Kijktip: Short gaan doe je zo

De slimste trades van de afgelopen week, een uitgebreide uitleg over het innemen van shortposities en handelstips van Guy Boscart van US Markets. Dat zijn enkele van de onderwerpen in de derde aflevering van de serie Turbobelegger-webinars, waar u vanavond (aanvang 19:30) naar kunt kijken.

De Turbobelegger geeft u een vierweekse gratis cursus Turbo-beleggen en laat u direct - en zonder risico - praktijkervaring opdoen met de handel in deze instrumenten, die al bijna 20 jaar een begrip zijn onder actieve beleggers. Via de gratis app kunt u direct zelf uw virtuele Turbo-trades uitvoeren.

In aflevering drie wordt het assortiment Turbo's uitgebreid met een belangrijk instrument: Turbo's Short. Jean-Paul van Oudheusden (Markets Are Everywhere), Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer) en Rogier San Giorgi (BNP Paribas Markets) leggen u met veel voorbeelden uit hoe u met deze Turbo's kunt inspelen op mogelijke koersdalingen en correcties.

In de aflevering van vanavond:

Hoe werkt een Turbo Short precies?

Short-trades in de praktijk, aan de hand van Volkswagen, Tesla en de AEX-index

De beste trades en andere leerpunten van spelweek 2

Guy Boscart van US Markets komt in beeld om uit te leggen hoe hij dagelijks gebruiktmaakt van Turbo's en specifiek de Turbo Short inzet om invulling te geven aan zijn visie

Webinar 3 begint op maandag 20 november om 19.30 uur en duurt maximaal 1 uur. Zorg dus dat u erbij bent!

Meer uitleg? Kijk op de website van De Turbobelegger.