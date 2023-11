Slotcall: Geen 4 op een rij voor AEX, Aegon en Arcadis blinken uit

Na drie dagen zorgeloos stijgen, moet de AEX een stapje terug. De index sluit zojuist op 753,91, een daling van 1,2%.

Overduidelijke boosdoeners zijn er niet aan te wijzen; vanaf opening sukkelde het Damrak langzaam verder omlaag. Slechts zeven van de 25 fondsen hield het hoofd vandaag boven water.

Een absolute uitblinker was er wel, in de vorm van Aegon, dat vandaag veel beter dan verwachte resultaten en een verhoogde outlook bekend maakte. Analisten tonen zich happy en met +2,6% fietst het aandeel een eindje voor het zwoegende AEX-peloton uit.

In de Midkapsectie zien we hetzelfde gebeuren met ingenieursbureau Arcadis, dat zichzelf vanochtend lanceerde met imposante verhogingen van de omzet- en margedoelen. Wederom blije analisten, en ook Arcadis finisht vandaag ver voor de rest uit.

Slecht nieuws weer slecht nieuws?

Toch is het algehele sentiment vandaag slecht, zowel in Europa als in Amerika. Een 'adempauze' na een sterk begin van november, noemen ze het op CNBC. Dat zal ons leren om te vroeg woorden als 'eindejaarsrally' van stal te halen. Maar ja, er lagen - en liggen nog steeds - records voor het grijpen.

Met deze opgaande beweging in de aandelenmarkt is zitten we al weer dicht bij de top van 2021.

Hier verlies tov top voor STOXX index, S&P 500 en Nasdaq. pic.twitter.com/ANjt4NiGYB — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 16, 2023

We komen zo langzamerhand in de situatie dat slecht economisch nieuws niet automatisch meer goed nieuws is (want dan verhoogt de Fed de rente niet verder), maar ook gewoon weer slecht nieuws kan zijn (want recessie). In Amerika zagen we vandaag meer steunaanvragen dan verwacht en een sneller dan verwacht dalende industriële productie.

Maar renteverhogingen waren voor dit jaar al van tafel en dat de Fed komend voorjaar de rente zal moeten verlagen vanwege de verzwakkende economie begint ook consensus te worden. En zo wordt de verzwakkende economie zélf een bron van zorg, zoals bijvoorbeeld Walmart laat zien. De mega-retailer ziet wat verzwakking in het consumentengedrag optreden en krijgt een koersdaling van 7,4% om de oren.

See you later, dictator

Dat is trouwens wel van een all time high, want daar stond Walmart gisteren nog. Ook Cisco meldt vraaguitval, en verliest prompt 11%. De schade valt nog mee in Amerika (zie de brede markt hieronder), maar het optimisme van de laatste dagen is even weg.

Helaas geen goed nieuws uit San Francisco voor de chippers. VS-president Biden en zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping spraken elkaar en kwamen tot wat voorzichtige afspraken, maar een toenadering over de export van geavanceerde chips was daar niet bij.

Het bleef vooral bij het benadrukken van de onderlinge goede sfeer, maar na deze uitsmijter van Joe Biden valt te betwijfelen of die nog steeds zo goed is.

Here's the moment US President Joe Biden said he still believes his Chinese counterpart Xi Jinping was a dictator, casting a shadow over what both sides had characterized as their most productive meeting to date https://t.co/StCwJXpl4D pic.twitter.com/Bpte3juDGf — Bloomberg (@business) November 16, 2023

De brede markt

Amsterdam is de zwakste markt in Europa, waar de dalingen meestal tot onder de 1% beperkt blijven

De Duitse DAX eindigt wel in de plus, mede dankzij Siemens (+5,7%)

In de VS kleine minnetjes op de borden voor Dow en S&P 500. De Nasdaq zo goed als vlak

Eurodollar is vlak op $1,085

De olieprijs valt hard omlaaag, met meer dan $3 deze middag

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Aegon en Arcadis blinken uit vandaag, zie hierboven

In de AEX slechts zeven aandelen in de plus, waaronder de andere verzekeraars (NN en ASR) en de (muziek)uitgevers

Prosus liep gisteren hard op, maar levert vandaag weer in

Shell (-3,2%) en Unillever (-1,6%) zijn ex-dividend vandaag, maar Shell krijgt nog een extra tikje mee van de olieprijs

Ahold Delhaize (-0,4%) wordt door Goldman Sachs op neutraal gezet en de koers gedraagt zich daarnaar

AkzoNobel gaat van de kooplijst bij Jefferies en daalt 1,5%

OCI valt weer helemaal terug na twee dagen hoopgevende stijging

De agenda

De actie moet uit breaking news of uit de markt zelf komen morgen, want de agenda is morgen minimaal gevuld.

Ajax - Jaarvergadering

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

11:00 Inflatie - Oktober def. (eur)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Recessie in aantocht in VS, koop obligaties. Aldus JP Morgan.

Volgens JP Morgan AM had de hoge Amerikaanse groei in Q3 te maken met een toevallige samenloop van omstandigheden. Volgend jaar zal de groei hard omlaag komen, net als de inflatieverwachtingen. Dat maakt US Treasuries een aantrekkelijke belegging.https://t.co/2oo3sosw9k pic.twitter.com/4KYwITwewv — IEXProfs (@IEXProfs) November 16, 2023

Les: als Softbank iets naar de beurs brengt is dat meestal te duur

Holy shitballs - the FT has tracked all of Softbank's IPO returns. And guess what... they are terrible pic.twitter.com/fy6CDP0J7S — Evan Tindell (@evantindell) November 15, 2023

Overal daalden de waarderingen sinds 2006. Behalve uiteraard...

Grafiek van Daalder:

Amerikaanse aandelen zijn vooral duurder gewordenhttps://t.co/VoiXENwNZU pic.twitter.com/JCY6WSXBuE — IEXProfs (@IEXProfs) November 16, 2023

Voor liefhebbers van de natte sector