed-index okt

16:00 VS verkopen bestaande woningen okt

20:00 Fed-notulen

22:00 HP Q4-cijfers

22:00 Nvidia Q3-cijfers

Shortposities

De grootste shortposities volgens het AFM-register. Bron:Shortsell.nl.

En dan nog even dit

Zachte landing? De markt prijst inmiddels een "meer dan perfecte" landing in.

"I don't buy the rate cuts that the market is pricing in," says Sonal Desai of Franklin Templeton. "Markets are priced... for beyond the perfect landing" https://t.co/5MPtvPcpO1 pic.twitter.com/59JWSHCre0 — BSurveillance (@bsurveillance) November 17, 2023



De toekomst voor Adyen & co: fusies en overnames

The once-hot payments sector has slumped in value recently, amid rising competition and a possible regulatory clampdown. Key players, like Adyen and Worldline, have their own specific problems. But Karen Kwok argues that the solution may be similar: more mergers and acquisitions pic.twitter.com/7uQWTfM99k — Reuters Business (@ReutersBiz) November 20, 2023



Energietransitie in actie

Portugal Just Ran On Entirely Renewable Energy For A Record-Breaking 6 Consecutive Days https://t.co/pXqBbj9QIm — IFLScience (@IFLScience) November 20, 2023



NIet te snel juichen, duurzaamheidssceptici

Is the ESG Craze Really Fading?



"Those politics around ESG investing have become a battle over “Wokeness,” but anyone who studies the space can see that is not at all what ESG investing is about." https://t.co/Z4J0dD96w2



by @ritholtz pic.twitter.com/FYoyj6mHsJ — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) November 20, 2023



Bekend gevoel?