Meeste beurzen lassen een adempauze in

Een nogal opvallend bericht bij Bloomberg vanuit de ECB, meer in het bijzonder van Wunsch, de topman van de Belgische centrale bank. Als beleggers blijven 'gokken' op monetaire versoepeling, dan zou de ECB zich juist wel eens genoodzaakt zien om de rente alsnog te verhogen.

Volgens Wunsch leidt de veronderstelling van beleggers van een losser monetair beleid van de ECB ertoe dat dit de kans vergroot dat de centrale bank de touwtjes verder moet aantrekken om hiervoor te corrigeren.

Voor de volledigheid hieronder nog maar eens de jongste inflatieprojecties van de ECB. Een renteverhoging lijkt een typisch geval van mosterd na de maaltijd.

Damrak

De AEX bewoog vandaag in een nauwe bandbreedte tussen de ruwweg 757 en 760 punten. Veel animo tot handelen was er niet bij gebrek aan impulsen. Gelukkig viel er op individueel fondsniveau wel het nodige te beleven.

Ster van de dag was Avantium dat zondag opnieuw onder de aandacht werd gebracht van beleggers (zie verder lager). Ook detacheerder Brunel lag gevraagd evenals chipper Besi en Prosus.

Alfen leek te worden getroffen door wat winstnemingen na een fors koersherstel afgelopen week, terwijl OCI en CM.com evenals een stapje terug moesten doen. De AMX lag er - en bepaald niet voor het eerst dit jaar - matig bij, terwijl de AScX wel een leuke dagwinst kon boeken.

De AEX eindigde de handelsdag fractioneel hoger en steeg met 0,1% tot een stand van 759,47 punten.

Top drie stijgers/dalers

Bayer

De druiven zijn uiterst zuur voor beleggers in het veelgeplaagde Bayer. De Duitsers leden onverwachts een nederlaag in een zoveelste rechtszaak rond Roundup, maar daar bleef het niet bij. Een potentiële 'blockbuster' bij de farmadivisie blijkt toch niet te brengen wat ervan werd verwacht zo liet het concern zondagavond weten.

De markt is nog steeds genadeloos voor tegenvallers, een update bij IEX Premium:

Slechtnieuwsshow bij Bayer IEX Premium https://t.co/IX3I4lJk80 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 20, 2023

EVS Broadcast

Het bij onze zuiderburen genoteerde EVS Broadcast, producent van live-videoapparatuur, toonde zich optimistisch en rekent op omzet en resultaat aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte.

De IEX Beleggersdesk wierp eerder vandaag opnieuw een blik op het fonds:

Ook 2024 wordt goed door Olympische spelen IEX Premium https://t.co/pNIdXY2Jg1 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 20, 2023

Shopify

Shopify heeft een sterk kwartaal achter de rug met een verbeterde winstgevendheid. Deze werd mogelijk gemaakt door kostenbesparingen en prijsverhogingen. Ook verwerkt het bedrijf steeds meer betalingen. Interessant voor beleggers of niet:

Shopify verslaat verwachtingen en zet in op AI IEX Premium https://t.co/h0PTO8uDMd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 20, 2023

Wall Street

In de VS opende Wall Street licht in de plus, terwijl softwaregigant Microsoft (+ 1,8%) een all time high mocht noteren. Beleggers rekenen op een goede feestmaand, Amerikaanse consumenten zouden nog steeds bereidwillig zijn om flink te shoppen. De leading indicators in de VS blijven ondertussen recessiesignalen afgeven: deze daalde over oktober met 0,8% tot 103,9.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones op +0,3%, de S&P 500 won 0,5% terwijl de Nasdaq tussentijds zo'n driekwart procent kon bijschrijven.

Rentes

Weinig beweging bij de rentes vandaag, al was het beeld, exclusief Italië, tamelijk eenduidig met een of enkele basispunten erbij.

Tienjaarsrente Nederland 2,94% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,61% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,17% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,35% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VS 4,46% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,16% (plus 5 basispunten)

Brede markt

De brede markt liet een prijshoudend beeld zien, de meeste Europese beurzen bleven dichtbij huis. Wel ging in Zwitserland Julius Bär (- 13%) hard onderuit op een forse genomen voorziening en in Duitsland Bayer (- 17%) op dubbel slecht nieuws.

