IEX slotcall van woensdag 15 november 2023

Meevallende inflatiecijfers maken beleggers in aandelen ook vandaag kooplustig. De kans wordt steeds groter dat centrale banken, hier en daar, klaar zijn met verhogen. De AEX boekt opnieuw een leuke winst, en ook op Wallstreet is de stemming redelijk vrolijk, nadat gisteren het dak er al finaal vanaf ging.

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Dec 13, 2023: Pause

-Jan 31, 2024: Pause

-Mar 20, 2024: Pause

-May 1, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25%

-Additional cuts to 3.80% by Nov 2025 pic.twitter.com/lT8bAakj7b — Charlie Bilello (@charliebilello) November 15, 2023

Winnaar van de dag is Prosus (+5,84%). Het Zuid-Afrikaanse beleggingsvehikel heeft een belang van ruim 25% in Tencent en daarmee is de Chinese techgigant verreweg de belangrijkste aandelenpositie. Sterker nog, de deelneming in Tencent is circa 12% meer waard dan Prosus in zijn geheel. Een beweging in het aandeel Tencent heeft daarom grote gevolgen voor de beurskoers van de Prosus. Vandaag hebben de Chinezen goed nieuws te melden, want het bedrijf wist zijn omzet en winstgevendheid in het derde kwartaal stevig op te krikken, dus Prosus vliegt er ook vandoor. Loont het nog op de Prosustrein te stappen? Lees de analyse van Niels Koerts.

Winstsprong Tencent helpt Prosus flink vooruit IEX Premium https://t.co/odurStL6IZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 15, 2023

Top 3 sterkste dalers en stijgers Damrak

ASML (+1,05) zet zijn opmars voort, nadat wereldwijd steeds meer positief chipnieuws wordt gemeld. ASMI (+1,45%) en Besi (+2,16%) stegen vandaag nog harder. Zeker beleggers in Besi zouden toch een keer hoogtevrees moeten krijgen.

(+1,05) zet zijn opmars voort, nadat wereldwijd steeds meer positief chipnieuws wordt gemeld. ASMI (+1,45%) en Besi (+2,16%) stegen vandaag nog harder. Zeker beleggers in Besi zouden toch een keer hoogtevrees moeten krijgen. Adyen (-1,04%), tijd voor een klein stapje terug na de uitbundigheid van de laatste dagen.

(-1,04%), tijd voor een klein stapje terug na de uitbundigheid van de laatste dagen. Ahold Delhaize (-0,90%) is door zakenbank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald.

(-0,90%) is door zakenbank Morgan Stanley van de kooplijst gehaald. Just Eat Takeaway (+3,34%), de boodschappenbezorger is aan een indrukwekkende rally bezig. Je hoeft geen TA-specialist te zijn om te begrijpen dat we hier te maken hebben met een heuse uitbraak. Lagere rentes zijn de belangrijkste oorzaak.

(+3,34%), de boodschappenbezorger is aan een indrukwekkende rally bezig. Je hoeft geen TA-specialist te zijn om te begrijpen dat we hier te maken hebben met een heuse uitbraak. Lagere rentes zijn de belangrijkste oorzaak. JDE Peet's (-3,94%). De moeder van Douwe Egbert ligt er vandaag slecht bij.

(-3,94%). De moeder van Douwe Egbert ligt er vandaag slecht bij. Acomo (-3,0%) daalt stevig door de nodige gerommel binnen de top van het bedrijf en een mislukte cacaodeal Daarover heeft analist Martin Crum afgelopen maandag al uitgebreid bericht.

Brede markten

Iets voor zessen zijn de Europese beurzen in het groen gesloten en dalen de Amerikaanse beurzen naar de slotstand van gisteren. De dollar die gisteren tegenover de euro veel verloor, herstelt weer wat. De verschillende olieprijzen dalen allemaal. De goudprijs doet opvallend weinig.

Rentes

Amerikaanse tienjaars: 4,53% (+1,95%)

Nederlandse tienjaars: 2,95% (+0,97%)

Duitse tienjaars: 2,63% (-0,04%)

Britse tienjaars: 4,25% (+2,33%)

Italiaanse tienjaars: 4,43% (-0,14%)

Japanse tienjaars: 0,80% (-0,31%)

Peildatum: 17.30 uur

Macro-nieuws

Amerikaanse inflatie daalt over breed front

More good news on the inflation front – PPI data generally came in lower than expected. pic.twitter.com/MrUHnaCDut — Kathy Jones (@KathyJones) November 15, 2023

Economische groei EU naar beneden bijgesteld

EU cuts Eurozone 2023 GDP forecast to 0.6%, down from a Sep forecast of 0.8%. Sees 1.2% growth in 2024, a downward revision from 1.3%, and 1.6% in 2025. (Chart via BBG) pic.twitter.com/MsQyea1dTF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 15, 2023

Nieuwste aandelenadviezen

Vrolijke koopadviezen voor onder meer Alfen, TKH, AIR France, Fugro, RWE en een aantal autobouwers.

Bron: Guruwatch

Agenda 15 november 2023

En dan nog even dit

Pijnlijk! Altijd gelijk hebben, is lastig.