De VIX is inmiddels weer geheel op ruststand aanbeland, terwijl goud blijft worstelen met de psychologische grens van $2.000. Meer positieve actie was er te vinden bij de olieprijs, evenals bij bitcoin. Tot slot de Amerikaanse dollar: de euro lijkt opnieuw op weg naar de 1,10.

Het Damrak

ABN AMRO (+ 0,5%) is de stevige koersval naar aanleiding van de Q3-cijfers alweer bijna te boven.

(+ 0,5%) is de stevige koersval naar aanleiding van de Q3-cijfers alweer bijna te boven. Besi (+ 2,2%) is aan een bijkans onstuitbare opmars bezig sinds eind oktober en noteert vrijwel dagelijks nieuwe all time highs.

(+ 2,2%) is aan een bijkans onstuitbare opmars bezig sinds eind oktober en noteert vrijwel dagelijks nieuwe all time highs. DSM-Firmenich (+ 0,1%) sprokkelt vrijwel dagelijks wat koerswinst bijeen. Het fonds heeft nog een lange weg te gaan gezien het gemiddeld door zakenbanken gehanteerde koersdoel van €131.

(+ 0,1%) sprokkelt vrijwel dagelijks wat koerswinst bijeen. Het fonds heeft nog een lange weg te gaan gezien het gemiddeld door zakenbanken gehanteerde koersdoel van €131. Alfen (- 5,7%) is na de meevallende Q3-cijfers waarbij de angst voor nog een emissie werd weggenomen, sterk opgeveerd en lijkt nu door enige winstnemingen te worden getroffen.

(- 5,7%) is na de meevallende Q3-cijfers waarbij de angst voor nog een emissie werd weggenomen, sterk opgeveerd en lijkt nu door enige winstnemingen te worden getroffen. Corbion (- 1,0%) behoort dit jaar tot de sterkste dalers, maar er zitten ook wel wat zaken scheef, lees hier meer .

(- 1,0%) behoort dit jaar tot de sterkste dalers, maar er zitten ook wel wat zaken scheef, . JDE Peet's (- 1,1%) is al geruime tijd uit de gratie bij beleggers, een exacte reden valt daar niet zo snel voor te geven.

(- 1,1%) is al geruime tijd uit de gratie bij beleggers, een exacte reden valt daar niet zo snel voor te geven. Avantium (+ 12,6%) werd onder de aandacht gebracht door een - long zittende - vermogensbeheerder bij het programma van Harry Mens. Het concern houdt 13 december een Capital Markets Day.

(+ 12,6%) werd onder de aandacht gebracht door een - long zittende - vermogensbeheerder bij het programma van Harry Mens. Het concern houdt 13 december een Capital Markets Day. Brunel (+ 3,4%) is al enkele dagen in trek bij beleggers, allicht een correctie op een te negatieve reactie op de Q3-cijfers waar sprake was van enige tegenwind.

(+ 3,4%) is al enkele dagen in trek bij beleggers, allicht een correctie op een te negatieve reactie op de Q3-cijfers waar sprake was van enige tegenwind. Op de lokale markt is Onward Medical (-1,1%) naarstig op zoek naar vers kapitaal.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 21 november

09:30 GeoJunxion - Bava

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Best Buy - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lowe's - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:30 Chicago Fed index - Oktober (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Oktober (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Onrust bij Open AI houdt aan

OpenAI staff threaten to quit unless board resigns - letter https://t.co/rXtS6z3XIm pic.twitter.com/PfIuODIxeK — Reuters (@Reuters) November 20, 2023

Bayer zit in de hoek waar de klappen vallen

Good Morning from #Germany, where the fall of an iconic company is accelerating. #Bayer plunges on drug setback, $1.5bn roundup verdict by 15%. Now mkt cap is way below net debt. pic.twitter.com/U7XcgoQ6Da — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 20, 2023

Moody's is lief qua credit rating Italië

Italian bonds rally after Moody’s credit rating reprieve https://t.co/ubEBbqaHfj — Financial Times (@FT) November 20, 2023

Komt die Amerikaanse recessie dan eindelijk toch

Italian bonds rally after Moody’s credit rating reprieve https://t.co/ubEBbqaHfj — Financial Times (@FT) November 20, 2023

Flinke impact op koers YPF van Argentijnse verkiezingen